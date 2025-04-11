https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/ibb-sorusturmasinda-24-sirkete-kayyum-atandi-1095334504.html
İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum atandı
İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum atandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 101 şahısla bağlantılı 24 şirket, TMSF tarafından kayyum yönetimine devredildi... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T20:06+0300
2025-04-11T20:06+0300
2025-04-11T20:06+0300
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (i̇smek), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (i̇smek), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ekrem i̇mamoğlu
İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum atandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 101 şahısla bağlantılı 24 şirket, TMSF tarafından kayyum yönetimine devredildi. Aralarında İmamoğlu İnşaat'ın da bulunduğu şirketlerin mali ve operasyonel kontrolü artık TMSF atamasıyla yürütülecek.