Rekabet Kurulu'ndan 5 teknoloji şirketine soruşturma: Aralarında Apple da var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kent Lokantaları fiilen kapalıdır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Protestolarda 172 kişi tutuklandı
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Berkay, tutuklanırken yine 'Her şey çok güzel olacak' dedi
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik kararı verildi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Telekom sektöründe akıllı şebekeler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
15:11
6 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
15:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ekonomi programı, yabancı sermayeyi Türkiye’ye çekme çabasından başka bir şey yapmadı’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'Berkay gözaltına alındığı gün Saraçhane’de gerçekleşen eylemlerde değildi'
17:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın yükselişi: Putin’in 25 yılı
18:30
26 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Dokuz günün sonunda Türkiye, kaldığı yerden devam edecek’
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İSİG Meclisi’nden çocuk iş cinayetleri raporu
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
TÜİK işsizlik oranını açıkladı: Sadece işsiz sayısı düştü
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
İBB soruşturmasındaki son durum ve yetkililerden gelen açıklamalar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka özgün zeka olursa kazandıracak
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
17:34
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/rekabet-kurulundan-5-teknoloji-sirketine-sorusturma-aralarinda-apple-da-var-1094909654.html
Rekabet Kurulu'ndan 5 teknoloji şirketine soruşturma: Aralarında Apple da var
Rekabet Kurulu'ndan 5 teknoloji şirketine soruşturma: Aralarında Apple da var
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, aralarında Apple'ın da bulunduğu beş teknoloji şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T11:39+0300
2025-03-27T11:39+0300
ekonomi̇
rekabet kurulu
apple
soruşturma
destek bilişim
easycep
haksız rekabet
rekabet kanunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/04/1054430633_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9324dc96076a72796c7acabc9f46393c.jpg
Rekabet Kurulu, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi ile Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret AŞ, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.Satış fiyatlarına müdahale incelemesi Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, bilgisayar, tablet, cep telefonu, kulaklık, çevre birimleri ile Apple veya üçüncü taraf markalı aksesuarlar gibi teknolojik cihazların ithalatı ve ihracatı da dahil olmak üzere Türkiye'de satış ve dağıtım faaliyetlerini yürüten Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketinin yeniden satıcılarının satış fiyatına müdahalede bulunarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürüttüğü ön araştırmayı karara bağladı.Yerinde incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda Kurul, şirketin, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını veya kampanya koşullarını tespit ederek ve geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uyguladığı fiyatları bazı teşebbüslerin dahliyle koordine ederek kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 5 şirkete soruşturma açılmasına karar verdi.Rekabet Kurulu hangi şirketlere soruşturma açtı?Bu kapsamda, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi ile Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret AŞ, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ hakkında soruşturma açıldı. Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/fakirle-baslayan-sorusturma-turkiyenin-uc-buyuk-teknoloji-sirketine-sicradi-1094698577.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/04/1054430633_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_f58a132d7fb19f4f08e5c01b69e46f9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rekabet kurulu, apple, soruşturma, destek bilişim , easycep , haksız rekabet, rekabet kanunu
rekabet kurulu, apple, soruşturma, destek bilişim , easycep , haksız rekabet, rekabet kanunu

Rekabet Kurulu'ndan 5 teknoloji şirketine soruşturma: Aralarında Apple da var

11:39 27.03.2025
© AARekabet Kurumu
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AA
Abone ol
Rekabet Kurulu, aralarında Apple'ın da bulunduğu beş teknoloji şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi ile Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret AŞ, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Satış fiyatlarına müdahale incelemesi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, bilgisayar, tablet, cep telefonu, kulaklık, çevre birimleri ile Apple veya üçüncü taraf markalı aksesuarlar gibi teknolojik cihazların ithalatı ve ihracatı da dahil olmak üzere Türkiye'de satış ve dağıtım faaliyetlerini yürüten Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketinin yeniden satıcılarının satış fiyatına müdahalede bulunarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürüttüğü ön araştırmayı karara bağladı.
Yerinde incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda Kurul, şirketin, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını veya kampanya koşullarını tespit ederek ve geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uyguladığı fiyatları bazı teşebbüslerin dahliyle koordine ederek kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 5 şirkete soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu hangi şirketlere soruşturma açtı?

Bu kapsamda, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi ile Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret AŞ, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ hakkında soruşturma açıldı. Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
EKONOMİ
Alman şirketle başladı, diğerlerine sıçradı: Rekabet Kurumu'ndan soruşturma dalgası
20 Mart, 16:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала