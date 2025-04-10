https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/ozgur-ozel-son-dakika-olarak-verebilirsiniz-diyerek-duyurdu-cezaevindeyken-ekrem-baskanla-aramizda-1095283520.html

Özgür Özel 'son dakika olarak verebilirsiniz' diyerek duyurdu: 'Cezaevindeyken Ekrem başkanla aramızda uyuşmazlık çıktı'

Özgür Özel 'son dakika olarak verebilirsiniz' diyerek duyurdu: 'Cezaevindeyken Ekrem başkanla aramızda uyuşmazlık çıktı'

Sputnik Türkiye

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Silivri'ye gitti. Özel, ziyaretin ardından açıklama yaptı ve "İmamoğlu ile aramızda bir uyuşmazlık... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T13:17+0300

2025-04-10T13:17+0300

2025-04-10T13:17+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekrem i̇mamoğlu

son dakika

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek için Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne geldi.Özgür Özel'den İmamoğlu'na ziyaretGörüşmenin ardından açıklama yapan Özel şunları söyledi:'İmamoğlu ile aramızda uyuşmazlık çıktı'Görüşme esnasında İmamoğlu ile aralarında anlaşmazlık olduğunu esprili bir dille anlatan Özel, basın mensuplarına 'son dakika verebilirsiniz' dedi ve olayı anlattı:Yozgat'ta ceza alan çiftçilerİBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Yozgat'ta düzenlenen eyleme traktörüyle destek veren 10 çiftçiye, 993'er lira trafik cezası uygulanmıştı.Özel bu cezayı hatırlatarak kendisi ve İmamoğlu'nun yarı yarıya cezayı ödeyeceğini açıkladı.

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