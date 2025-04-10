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Özgür Özel 'son dakika olarak verebilirsiniz' diyerek duyurdu: 'Cezaevindeyken Ekrem başkanla aramızda uyuşmazlık çıktı'
Özgür Özel 'son dakika olarak verebilirsiniz' diyerek duyurdu: 'Cezaevindeyken Ekrem başkanla aramızda uyuşmazlık çıktı'
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CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Silivri'ye gitti. Özel, ziyaretin ardından açıklama yaptı ve "İmamoğlu ile aramızda bir uyuşmazlık... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T13:17+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek için Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne geldi.Özgür Özel'den İmamoğlu'na ziyaretGörüşmenin ardından açıklama yapan Özel şunları söyledi:'İmamoğlu ile aramızda uyuşmazlık çıktı'Görüşme esnasında İmamoğlu ile aralarında anlaşmazlık olduğunu esprili bir dille anlatan Özel, basın mensuplarına 'son dakika verebilirsiniz' dedi ve olayı anlattı:Yozgat'ta ceza alan çiftçilerİBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Yozgat'ta düzenlenen eyleme traktörüyle destek veren 10 çiftçiye, 993'er lira trafik cezası uygulanmıştı.Özel bu cezayı hatırlatarak kendisi ve İmamoğlu'nun yarı yarıya cezayı ödeyeceğini açıkladı.
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özgür özel, özgür özel imamoğlu, imamoğlu silivri ziyaret, özgür özel imamoğlu uyuşmazlık

Özgür Özel 'son dakika olarak verebilirsiniz' diyerek duyurdu: 'Cezaevindeyken Ekrem başkanla aramızda uyuşmazlık çıktı'

13:17 10.04.2025
© AA / Bünyamin ÇelikÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© AA / Bünyamin Çelik
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CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Silivri'ye gitti. Özel, ziyaretin ardından açıklama yaptı ve "İmamoğlu ile aramızda bir uyuşmazlık çıktı. Bunu son dakika olarak verebilirsiniz. Yozgat'taki çiftçilerin cezalarını benim ödeyeceğimi öğrenmiş. Kardeş payı içerisinde hallettik. Yarısını ben yarısını İmamoğlu üstlenecek" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek için Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne geldi.

Özgür Özel'den İmamoğlu'na ziyaret

Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel şunları söyledi:
"Bugün Ekrem Başkanımızı ve arkadaşlarımızı heyetimiz ziyaret etti. Ben de görüşme imkanı buldum. Tüm arkadaşlarımızın kendileriyle dayanışma gösteren milyonlara selamlarını iletiyorlar. Gerçekleri anlattıkları savunmalarının televizyonlardan yayınlanmasını istiyorlar. Bir tane belge yok, gizli tanıkların iftiraları var. MASAK raporundaki şüpheli gözüken her işlemin açıklamasına ikna olmuş, buna bir şey söyleyemeyen bir iddia makamı var. Yargılamanın milletin önünde olmasını istiyorlar.

'İmamoğlu ile aramızda uyuşmazlık çıktı'

Görüşme esnasında İmamoğlu ile aralarında anlaşmazlık olduğunu esprili bir dille anlatan Özel, basın mensuplarına 'son dakika verebilirsiniz' dedi ve olayı anlattı:
İmamoğlu ile aramızda bir uyuşmazlık çıktı. Bunu son dakika olarak verebilirsiniz. Yozgat'taki çiftçilerin cezalarını benim ödeyeceğimi öğrenmiş. Kardeş payı içerisinde hallettik. Yarısını ben yarısını İmamoğlu üstlenecek.

Yozgat'ta ceza alan çiftçiler

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Yozgat'ta düzenlenen eyleme traktörüyle destek veren 10 çiftçiye, 993'er lira trafik cezası uygulanmıştı.
Özel bu cezayı hatırlatarak kendisi ve İmamoğlu'nun yarı yarıya cezayı ödeyeceğini açıkladı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2025
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