https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/ibb-protestolarinda-tutuklananlardan-59u-daha-tahliye-edildi-1095319991.html

İBB protestolarında tutuklananlardan 59'u daha tahliye edildi

İBB protestolarında tutuklananlardan 59'u daha tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası İstanbul'da gerçekleşen eylemlerde gözaltına alınıp tutuklanan 59 kişinin tahliyesine karar verildi. 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T13:56+0300

2025-04-11T13:56+0300

2025-04-11T14:42+0300

türki̇ye

i̇bb

protesto

gözaltı

tahliye

ekrem i̇mamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası protesto eylemlerinde gözaltına alınan öğrencilerle ilgili bugün de tahliye haberi geldi.59 tutuklu genç için daha tahliye kararıİstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 59 tutuklu gencin daha tahliyesine karar verdi. Dün de İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklardan 102'si hakkında tahliye kararıvermişti.20 ayrı soruşturma, 829 şüpheliİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı salı günü yaptığı açıklamada, 20 ayrı soruşturma yürütüldüğünü bildirmişti. Bu soruşturmalarda 829 şüpheli bulunuyor.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin mali ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili 20 ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.İBB protestolarında tutuklananlar ne ile suçlanıyor?Tutuklananların büyük çoğunluğu toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetle suçlanıyor.10 Nisan'da 102 tahliyeİstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 102 sanık dün tahliye oldu.Tahliye kararı verilen isimlerden biri de Berkay Gezgin oldu. Tahliye gerekçesi neydi?İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, tahliyeye gerekçe olarak "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama suçunun vasıf ve mahiyetini, atılı suçun kanunda belirlenen alt ve üst sınırını ve katalog suçlardan olmamasını, mevcut delil durumunu, delillerin büyük oranda toplanmasını, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi, sanıkların büyük çoğunluğunun öğrenci olmasını, öğrenim hayatlarının devam etmesini ve sınavlarının olmasını" gösterdi.Öğrenciler tahliye olduTahliye gerekçesinde 'sanıkların büyük çoğunluğunun öğrenci olmasını, öğrenim hayatlarının devam etmesini ve sınavlarının olmasını" kısmı dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/ibb-protestolarinda-gozaltina-alinan-berkay-gezgin-ve-101-kisi-daha-tahliye-edildi-1095291440.html

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