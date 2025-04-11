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İkitelli'de kimya deposunda yangın: Bölgede bulunan benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarında önlem alındı
İkitelli'de kimya deposunda yangın: Bölgede bulunan benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarında önlem alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul İkitelli'de bir kimya deposunda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor. 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T12:43+0300
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İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevrede park halindeki araçlara da sıçrarken, bölgede bulunan benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı. Hızla büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlara da sıçradıKısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı.Etrafında benzin istasyonu ve doğal gaz tankları varPatlama seslerinin de duyulduğu yangının deponun çevresindeki kurbanlık satış alanı, benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı. Kurbanlık hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye ediliyor. Polis ekipleri de patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.
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İkitelli'de kimya deposunda yangın: Bölgede bulunan benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarında önlem alındı

12:43 11.04.2025 (güncellendi: 12:59 11.04.2025)
© AAyangın
yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul İkitelli'de bir kimya deposunda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.
İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevrede park halindeki araçlara da sıçrarken, bölgede bulunan benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı.
© AAyangın
yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
yangın
© AA
Hızla büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
© AAyangın
yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
yangın
© AA

Araçlara da sıçradı

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı.
© Alper Korkmazikitelli yangın
ikitelli yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
ikitelli yangın
© Alper Korkmaz

Etrafında benzin istasyonu ve doğal gaz tankları var

Patlama seslerinin de duyulduğu yangının deponun çevresindeki kurbanlık satış alanı, benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı.
© Alper Korkmazikitelli yangın
ikitelli yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
ikitelli yangın
© Alper Korkmaz
Kurbanlık hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye ediliyor. Polis ekipleri de patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.
Kadıköy'de yangın: Apartmandaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
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