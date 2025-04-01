https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/altin-rekor-kirmaya-devam-ediyor-1095026287.html

Altın rekor kırmaya devam ediyor

Altın rekor kırmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları ticaret savaşı ihtimaliyle rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın, 3 bin 148 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 3 bin 838 liradan el... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T09:27+0300

2025-04-01T09:27+0300

2025-04-01T09:27+0300

ekonomi̇

altın

gram altın

yarım gram altın

çeyrek altın

teb (türk ekonomi bankası)

ekonomi

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Altın, küresel ticaretteki belirsizliklerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.Ons altın fiyatlarıOns altın, rekor seviyeyi 3 bin 148 dolara taşıdı. Böylece yıl başından bu yana yükseliş yüzde 20'ye yaklaştı.ABD'de Donald Trump'ın karşılıklı tarifelerinin 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Trump, gümrük vergilerinin sadece 10 ila 15 ülkeden oluşan daha küçük bir grubun ötesinde tüm ülkeler için geçerli olacağını söyledi. Otomobilde ek gümrük vergileri ise perşembe günü uygulamaya girecek.Diğer taraftan ABD'den gelen ekonomik veriler güvenli liman varlıklara talebi artırdı. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi şubat ayında beklentileri aştı.Cuma günü açıklanan Çekirdek PCE, aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,8 yükseldi. Verinin ardından ABD borsaları başta olmak üzere riskli varlıklarda satışlar hızlandı.Veri, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) bu yıl iki faiz indirimi beklentilerine dair endişeleri artırdı.Yatırımcılar, bu hafta ABD istihdam verilerini takip edecekler. Tarım dışı istihdam rakamları cuma günü belli olacak. İstihdam verilerinden Fed'in para politikası rotasına dair ipuçları izlenecek.Gram altın ne kadar?Öte yandan gram altın, 3 bin 838 liradan el değiştiriyor. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın ise 6 bin 312 liradan işlem görüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/altin-fiyatlarinda-sert-yukselis-yeni-zirveler-kapida-mi-1094970428.html

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altın, gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın, teb (türk ekonomi bankası), ekonomi