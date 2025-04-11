https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/imamoglu-eylemlerinde-yeni-tahliyeler-34-genc-daha-serbest-birakildi-1095329635.html
İmamoğlu eylemlerinde yeni tahliyeler: 34 genç daha serbest bırakıldı
İmamoğlu eylemlerinde yeni tahliyeler: 34 genç daha serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan 34 genç daha tahliye edildi. Son 48... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T17:31+0300
2025-04-11T17:31+0300
2025-04-11T17:31+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
ekrem i̇mamoğlu gözaltı
eylem
eylem planı
eylem ve gösteri yasağı
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan gençler hakkında tahliye kararı verildi.Son olarak, İstanbul’daki çeşitli noktalarda yapılan gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 34 genç daha, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. Mahkeme, suçun niteliği ve mevcut delil durumunu değerlendirerek tahliye kararlarını verdi.Tahliyelerle birlikte son 48 saat içinde serbest bırakılan öğrenci sayısı 220’ye yükseldi. Mahkeme, ayrıca olaylara ilişkin kamera görüntülerinin henüz tespit edilemediğini belirterek, ilgili kayıtların gönderilmesi için kolluk kuvvetlerine müzekkere yazılmasına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/ekrem-imamoglu-hakim-karsisina-cikti-durusma-16-hazirana-ertelendi-ifadesinde-ne-dedi-nasil-savunma-1095313289.html
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ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, eylem, eylem planı, eylem ve gösteri yasağı, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, eylem, eylem planı, eylem ve gösteri yasağı, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
İmamoğlu eylemlerinde yeni tahliyeler: 34 genç daha serbest bırakıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan 34 genç daha tahliye edildi. Son 48 saatte tahliye edilenlerin sayısı 220'ye ulaştı. Mahkeme, olay anına ait kamera kayıtlarının tespiti için müzekkere yazılmasına karar verdi.
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan gençler hakkında tahliye kararı verildi.
Son olarak, İstanbul’daki çeşitli noktalarda yapılan gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 34 genç daha, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. Mahkeme, suçun niteliği ve mevcut delil durumunu değerlendirerek tahliye kararlarını verdi.
Tahliyelerle birlikte son 48 saat içinde serbest bırakılan öğrenci sayısı 220’ye yükseldi. Mahkeme, ayrıca olaylara ilişkin kamera görüntülerinin henüz tespit edilemediğini belirterek, ilgili kayıtların gönderilmesi için kolluk kuvvetlerine müzekkere yazılmasına hükmetti.