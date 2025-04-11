https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/imamoglu-eylemlerinde-yeni-tahliyeler-34-genc-daha-serbest-birakildi-1095329635.html

İmamoğlu eylemlerinde yeni tahliyeler: 34 genç daha serbest bırakıldı

İmamoğlu eylemlerinde yeni tahliyeler: 34 genç daha serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan 34 genç daha tahliye edildi. Son 48... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T17:31+0300

2025-04-11T17:31+0300

2025-04-11T17:31+0300

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan gençler hakkında tahliye kararı verildi.Son olarak, İstanbul’daki çeşitli noktalarda yapılan gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 34 genç daha, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. Mahkeme, suçun niteliği ve mevcut delil durumunu değerlendirerek tahliye kararlarını verdi.Tahliyelerle birlikte son 48 saat içinde serbest bırakılan öğrenci sayısı 220’ye yükseldi. Mahkeme, ayrıca olaylara ilişkin kamera görüntülerinin henüz tespit edilemediğini belirterek, ilgili kayıtların gönderilmesi için kolluk kuvvetlerine müzekkere yazılmasına hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/ekrem-imamoglu-hakim-karsisina-cikti-durusma-16-hazirana-ertelendi-ifadesinde-ne-dedi-nasil-savunma-1095313289.html

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