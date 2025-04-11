Özgür Özel: En yüksek oyu kim alacaksa Ekrem bey içerideyse, o aday olur

"Adayın isminin kim olduğunun önemi yok. Bu bağlamda da ilk kez söyleyeyim, en yüksek oyu kim alacaksa Ekrem bey içerideyse, o aday olur ama o adaylık, milletin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılmıştır.

Ha o aday olan arkadaşımız, Ekrem Bey geldikten sonra o arkadaşımız da başka bir göreve gelir, Ekrem Bey de başbakanlıksa başbakanlığa gelir, cumhurbaşkanlığıysa cumhurbaşkanlığına gelir."