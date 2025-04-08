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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/mattia-ahmet-minguzzinin-ailesine-tehdit-mesajlari-kaybedecek-bir-seyimiz-yok-size-cehennemi-1095215540.html
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları: 'Kaybedecek bir şeyimiz yok, size cehennemi yaşatacağız'
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları: 'Kaybedecek bir şeyimiz yok, size cehennemi yaşatacağız'
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen İtalyan şefin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle savcılığa suç... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T09:56+0300
2025-04-08T09:56+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
cinayet
tehdit
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İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi mesajları atılıyor.24 Ocak'ta bıçaklı saldırıya uğradıKadıköy Salı Pazarı'nda İtalyan Şef Andrea Minguzzi ile Çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak Cuma günü pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.Hastanede hayatını kaybettiYoğun bakımda tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.Minguzzi ailesine tehdit mesajları: Kaybedecek bir şeyimiz yokMinguzzi Ailesi oğullarını kaybetmenin acısını yaşarken, üstüne neredeyse 2 aydır tehdit mesajları alıyor. Saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderiyor.O mesajlarda şu ifadeler yer alıyor:'Aileyi tedirgin etmeye çalışıyorlar'Milliyet'e konuşan ailenin avukatı Emre İncula, “Duruşma yaklaştığı için aileyi tedirgin etmeye çalışıyorlar. Cinayetle, vahşetle nam salmaya çalışan bir grupla karşı karşıyayız sanıyorum. Duruşma için güvenlik önlemi talep ettik. Ayrıca aile için koruma talep etmeyi düşünüyoruz” dedi.İncula, “Katillerin de bu mesajları gönderenlerin de cezalandırılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Evlat acısı yaşayan bir aileye gözü dönmüş tehditlere de maruz kalıyor” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/anne-yasemin-minguzzi-oglu-ahmet-mattiaya-veda-ettigi-anlari-anlatti-1095137960.html
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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları: 'Kaybedecek bir şeyimiz yok, size cehennemi yaşatacağız'

09:56 08.04.2025
Yasemin Minguzzi sosyal medya
Yasemin Minguzzi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
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İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen İtalyan şefin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tehdit mesajlarını atanlar "Size cehennemi yaşatacağız, Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı. Cinayetle ilgili davanın ilk duruşması ise 10 Nisan'da görülecek.
İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi mesajları atılıyor.

24 Ocak'ta bıçaklı saldırıya uğradı

Kadıköy Salı Pazarı'nda İtalyan Şef Andrea Minguzzi ile Çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak Cuma günü pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.

Hastanede hayatını kaybetti

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Minguzzi ailesine tehdit mesajları: Kaybedecek bir şeyimiz yok

Minguzzi Ailesi oğullarını kaybetmenin acısını yaşarken, üstüne neredeyse 2 aydır tehdit mesajları alıyor. Saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderiyor.
O mesajlarda şu ifadeler yer alıyor:
"Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız", "Size cehennemi yaşatacağız", "Sokağa çıkamayacaksınız", "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, aklınıza gelen her şeyi yaparız."

'Aileyi tedirgin etmeye çalışıyorlar'

Milliyet'e konuşan ailenin avukatı Emre İncula, “Duruşma yaklaştığı için aileyi tedirgin etmeye çalışıyorlar. Cinayetle, vahşetle nam salmaya çalışan bir grupla karşı karşıyayız sanıyorum. Duruşma için güvenlik önlemi talep ettik. Ayrıca aile için koruma talep etmeyi düşünüyoruz” dedi.
İncula, “Katillerin de bu mesajları gönderenlerin de cezalandırılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Evlat acısı yaşayan bir aileye gözü dönmüş tehditlere de maruz kalıyor” diye konuştu.
Yasemin Minguzzi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
YAŞAM
Anne Yasemin Minguzzi, oğlu Ahmet Mattia'ya veda ettiği anları anlattı: 'Bana çiçeğim, çiçeğim hep böyle diyordu'
4 Nisan, 14:41

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