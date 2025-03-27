https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/rekabet-kurulundan-5-teknoloji-sirketine-sorusturma-aralarinda-apple-da-var-1094909654.html

Rekabet Kurulu'ndan 5 teknoloji şirketine soruşturma: Aralarında Apple da var

Rekabet Kurulu'ndan 5 teknoloji şirketine soruşturma: Aralarında Apple da var

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, aralarında Apple'ın da bulunduğu beş teknoloji şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T11:39+0300

2025-03-27T11:39+0300

2025-03-27T11:39+0300

ekonomi̇

rekabet kurulu

apple

soruşturma

destek bilişim

easycep

haksız rekabet

rekabet kanunu

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Rekabet Kurulu, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi ile Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret AŞ, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.Satış fiyatlarına müdahale incelemesi Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, bilgisayar, tablet, cep telefonu, kulaklık, çevre birimleri ile Apple veya üçüncü taraf markalı aksesuarlar gibi teknolojik cihazların ithalatı ve ihracatı da dahil olmak üzere Türkiye'de satış ve dağıtım faaliyetlerini yürüten Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketinin yeniden satıcılarının satış fiyatına müdahalede bulunarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürüttüğü ön araştırmayı karara bağladı.Yerinde incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda Kurul, şirketin, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını veya kampanya koşullarını tespit ederek ve geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uyguladığı fiyatları bazı teşebbüslerin dahliyle koordine ederek kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 5 şirkete soruşturma açılmasına karar verdi.Rekabet Kurulu hangi şirketlere soruşturma açtı?Bu kapsamda, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi ile Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret AŞ, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ hakkında soruşturma açıldı. Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/fakirle-baslayan-sorusturma-turkiyenin-uc-buyuk-teknoloji-sirketine-sicradi-1094698577.html

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rekabet kurulu, apple, soruşturma, destek bilişim , easycep , haksız rekabet, rekabet kanunu