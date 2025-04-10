https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/ibb-protestolarinda-gozaltina-alinan-berkay-gezgin-ve-101-kisi-daha-tahliye-edildi-1095291440.html

İBB protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin ve 101 kişi daha tahliye edildi

İBB protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin ve 101 kişi daha tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik soruşturmalar sonrasında düzenlenen protestolarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 102 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararı... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T16:11+0300

2025-04-10T16:11+0300

2025-04-10T16:17+0300

türki̇ye

berkay gezgin

saraçhane

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094799073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6728c83f04b0b2a8061e6ecb1cfb3dfd.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar sonrasında Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde gözaltına alınarak tutuklanan 102 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenlerden de kamuoyunda Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerde kullandığı 'her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı olarak bilinen Berkan Gezgin de var. 2003 doğumlu olan Berkay Gezgin, üniversitede öğrencisi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/bakan-tunc-tutuklu-ogrencilerle-ilgili-konustu-gozaltilarla-ilgili-olarak-asli-ceza-mahkemesine-1095248426.html

türki̇ye

saraçhane

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

berkay gezgin, berkay gezgin tahliye, berkay gezgin her şey çok güzel olacak, berkay gezgin ekrem imamoğlu, berkay gezgin son dakika