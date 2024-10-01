Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Altı yıl sonra toprağa verildi

"Hislerime gelecek olursanız, çok karmaşık çünkü 5-6 yıl önce babamızı kaybettik. Bir tören yapamadık. Gerekli şekilde uğurlayamadığımızı düşünmüştük ama bugün burada bu kadar insanın içerisinde bunu gerçekleştirmek hem çok heyecanlı hem çok duygusal hem de çok gurur verici bir şey. Babam ölümünden yaklaşık 1 yıl önce böyle bir vasiyeti olduğunu bize söyledi fakat işin en ilginç tarafı, ölümünden 20 yıl önce en yakın dostlarına bu vasiyeti vermiş olması. Son derece çağının ilerisinde bir karakterden bahsediyoruz. Bizim için aslında hiç zor olmadı. Yani babamı kaybettikten sonra sadece yapılması gereken bir şey vardı, onu kadavra olarak bağışlamak. Bu vasiyet çok kıymetli ve saygı duyulası bir şeydir. Bu süreçte yakınlarımızla da çok tersleştik. En yakınları, kendi sülalesi toprağa verilmesini istedi ama biz 3 kız kardeş çok direnç göstererek bu mücadeleyi de verdik. Bununla ilgili çok huzurlu olduğumu söylemek isterim."