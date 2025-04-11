https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/mattia-ahmet-minguzzinin-ailesini-tehdit-etmislerdi-ifadeleri-ortaya-cikti-bilincsizce-yaptim-1095327963.html

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişlerdi, ifadeleri ortaya çıktı: 'Bilinçsizce yaptım'

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişlerdi, ifadeleri ortaya çıktı: 'Bilinçsizce yaptım'

Sputnik Türkiye

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T16:18+0300

2025-04-11T16:18+0300

2025-04-11T16:18+0300

türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

tehdit

bıçaklama

i̇stanbul

sosyal medya

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Mattia Ahmet'in öldürülmesine ilişkin failleri öven paylaşım yapan 5 şüpheli adliyedeki ifadelerinde paylaşımları bilinçsizce yaptıklarını iddia etti. Şüphelilere dair yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Minguzzi ailesine tehdit, faillere övgüKadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.Cinayet sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "silahlı tehdit" ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.'Bilinçsizce yaptım tanımıyorum'Şüphelilerden 33 yaşındaki B.A'nın Gasp Büro Amirliği'ndeki ifadesinde, paylaşımını bilinçsiz bir şekilde yaptığını ve kimseyi tanımadığını savunduğu öğrenildi.Öte yandan, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Mattia Ahmet nasıl öldü?Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.Günlerce yoğun bakımda kaldıAğır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı.Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargılaması devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/mattia-ahmet-minguzzinin-ailesine-tehdit-mesajlari-kaybedecek-bir-seyimiz-yok-size-cehennemi-1095215540.html

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mattia ahmet minguzzi, tehdit, bıçaklama, i̇stanbul, sosyal medya