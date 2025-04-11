https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/ozgur-ozel-en-yuksek-oyu-kim-alacaksa-ekrem-bey-icerideyse-o-aday-olur-1095310119.html
Özgür Özel: En yüksek oyu kim alacaksa Ekrem bey içerideyse, o aday olur
Özgür Özel: En yüksek oyu kim alacaksa Ekrem bey içerideyse, o aday olur
Sputnik Türkiye
Canlı yayında değerlendirme yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptığı açıklamada "İlk kez söyleyeyim, en yüksek oyu kim... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T10:52+0300
2025-04-11T10:52+0300
2025-04-11T10:52+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
ekrem i̇mamoğlu
chp
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı seçimi
cumhurbaşkanlığı seçimleri
cumhurbaşkanlığı adayı
akın gürlek
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CHP Genel Başkanı sabah programında canlı yaptığı açıklamalarda Ekrem İmamoğlu'nun aday olamadığı bir senaryo sorulması üzerine şu cevabı verdi:'2 milyon üyemiz var'Halk TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın programında açıklamalarda bulunan Özel, CHP olarak 2 milyon üyeye ulaştıklarını belirtti. "Ekrem Bey hem cezaevinde hem yasaklı. Ekrem Bey televizyondan izler, notlarını alır, istişare içinde oluruz, 81 ilde dünyanın en büyük kampanyasını yaparız. Zaten o seçim şuna döner, 'Ekrem İmamoğlu hapiste mi kalsın özgür mü olsun?"Özel cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise şu açıklamayı yaptı: Ekrem İmamoğlu'na karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleriyle ilgili açılan davayla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel, "Bu davayla ilgili bir olumsuzluk beklemiyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/ozgur-ozel-son-dakika-olarak-verebilirsiniz-diyerek-duyurdu-cezaevindeyken-ekrem-baskanla-aramizda-1095283520.html
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özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, chp, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimleri, cumhurbaşkanlığı adayı, akın gürlek
özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, chp, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimleri, cumhurbaşkanlığı adayı, akın gürlek
Özgür Özel: En yüksek oyu kim alacaksa Ekrem bey içerideyse, o aday olur
Canlı yayında değerlendirme yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptığı açıklamada "İlk kez söyleyeyim, en yüksek oyu kim alacaksa Ekrem bey içerideyse, o aday olur ama o adaylık, milletin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılmıştır" dedi.
CHP Genel Başkanı sabah programında canlı yaptığı açıklamalarda Ekrem İmamoğlu'nun aday olamadığı bir senaryo sorulması üzerine şu cevabı verdi:
"Çok net. Bana diyorlar A,B,C planı, bir kere bizim A,B,C planımız yok. Taktiksel olarak Z'ye kadar var ama özünde şöyle bir mesele var, biz dedik ki 'erken seçim istiyoruz, cumhurbaşkanı adayını da erken belirleyeceğiz.' Bunun üzerine biz adım attıkça onlar attı, adayımızın adaylaşmasına engel olmak için her şeyi yaptılar."
Halk TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın programında açıklamalarda bulunan Özel, CHP olarak 2 milyon üyeye ulaştıklarını belirtti.
"Ekrem Bey hem cezaevinde hem yasaklı. Ekrem Bey televizyondan izler, notlarını alır, istişare içinde oluruz, 81 ilde dünyanın en büyük kampanyasını yaparız. Zaten o seçim şuna döner, 'Ekrem İmamoğlu hapiste mi kalsın özgür mü olsun?"
Özel cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise şu açıklamayı yaptı:
"Adayın isminin kim olduğunun önemi yok. Bu bağlamda da ilk kez söyleyeyim, en yüksek oyu kim alacaksa Ekrem bey içerideyse, o aday olur ama o adaylık, milletin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılmıştır.
Ha o aday olan arkadaşımız, Ekrem Bey geldikten sonra o arkadaşımız da başka bir göreve gelir, Ekrem Bey de başbakanlıksa başbakanlığa gelir, cumhurbaşkanlığıysa cumhurbaşkanlığına gelir."
Ekrem İmamoğlu'na karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleriyle ilgili açılan davayla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel, "Bu davayla ilgili bir olumsuzluk beklemiyoruz" dedi.