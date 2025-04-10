https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/fethiyede-tekne-yangini-kisa-surede-yayilan-alevler-2-tekneye-daha-sicradi-1095278153.html
Fethiye'de tekne yangını: Kısa sürede yayılan alevler 2 tekneye daha sıçradı
Fethiye'de tekne yangını: Kısa sürede yayılan alevler 2 tekneye daha sıçradı
Sputnik Türkiye
Fethiye'de bir teknede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı, alevler gökyüzünü kaplarken yangın 2 tekneye daha sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T10:53+0300
2025-04-10T10:53+0300
2025-04-10T10:55+0300
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tekne yangını
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 tekne yanıyor, itfaiyenin müdahalesi de sürüyor.Yangının sebebi henüz bilinmiyorKaragözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Muğla'da 3 tekne yandıAlevler kısa sürene teknenin yanındaki diğer 2 tekneye daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangına denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etmeye başladı.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/bolu-yangininda-tahliyelere-iliskin-carpici-rapor-kimligi-belirlenmeyen-ayricalikli-misafirlere-1095275556.html
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tekne yangını, muğla yangın, fethiye yangın,
Fethiye'de tekne yangını: Kısa sürede yayılan alevler 2 tekneye daha sıçradı
10:53 10.04.2025 (güncellendi: 10:55 10.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Fethiye'de bir teknede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı, alevler gökyüzünü kaplarken yangın 2 tekneye daha sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 tekne yanıyor, itfaiyenin müdahalesi de sürüyor.
Yangının sebebi henüz bilinmiyor
Karagözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürene teknenin yanındaki diğer 2 tekneye daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etmeye başladı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.