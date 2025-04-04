MHP Lideri Bahçeli, 2 ay sonra ilk kez görüntü verdi: Türkeş'in mezarını ziyaret etti
13:58 04.04.2025 (güncellendi: 14:33 04.04.2025)
© AA / Ahmet Serdar EserMHP Genel Başkanı Bahçeli, geçirdiği ameliyat sonrası mesaisine yeniden başladı.
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Kalp kapakçığından ameliyat olan ve iki aydır tedavi süreci devam eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti. Daha sonra Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılan Bahçeli, burada çiçeklerle karşılandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülendi.
Bahçeli kameraların karşısına geçti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti.
Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.
© Ahmet Serdar EserBahçeli
Bahçeli
© Ahmet Serdar Eser
Daha sonra Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılan Bahçeli, burada partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.
Partililerden tezahürat: Durma ilerle evlatların seninle
Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.
#SonDakika MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçirdiği ameliyat sonrası mesaisine yeniden başladı: Bahçeli ilk olarak Türkeş'in kabrini ziyaret etti— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 4, 2025
📌Daha sonra Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılan Bahçeli, çiçeklerle karşılandı#Bahceli pic.twitter.com/5zQkgVUbQQ
Bahçeli'nin kalp ameliyatı sonrasında hiç görüntü vermemesi üzerine kamuoyunda merak oluşmuştu.
© Muhammed Abdullah KurtarMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
© Muhammed Abdullah Kurtar
Bahçeli telefon görüşmeleri yapmıştı
MHP lideri Bahçeli, telefon görüşmeleri ile çalışmalarını sürdürmüş ve birçok isimle telefonda gündemi değerlendirmişti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Mart'ta Edirne'de cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüşmüş, sürece katkıları nedeniyle teşekkür etmişti.
Bahçeli Özlem Gürses ve Nazlı Çelik ile de görüşmüştü.
Bahçeli'nin mesaisi başladı mı?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesaisine bugün başlayacağı iddia edilmişti.
MHP Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş’in anıt mezarında düzenlenen anma programına Bahçeli katılmadı. MHP Genel Başkan Yardımcıları törende yerini aldı.
MHP Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş’in anıt mezarında düzenlenen anma programına Bahçeli katılmadı. MHP Genel Başkan Yardımcıları törende yerini aldı.
Bahçeli 6 Şubat'ta ameliyat olmuştu
Bahçeli, kalp kapakçığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmişti.
MHP operasyonun ardından bir açıklama yapmış ve "Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır." denilmişti.
Bahçeli, o günden bu yana istirahatteydi.
MHP operasyonun ardından bir açıklama yapmış ve "Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır." denilmişti.
Bahçeli, o günden bu yana istirahatteydi.