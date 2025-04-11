https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/minguzzi-ailesi-yonelik-tehditler-devam-ediyor-ailenin-avukati-epozdemirden-siz-insan-misiniz-1095328991.html

Minguzzi ailesi yönelik tehditler devam ediyor: Ailenin avukatı Epözdemir'den 'Siz insan mısınız?' isyanı

Minguzzi ailesi yönelik tehditler devam ediyor: Ailenin avukatı Epözdemir'den 'Siz insan mısınız?' isyanı

Sputnik Türkiye

Kadıköy'de öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik yeni tehdit mesajları ortaya çıktı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, mesajları... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T17:22+0300

2025-04-11T17:22+0300

2025-04-11T17:22+0300

türki̇ye

rezan epözdemir

yasemin minguzzi

mattia ahmet minguzzi

tehdit

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İstanbul Kadıköy'de gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehditlerle ilgili soruşturma sürerken bir yandan da yeni tehdit mesajlarının geldiği ortaya çıktı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir mesajları paylaşırken, "Ahlaksız müptezeller, siz insan mısınız? Evladını katlettiğiniz bir anneye nasıl böyle mesajlar atıyorsunuz?" dedi. Sürdürülen soruşturma kapsamında aileye tehdit mesajları atan beş kişi gözaltına alınmıştı. Ekran görüntülerini paylaştıAvukat Rezan Epözdemir, Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'nin telefonuna gelen tehdit mesajlarını sosyal medyasından paylaşarak yetkililerle paylaştıklarını dile getirdi. Epözdemir, "Bunlar biraz önce evladı katledilen Müvekkil Yasemin Minguzzi'nin telefonuna gelen mesajlar. Bu mesajları da arkadaşlarımız şimdi savcılık dosyasına sunuyor. Ahlaksız müptezeller, siz insan mısınız? Evladını katlettiğiniz bir anneye nasıl böyle mesajlar atıyorsunuz? " paylaşımında bulundu. Epözdemir paylaşımında "Bu arada korkmuyoruz, bu mesajlarla bizi korkutamazsınız. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullandık, umut ediyorum en kısa zamanda yargı gereğini yapacaktır. Korkmuyoruz, sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek ve failler en ağır cezayı alacak." ifadelerini kullandı. Atılan mesajda ise, "Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarın adresini biliyoruz. Emanetleri doldurduk, hazır bekleyin. Bu ismi iyi hatırlayın" gibi ifadeler yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/mattia-ahmet-minguzzinin-ailesini-tehdit-etmislerdi-ifadeleri-ortaya-cikti-bilincsizce-yaptim-1095327963.html

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rezan epözdemir, yasemin minguzzi, mattia ahmet minguzzi, tehdit