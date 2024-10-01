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Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Altı yıl sonra toprağa verildi
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Altı yıl sonra toprağa verildi
Sputnik Türkiye
Vefatının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'ne kadavra olarak bağışlanan ve 6 yılda 10 bin öğrencinin eğitim gördüğü Ali... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T14:22+0300
2024-10-01T14:22+0300
yaşam
kadavra
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cenaze
cenaze töreni
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Eskişehir'de ikamet eden emekli muhasebeci Ali Arıcan, 2018 yılında 67 yaşındayken hayatını kaybetti. Arıcan, ölmeden 20 yıl önce bedeninin kadavra olması yönünde yakınlarına vasiyette bulunmuş, bu isteğini vefatından 1 yıl önce ise resmi bir şekilde belirtmişti. Arıcan'ın cenazesi ölümünün ardından ailesinin rızası ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'na bağışlandı.10 bin öğrenci kadavra üzerinden eğitim gördüBağışın azlığından dolayı yurtdışından getirme maliyeti yaklaşık 20 bin dolar olan kadavralar, tıp eğitimi için büyük öneme sahip. Osmangazi Üniversitesi'nde bulunan Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik, Eczacılık, Konuşma Terapistliği Ayrıca Beyin Ve Sinir Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Plastik Cerrahi gibi pek çok cerrahi branşın uzmanları ve uzmanlık öğrencileri kadavra üzerinden eğitim aldı. 6 yıl içerisinden yaklaşık 10 bin öğrenci kadavra üzerinden eğitim gördü.Alkışlarla son yolculuğuna uğurlandıAli Arıcan'ın bağışlanan bedeni, ölümünden 6 yıl sonra ailesine düzenlenen tören ile teslim edildi. Arıcan, tabutu başında kızının isteği doğrultusunda öğretim görevlileri, öğrenciler ve yakınları tarafından alkışlanarak son yolculuğuna uğurlandı. Arıcan'ın cenazesi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.Kadavra bağışının tıp eğitiminde oldukça önemli olduğuna değinen Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferruh Yücel, “Anatomi bizim için tıp eğitiminde olmazsa olmaz bir bilim dalı ve kadavra da anatomi eğitiminin bir temel parçası. O olmadan maketlerle hiçbir şey yapamayız. Yani teorik bilgi ama kadavra olmazsa hiçbir şekilde anatomi eğitimi yerine gelmiş olmaz" dilerek kadavra bağışı çağrısında bulundu. Ölümünden 20 yıl önce en yakın dostlarına vasiyet etmiş Arıcan'ın kızı Sibel Arıcan, babasının tıp eğitimine verdiği destekten dolayı onunla gurur duyduğunu dile getirirken şöyle konuştu;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/saglik-bakani-memisoglundan-organ-bagisi-aciklamasi-hayatlarin-kurtarilmasini-istiyoruz-1086690333.html
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kadavra, eskişehir, cenaze, cenaze töreni
kadavra, eskişehir, cenaze, cenaze töreni

Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Altı yıl sonra toprağa verildi

14:22 01.10.2024
cenaze
cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
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Vefatının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'ne kadavra olarak bağışlanan ve 6 yılda 10 bin öğrencinin eğitim gördüğü Ali Arıcan'ın cenazesi defnedilmek için ailesine törenle teslim edildi.

Eskişehir'de ikamet eden emekli muhasebeci Ali Arıcan, 2018 yılında 67 yaşındayken hayatını kaybetti. Arıcan, ölmeden 20 yıl önce bedeninin kadavra olması yönünde yakınlarına vasiyette bulunmuş, bu isteğini vefatından 1 yıl önce ise resmi bir şekilde belirtmişti. Arıcan'ın cenazesi ölümünün ardından ailesinin rızası ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'na bağışlandı.

10 bin öğrenci kadavra üzerinden eğitim gördü

Bağışın azlığından dolayı yurtdışından getirme maliyeti yaklaşık 20 bin dolar olan kadavralar, tıp eğitimi için büyük öneme sahip. Osmangazi Üniversitesi'nde bulunan Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik, Eczacılık, Konuşma Terapistliği Ayrıca Beyin Ve Sinir Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Plastik Cerrahi gibi pek çok cerrahi branşın uzmanları ve uzmanlık öğrencileri kadavra üzerinden eğitim aldı. 6 yıl içerisinden yaklaşık 10 bin öğrenci kadavra üzerinden eğitim gördü.
cenaze
cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
cenaze

Alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı

Ali Arıcan'ın bağışlanan bedeni, ölümünden 6 yıl sonra ailesine düzenlenen tören ile teslim edildi. Arıcan, tabutu başında kızının isteği doğrultusunda öğretim görevlileri, öğrenciler ve yakınları tarafından alkışlanarak son yolculuğuna uğurlandı. Arıcan'ın cenazesi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
Kadavra bağışının tıp eğitiminde oldukça önemli olduğuna değinen Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferruh Yücel, “Anatomi bizim için tıp eğitiminde olmazsa olmaz bir bilim dalı ve kadavra da anatomi eğitiminin bir temel parçası. O olmadan maketlerle hiçbir şey yapamayız. Yani teorik bilgi ama kadavra olmazsa hiçbir şekilde anatomi eğitimi yerine gelmiş olmaz" dilerek kadavra bağışı çağrısında bulundu.

Ölümünden 20 yıl önce en yakın dostlarına vasiyet etmiş

Arıcan'ın kızı Sibel Arıcan, babasının tıp eğitimine verdiği destekten dolayı onunla gurur duyduğunu dile getirirken şöyle konuştu;
"Hislerime gelecek olursanız, çok karmaşık çünkü 5-6 yıl önce babamızı kaybettik. Bir tören yapamadık. Gerekli şekilde uğurlayamadığımızı düşünmüştük ama bugün burada bu kadar insanın içerisinde bunu gerçekleştirmek hem çok heyecanlı hem çok duygusal hem de çok gurur verici bir şey. Babam ölümünden yaklaşık 1 yıl önce böyle bir vasiyeti olduğunu bize söyledi fakat işin en ilginç tarafı, ölümünden 20 yıl önce en yakın dostlarına bu vasiyeti vermiş olması. Son derece çağının ilerisinde bir karakterden bahsediyoruz. Bizim için aslında hiç zor olmadı. Yani babamı kaybettikten sonra sadece yapılması gereken bir şey vardı, onu kadavra olarak bağışlamak. Bu vasiyet çok kıymetli ve saygı duyulası bir şeydir. Bu süreçte yakınlarımızla da çok tersleştik. En yakınları, kendi sülalesi toprağa verilmesini istedi ama biz 3 kız kardeş çok direnç göstererek bu mücadeleyi de verdik. Bununla ilgili çok huzurlu olduğumu söylemek isterim."
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