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MHP Lideri Bahçeli, 2 ay sonra ilk kez görüntü verdi: Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Lideri Bahçeli, 2 ay sonra ilk kez görüntü verdi: Türkeş'in mezarını ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Kalp kapakçığından ameliyat olan ve iki aydır tedavi süreci devam eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti. Daha... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T13:58+0300
2025-04-04T14:33+0300
poli̇ti̇ka
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülendi.Bahçeli kameraların karşısına geçtiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti.Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.Daha sonra Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılan Bahçeli, burada partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Partililerden tezahürat: Durma ilerle evlatların seninleBurada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.Bahçeli'nin kalp ameliyatı sonrasında hiç görüntü vermemesi üzerine kamuoyunda merak oluşmuştu. Bahçeli telefon görüşmeleri yapmıştıMHP lideri Bahçeli, telefon görüşmeleri ile çalışmalarını sürdürmüş ve birçok isimle telefonda gündemi değerlendirmişti.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Mart'ta Edirne'de cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüşmüş, sürece katkıları nedeniyle teşekkür etmişti.Bahçeli Özlem Gürses ve Nazlı Çelik ile de görüşmüştü.Bahçeli'nin mesaisi başladı mı?MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesaisine bugün başlayacağı iddia edilmişti.MHP Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş’in anıt mezarında düzenlenen anma programına Bahçeli katılmadı. MHP Genel Başkan Yardımcıları törende yerini aldı.Bahçeli 6 Şubat'ta ameliyat olmuştuBahçeli, kalp kapakçığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmişti.MHP operasyonun ardından bir açıklama yapmış ve "Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır." denilmişti.Bahçeli, o günden bu yana istirahatteydi.
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MHP Lideri Bahçeli, 2 ay sonra ilk kez görüntü verdi: Türkeş'in mezarını ziyaret etti

13:58 04.04.2025 (güncellendi: 14:33 04.04.2025)
© AA / Ahmet Serdar EserMHP Genel Başkanı Bahçeli, geçirdiği ameliyat sonrası mesaisine yeniden başladı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçirdiği ameliyat sonrası mesaisine yeniden başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Ayrıntılar geliyor
Kalp kapakçığından ameliyat olan ve iki aydır tedavi süreci devam eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti. Daha sonra Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılan Bahçeli, burada çiçeklerle karşılandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülendi.

Bahçeli kameraların karşısına geçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti.
Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.
© Ahmet Serdar EserBahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
Bahçeli
© Ahmet Serdar Eser
Daha sonra Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılan Bahçeli, burada partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

Partililerden tezahürat: Durma ilerle evlatların seninle

Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.
Bahçeli'nin kalp ameliyatı sonrasında hiç görüntü vermemesi üzerine kamuoyunda merak oluşmuştu.
© Muhammed Abdullah KurtarMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
© Muhammed Abdullah Kurtar

Bahçeli telefon görüşmeleri yapmıştı

MHP lideri Bahçeli, telefon görüşmeleri ile çalışmalarını sürdürmüş ve birçok isimle telefonda gündemi değerlendirmişti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Mart'ta Edirne'de cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüşmüş, sürece katkıları nedeniyle teşekkür etmişti.
Bahçeli Özlem Gürses ve Nazlı Çelik ile de görüşmüştü.

Bahçeli'nin mesaisi başladı mı?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesaisine bugün başlayacağı iddia edilmişti.

MHP Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş’in anıt mezarında düzenlenen anma programına Bahçeli katılmadı. MHP Genel Başkan Yardımcıları törende yerini aldı.

Bahçeli 6 Şubat'ta ameliyat olmuştu

Bahçeli, kalp kapakçığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmişti.

MHP operasyonun ardından bir açıklama yapmış ve "Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır." denilmişti.

Bahçeli, o günden bu yana istirahatteydi.
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