https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/ikitellide-kimya-deposunda-yangin-yangina-mudahale-suruyor-1095316352.html
İkitelli'de kimya deposunda yangın: Bölgede bulunan benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarında önlem alındı
İkitelli'de kimya deposunda yangın: Bölgede bulunan benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarında önlem alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul İkitelli'de bir kimya deposunda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor. 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T12:43+0300
2025-04-11T12:43+0300
2025-04-11T12:59+0300
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İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevrede park halindeki araçlara da sıçrarken, bölgede bulunan benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı. Hızla büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlara da sıçradıKısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı.Etrafında benzin istasyonu ve doğal gaz tankları varPatlama seslerinin de duyulduğu yangının deponun çevresindeki kurbanlık satış alanı, benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı. Kurbanlık hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye ediliyor. Polis ekipleri de patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/kadikoyde-yangin-apartmandaki-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1095306312.html
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i̇kitelli yangın
İkitelli'de kimya deposunda yangın: Bölgede bulunan benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarında önlem alındı
12:43 11.04.2025 (güncellendi: 12:59 11.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul İkitelli'de bir kimya deposunda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.
İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevrede park halindeki araçlara da sıçrarken, bölgede bulunan benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı.
Hızla büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı.
Etrafında benzin istasyonu ve doğal gaz tankları var
Patlama seslerinin de duyulduğu yangının deponun çevresindeki kurbanlık satış alanı, benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı.
Kurbanlık hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye ediliyor. Polis ekipleri de patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.