https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/mattia-ahmet-minguzzinin-ailesini-tehdit-etmislerdi-ifadeleri-ortaya-cikti-bilincsizce-yaptim-1095327963.html
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişlerdi, ifadeleri ortaya çıktı: 'Bilinçsizce yaptım'
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişlerdi, ifadeleri ortaya çıktı: 'Bilinçsizce yaptım'
Sputnik Türkiye
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T16:18+0300
2025-04-11T16:18+0300
2025-04-11T16:18+0300
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mattia ahmet minguzzi
tehdit
bıçaklama
i̇stanbul
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Mattia Ahmet'in öldürülmesine ilişkin failleri öven paylaşım yapan 5 şüpheli adliyedeki ifadelerinde paylaşımları bilinçsizce yaptıklarını iddia etti. Şüphelilere dair yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Minguzzi ailesine tehdit, faillere övgüKadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.Cinayet sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "silahlı tehdit" ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.'Bilinçsizce yaptım tanımıyorum'Şüphelilerden 33 yaşındaki B.A'nın Gasp Büro Amirliği'ndeki ifadesinde, paylaşımını bilinçsiz bir şekilde yaptığını ve kimseyi tanımadığını savunduğu öğrenildi.Öte yandan, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Mattia Ahmet nasıl öldü?Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.Günlerce yoğun bakımda kaldıAğır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı.Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargılaması devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/mattia-ahmet-minguzzinin-ailesine-tehdit-mesajlari-kaybedecek-bir-seyimiz-yok-size-cehennemi-1095215540.html
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mattia ahmet minguzzi, tehdit, bıçaklama, i̇stanbul, sosyal medya
mattia ahmet minguzzi, tehdit, bıçaklama, i̇stanbul, sosyal medya
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişlerdi, ifadeleri ortaya çıktı: 'Bilinçsizce yaptım'
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler paylaşımları bilinçsizce yaptıklarını iddia etti.
Mattia Ahmet'in öldürülmesine ilişkin failleri öven paylaşım yapan 5 şüpheli adliyedeki ifadelerinde paylaşımları bilinçsizce yaptıklarını iddia etti. Şüphelilere dair yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Minguzzi ailesine tehdit, faillere övgü
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cinayet sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "silahlı tehdit" ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
'Bilinçsizce yaptım tanımıyorum'
Şüphelilerden 33 yaşındaki B.A'nın Gasp Büro Amirliği'ndeki ifadesinde, paylaşımını bilinçsiz bir şekilde yaptığını ve kimseyi tanımadığını savunduğu öğrenildi.
Öte yandan, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.
Günlerce yoğun bakımda kaldı
Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı.
Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargılaması devam ediyor.