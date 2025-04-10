https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/zonguldak-belediye-baskani-tahsin-erdem-ifadeye-cagirildi-1095302108.html
Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağırıldı
Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağırıldı
Sputnik Türkiye
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in, protestolara katılması sebebiyle savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T23:22+0300
2025-04-10T23:22+0300
2025-04-10T23:22+0300
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağırıldı
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in, protestolara katılması sebebiyle savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu.