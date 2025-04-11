https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/kadikoyde-yangin-apartmandaki-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1095306312.html

Kadıköy'de yangın: Apartmandaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kadıköy'de yangın: Apartmandaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul, Kadıköy'de apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T09:08+0300

2025-04-11T09:08+0300

2025-04-11T09:08+0300

türki̇ye

i̇stanbul

kadıköy

yangın

yangın söndürme

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Kadıköy'ün Merdivenköy Mahallesi İmam Ramiz Sokağı'nda 4 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, binanın son katını tamamen sardı. Apartman sakinleri, itfaiye ekiplerince binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/fethiyede-tekne-yangini-kisa-surede-yayilan-alevler-2-tekneye-daha-sicradi-1095278153.html

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