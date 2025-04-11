https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/ekrem-imamoglu-hakim-karsisina-cikti-durusma-16-hazirana-ertelendi-ifadesinde-ne-dedi-nasil-savunma-1095313289.html

Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıktı, duruşma 16 Haziran'a ertelendi: İfadesinde ne dedi? Nasıl savunma yaptı?

Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıktı, duruşma 16 Haziran'a ertelendi: İfadesinde ne dedi? Nasıl savunma yaptı?

Sputnik Türkiye

İBB Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit ettiği iddiasıyla bugün hakim karşısına çıktı... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T12:01+0300

2025-04-11T12:01+0300

2025-04-11T12:10+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhuriyet başsavcılığı

akın gürlek

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Ekrem İmamoğlu'nun, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.İmamoğlu bugün hangi davadan hakim karşısında?İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması Silivri'de yapıldı.İmamoğlu Silivri'de hakim karşısındaDaha önce davanın Çağlayan Adliyesi'nde görüleceği söylenmişti, fakat daha sonra dava Silivri'deki Marmara Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonuna alındı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşmada, Ekrem İmamoğlu hazır bulundu.Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu da salondaDuruşmaya Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, milletvekilleri, belediye başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda izleyici ile taraf avukatları da katıldı.İmamoğlu ifadesinde ne dedi?Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşmada savunmasını yaptı. Habertürk'ten Buse Deviren Uludağ'ın haberine göre; İmamoğlu'nun savunmasında öne çıkan noktalar şöyle.Akın Gürlek’e sözlerini kendi okuyan İmamoğlu, "Bunun neresi tehdit ve hakaret. İsteseniz de istemeseniz de sevseniz de sevmeseniz de ben sizin evlatlarınızı seviyorum ister normal insanoğlu ister başsavcı olun" dedi.İmamoğlu, "Soruşturmayı izleyen savcı Ekrem İmamoğlu’nun konuşması canlı mı izlemiştir yoksa bir talimat doğrultusunda mı hareket etmiştir? Yine saniyeler içinde bu soruşturmayı açan savcı ya da savcılık bunu servis edelim diyerek yayınlanmasını sağlamıştır. Yüce Türk yargısı adına size soruyorum bu karar doğru mudur böyle bir karar var mıdır?" sorularını yöneltti.'Arkadaşlarım zorla ifadeye çağırıldı'Ekrem İmamoğlu, "25 yıllık arkadaşlarımın, 20 yıllık arkadaşlarımın iş yaptığım kişilerin hukukum olan kişilerin zorla ifadesi alınmak için çağrılması kime faydası var? Benim hayatım şeffaf bundan sonra da şeffaf olacak. Ben yargı huzurumda hayat boyu, yaşam boyu mücadelemi vereceğim" dedi.'İçim acıyor'Ekrem İmamoğlu, duruşma salonundan çağrıda bulunarak "Benim evladım saydığım, tutukladığınız öğrencileri bırakın yazıktır, günahtır. Haksızlığa kim uğradıysa yanında beni bulacak. Beni korkutamazsınız. Benim içim acıyor, içim" ifadelerini kullandı.Akın Gürlek iddianamesiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Gürlek'e yönelik kullandığı ifadelerde suç içeriklerinin olduğunun tespiti üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.Halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yapan Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu aktarılan iddianamede, Gürlek'in görev yaptığı dönemlerde ve DHKP/C başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği kaydediliyor.Gürlek'in terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayımlanarak tehdit edildiğine dikkati çekilen iddianamede, İmamoğlu'nun söz konusu konuşmasıyla Gürlek'i hedef gösterip, "terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme" suçunu işlediği ifade ediliyor.Beylikdüzü ihale davası da bugünİmamoğlu'nun yargılandığı ilk dava İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin. İkinci dava ise İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde belediye başkanı olduğu dönemde yapılan bir ihaleyle ilgili. İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 2015’te bir ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla açılan dava Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.İmamoğlu, Beylikdüzü belediye başkanı olarak görev yaptığı döneme ilişkin ihale davasında da bugün yargılanacak. İmamoğlu'nun o davaya katılması beklenmiyor.İmamoğlu 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapmıştı.Akın Gürlek kimdir?İmamoğlu davası sebebiyle bugünün en çok aranan ve merak edilen isimlerinden biri de Akın Gürlek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanmaya başladı. Peki, Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Akın Gürlek ne mezunu?Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. Hukukçu olan Akın Gürlek, mevcut İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıdır.1982 yılında Nevşehir'de doğdu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.Evli ve 1 çocuk babasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglu-gozaltinda-ibb-baskanina-bu-zamana-kadar-kac-dava-ve-sorusturma-acildi-1094650141.html

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