https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/rekabet-kurulundan-uc-kozmetik-sirketine-314-milyon-ceza-1095314623.html

Rekabet Kurulu'ndan üç kozmetik şirketine 31.4 milyon ceza

Rekabet Kurulu'ndan üç kozmetik şirketine 31.4 milyon ceza

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettikleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada üç kozmetik firmasına ceza kesti. 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T12:08+0300

2025-04-11T12:08+0300

2025-04-11T12:08+0300

ekonomi̇

rekabet kurulu

rekabet kurumu

rekabet kanunu

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/04/1054430633_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9324dc96076a72796c7acabc9f46393c.jpg

Rekabet Kurulu, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketlerine 31 milyon 395 bin 634 lira ceza kesti. Uzlaşmaya gidildiRekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulca, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketinden oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.Bu kapsamda, söz konusu ekonomik bütünlüğe uzlaşma talebi sonucunda 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/rekabet-kurulundan-5-teknoloji-sirketine-sorusturma-aralarinda-apple-da-var-1094909654.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rekabet kurulu, rekabet kurumu, rekabet kanunu, ceza