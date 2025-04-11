https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/kadikoyde-yangin-apartmandaki-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1095306312.html
Kadıköy'de yangın: Apartmandaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Kadıköy'de yangın: Apartmandaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul, Kadıköy'de apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T09:08+0300
2025-04-11T09:08+0300
2025-04-11T09:08+0300
türki̇ye
i̇stanbul
kadıköy
yangın
yangın söndürme
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Kadıköy'ün Merdivenköy Mahallesi İmam Ramiz Sokağı'nda 4 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, binanın son katını tamamen sardı. Apartman sakinleri, itfaiye ekiplerince binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/fethiyede-tekne-yangini-kisa-surede-yayilan-alevler-2-tekneye-daha-sicradi-1095278153.html
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i̇stanbul, kadıköy, yangın, yangın söndürme
i̇stanbul, kadıköy, yangın, yangın söndürme
Kadıköy'de yangın: Apartmandaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul, Kadıköy'de apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Kadıköy'ün Merdivenköy Mahallesi İmam Ramiz Sokağı'nda 4 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, binanın son katını tamamen sardı. Apartman sakinleri, itfaiye ekiplerince binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.