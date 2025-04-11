Rekabet Kurulu'ndan üç kozmetik şirketine 31.4 milyon ceza

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin açıklaması siyasi yumuşamanın habercisi mi?
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciasında yangın raporuyla ilgili yeni ifade
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Uludağ: 'Rusya ve ABD arasında ısınma turları yaşanıyor diyebiliriz'
12:04
84 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
İnternet kullanımının Türkçe'ye etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
“Keşke hukuku yapay zeka yönetse” isteği
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: Çin-ABD savaşında ABD daha çok kaybeder
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Kağıttan kaplan Amerikan emperyalizmi, ejderhaya karşı'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Güven, sadakat ve teknoloji yeni normali belirliyor: 2024 Küresel Müşteri Deneyim Raporu
17:41
4 dk
SESLİ HABER
Şirketler evriliyor: Yeni strateji ne olmalı?
17:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Erkam Erdem anlattı: Mahir Polat'ın son durumu ne?
18:17
7 dk
SESLİ HABER
Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehditleri
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Sürücülerin sessiz düşmanı: Yol hipnozu nedir?
18:38
6 dk
ÖZEL HABER
'Rus-ABD görüşmesi tahılı tekrar gündeme taşıyabilir'
18:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Oyan: ABD’nin dünya ekonomisindeki payı geriliyor
19:14
10 dk
SESLİ HABER
Depo talebi zirveye ulaştı: Kapasite yetersiz kaldı
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de konut satışları ne durumda?
19:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kartalkaya otel yangınına dair bilirkişi raporu Meclis’te sunuldu: Sorumlular kim?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
102 tutuklu gence tahliye
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
OECD: Türkiye'de büyüme sürüyor, riskler azalmadı
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/rekabet-kurulundan-uc-kozmetik-sirketine-314-milyon-ceza-1095314623.html
Rekabet Kurulu'ndan üç kozmetik şirketine 31.4 milyon ceza
Rekabet Kurulu'ndan üç kozmetik şirketine 31.4 milyon ceza
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettikleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada üç kozmetik firmasına ceza kesti. 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T12:08+0300
2025-04-11T12:08+0300
ekonomi̇
rekabet kurulu
rekabet kurumu
rekabet kanunu
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/04/1054430633_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9324dc96076a72796c7acabc9f46393c.jpg
Rekabet Kurulu, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketlerine 31 milyon 395 bin 634 lira ceza kesti. Uzlaşmaya gidildiRekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulca, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketinden oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.Bu kapsamda, söz konusu ekonomik bütünlüğe uzlaşma talebi sonucunda 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/rekabet-kurulundan-5-teknoloji-sirketine-sorusturma-aralarinda-apple-da-var-1094909654.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/04/1054430633_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_f58a132d7fb19f4f08e5c01b69e46f9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rekabet kurulu, rekabet kurumu, rekabet kanunu, ceza
rekabet kurulu, rekabet kurumu, rekabet kanunu, ceza

Rekabet Kurulu'ndan üç kozmetik şirketine 31.4 milyon ceza

12:08 11.04.2025
© AARekabet Kurumu
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
© AA
Abone ol
Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettikleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada üç kozmetik firmasına ceza kesti.
Rekabet Kurulu, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketlerine 31 milyon 395 bin 634 lira ceza kesti.

Uzlaşmaya gidildi

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulca, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketinden oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
Bu kapsamda, söz konusu ekonomik bütünlüğe uzlaşma talebi sonucunda 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
EKONOMİ
Rekabet Kurulu'ndan 5 teknoloji şirketine soruşturma: Aralarında Apple da var
27 Mart, 11:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала