https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/ibb-protestolarinda-gozaltina-alinan-berkay-gezgin-ve-101-kisi-daha-tahliye-edildi-1095291440.html
İBB protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin ve 101 kişi daha tahliye edildi
İBB protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin ve 101 kişi daha tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturmalar sonrasında düzenlenen protestolarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 102 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararı... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T16:11+0300
2025-04-10T16:11+0300
2025-04-10T16:17+0300
türki̇ye
berkay gezgin
saraçhane
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar sonrasında Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde gözaltına alınarak tutuklanan 102 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenlerden de kamuoyunda Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerde kullandığı 'her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı olarak bilinen Berkan Gezgin de var. 2003 doğumlu olan Berkay Gezgin, üniversitede öğrencisi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/bakan-tunc-tutuklu-ogrencilerle-ilgili-konustu-gozaltilarla-ilgili-olarak-asli-ceza-mahkemesine-1095248426.html
türki̇ye
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berkay gezgin, berkay gezgin tahliye, berkay gezgin her şey çok güzel olacak, berkay gezgin ekrem imamoğlu, berkay gezgin son dakika
İBB protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin ve 101 kişi daha tahliye edildi
16:11 10.04.2025 (güncellendi: 16:17 10.04.2025)
İBB'ye yönelik soruşturmalar sonrasında düzenlenen protestolarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 102 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararı verilen isimlerden biri de Berkay Gezgin oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar sonrasında Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde gözaltına alınarak tutuklanan 102 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenlerden de kamuoyunda Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerde kullandığı 'her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı olarak bilinen Berkan Gezgin de var.
2003 doğumlu olan Berkay Gezgin, üniversitede öğrencisi.