İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum atandı

© AA / Erçin Ertürk İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş © AA / Erçin Ertürk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 101 şahısla bağlantılı 24 şirket, TMSF tarafından kayyum yönetimine devredildi. Aralarında İmamoğlu İnşaat'ın da bulunduğu şirketlerin mali ve operasyonel kontrolü artık TMSF atamasıyla yürütülecek.