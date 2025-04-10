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İBB protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin ve 101 kişi daha tahliye edildi
İBB protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin ve 101 kişi daha tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturmalar sonrasında düzenlenen protestolarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 102 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararı... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar sonrasında Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde gözaltına alınarak tutuklanan 102 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenlerden de kamuoyunda Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerde kullandığı 'her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı olarak bilinen Berkan Gezgin de var. 2003 doğumlu olan Berkay Gezgin, üniversitede öğrencisi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/bakan-tunc-tutuklu-ogrencilerle-ilgili-konustu-gozaltilarla-ilgili-olarak-asli-ceza-mahkemesine-1095248426.html
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berkay gezgin, berkay gezgin tahliye, berkay gezgin her şey çok güzel olacak, berkay gezgin ekrem imamoğlu, berkay gezgin son dakika

İBB protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin ve 101 kişi daha tahliye edildi

16:11 10.04.2025 (güncellendi: 16:17 10.04.2025)
© Arife KarakumİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© Arife Karakum
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İBB'ye yönelik soruşturmalar sonrasında düzenlenen protestolarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 102 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararı verilen isimlerden biri de Berkay Gezgin oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar sonrasında Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde gözaltına alınarak tutuklanan 102 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenlerden de kamuoyunda Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerde kullandığı 'her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı olarak bilinen Berkan Gezgin de var.
2003 doğumlu olan Berkay Gezgin, üniversitede öğrencisi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
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