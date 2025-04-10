https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/fethiyede-tekne-yangini-kisa-surede-yayilan-alevler-2-tekneye-daha-sicradi-1095278153.html

Fethiye'de tekne yangını: Kısa sürede yayılan alevler 2 tekneye daha sıçradı

Fethiye'de tekne yangını: Kısa sürede yayılan alevler 2 tekneye daha sıçradı

Sputnik Türkiye

Fethiye'de bir teknede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı, alevler gökyüzünü kaplarken yangın 2 tekneye daha sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T10:53+0300

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türki̇ye

tekne

tekne yangını

fethiye

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 tekne yanıyor, itfaiyenin müdahalesi de sürüyor.Yangının sebebi henüz bilinmiyorKaragözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Muğla'da 3 tekne yandıAlevler kısa sürene teknenin yanındaki diğer 2 tekneye daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangına denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etmeye başladı.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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tekne yangını, muğla yangın, fethiye yangın,