https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/rekabet-kurulundan-uc-kozmetik-sirketine-314-milyon-ceza-1095314623.html
Rekabet Kurulu'ndan üç kozmetik şirketine 31.4 milyon ceza
Rekabet Kurulu'ndan üç kozmetik şirketine 31.4 milyon ceza
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettikleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada üç kozmetik firmasına ceza kesti. 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T12:08+0300
2025-04-11T12:08+0300
2025-04-11T12:08+0300
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Rekabet Kurulu, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketlerine 31 milyon 395 bin 634 lira ceza kesti. Uzlaşmaya gidildiRekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulca, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketinden oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.Bu kapsamda, söz konusu ekonomik bütünlüğe uzlaşma talebi sonucunda 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/rekabet-kurulundan-5-teknoloji-sirketine-sorusturma-aralarinda-apple-da-var-1094909654.html
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rekabet kurulu, rekabet kurumu, rekabet kanunu, ceza
rekabet kurulu, rekabet kurumu, rekabet kanunu, ceza
Rekabet Kurulu'ndan üç kozmetik şirketine 31.4 milyon ceza
Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettikleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada üç kozmetik firmasına ceza kesti.
Rekabet Kurulu, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketlerine 31 milyon 395 bin 634 lira ceza kesti.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulca, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketinden oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
Bu kapsamda, söz konusu ekonomik bütünlüğe uzlaşma talebi sonucunda 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.