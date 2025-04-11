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Futbolculara yasa dışı bahis soruşturması: Aralarında Galatasaraylı oyuncu da var
Futbolculara yasa dışı bahis soruşturması: Aralarında Galatasaraylı oyuncu da var
Sputnik Türkiye
İtalya'da hala aktif şekilde futbol oynayan ve bir dönem top koşturmuş olan bir grup futbolcu hakkında yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadıkları... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T15:29+0300
2025-04-11T15:29+0300
spor
galatasaray
bahis
nicolo zaniolo
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İtalya bugün bahis soruşturmasına adı karışan futbolcuları konuşuyor.Corriere della Sera gazetesi başta olmak üzere İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Aralık 2021 ile Ekim 2023 döneminin incelendiği soruşturma çerçevesinde 5 kişi hakkında ev hapsi talep edildi ve 1,5 milyon avroluk nakde el konuldu.İtalya'da bahis skandalı: Galatasaraylı futbolcu da varHaberlerde, aralarında isimleri daha önce yasa dışı bahis soruşturmasına karışan ve bu nedenle ceza da alan Sandro Tonali ve Nicola Fagioli'nin yanı sıra Nicolo Zaniolo, Alessandro Florenzi, Weston McKennie, Mattia Perin, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri ve Adames Hector Firpo'nun soruşturma geçiren isimler olduğu belirtildi.İki futbolcu aracılık etmişHaberlerde, İtalyan Mali Polisi'nin Ekim 2023'te yasa dışı bahisten ceza alan Tonali ve Fagioli'nin telefonlarında yaptığı incelemede ulaştığı sonuçlara göre, bu iki futbolcunun, adı geçen diğer futbolculara aracılık ettiği ve tahsildarlık yaptığı ifade edildi.Futbolda değil başka branşlarda bahisSöz konusu futbolcuların, futbol maçlarına bahis yapmadığı ancak farklı branşlarda bahis oynadıkları ya da poker gibi oyunlara katıldıkları aktarıldı.Ödemeler kuyumcu üzerindenİddiaya göre, futbolcuların, Milano'daki bir kuyumcu üzerinden yaptıkları ödemelerle bahis ödemelerini gizlemeye çalıştıkları ve burayı adeta bir "banka" gibi kullandıkları kaydedildi.Bahiste yöntem: Lüks saat alıyormuş gibi yaptılarAyrıca çevrim içi yasa dışı bahis oynayan futbolcuların, lüks saatler alıyormuş gibi yaparak bazı banka havaleleri gerçekleştirdikleri aslında bunların, yasa dışı bahis oynarken harcadıkları para olduğu, el konulan 1,5 milyon euroluk nakdin de lüks saatler satan dükkanda ele geçirildiği belirtildi.İtalya'da bahis soruşturmaları: Tonali ve Fagioli 2023'te ceza almışlardıHalihazırda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali, Fiorentina forması giyen Nicolo Fagioli, 2023 yılındaki yasa dışı bahise karıştıkları gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından cezalandırılmışlardı.2020 ile 2023 yılları arasında Milan forması giyen Tonali, o dönemde çevrim içi yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadığı gerekçesiyle 10 ay sahalardan men ve kumar bağımlığına karşı rehabilitasyon cezası almıştı.O dönemde Juventus forması giyen Fagioli'ye de 7 ay sahalardan men cezası verilmişti.Her iki futbolcu da 2023-2024 sezonunun büyük kısmında yeşil sahalardan uzak kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/kolay-kazanc-hayali-kbusa-dondu-180-yila-kadar-hapisle-yargilandi-1092215912.html
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galatasaray, bahis, nicolo zaniolo
galatasaray, bahis, nicolo zaniolo

Futbolculara yasa dışı bahis soruşturması: Aralarında Galatasaraylı oyuncu da var

15:29 11.04.2025
© OĞUZHAN ORT-AW845969Galatasaray'ın yeni transferi İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Kasımpaşa karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçında rakip fileleri havalandırdı.
Galatasaray'ın yeni transferi İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Kasımpaşa karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçında rakip fileleri havalandırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
© OĞUZHAN ORT-AW845969
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İtalya'da hala aktif şekilde futbol oynayan ve bir dönem top koşturmuş olan bir grup futbolcu hakkında yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmada adı geçen Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo, Fiorentina'da kiralık olarak forma giyiyor.
İtalya bugün bahis soruşturmasına adı karışan futbolcuları konuşuyor.
Corriere della Sera gazetesi başta olmak üzere İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Aralık 2021 ile Ekim 2023 döneminin incelendiği soruşturma çerçevesinde 5 kişi hakkında ev hapsi talep edildi ve 1,5 milyon avroluk nakde el konuldu.

İtalya'da bahis skandalı: Galatasaraylı futbolcu da var

Haberlerde, aralarında isimleri daha önce yasa dışı bahis soruşturmasına karışan ve bu nedenle ceza da alan Sandro Tonali ve Nicola Fagioli'nin yanı sıra Nicolo Zaniolo, Alessandro Florenzi, Weston McKennie, Mattia Perin, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri ve Adames Hector Firpo'nun soruşturma geçiren isimler olduğu belirtildi.

İki futbolcu aracılık etmiş

Haberlerde, İtalyan Mali Polisi'nin Ekim 2023'te yasa dışı bahisten ceza alan Tonali ve Fagioli'nin telefonlarında yaptığı incelemede ulaştığı sonuçlara göre, bu iki futbolcunun, adı geçen diğer futbolculara aracılık ettiği ve tahsildarlık yaptığı ifade edildi.

Futbolda değil başka branşlarda bahis

Söz konusu futbolcuların, futbol maçlarına bahis yapmadığı ancak farklı branşlarda bahis oynadıkları ya da poker gibi oyunlara katıldıkları aktarıldı.
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Ödemeler kuyumcu üzerinden

İddiaya göre, futbolcuların, Milano'daki bir kuyumcu üzerinden yaptıkları ödemelerle bahis ödemelerini gizlemeye çalıştıkları ve burayı adeta bir "banka" gibi kullandıkları kaydedildi.
Bahiste yöntem: Lüks saat alıyormuş gibi yaptılar
Ayrıca çevrim içi yasa dışı bahis oynayan futbolcuların, lüks saatler alıyormuş gibi yaparak bazı banka havaleleri gerçekleştirdikleri aslında bunların, yasa dışı bahis oynarken harcadıkları para olduğu, el konulan 1,5 milyon euroluk nakdin de lüks saatler satan dükkanda ele geçirildiği belirtildi.

İtalya'da bahis soruşturmaları: Tonali ve Fagioli 2023'te ceza almışlardı

Halihazırda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali, Fiorentina forması giyen Nicolo Fagioli, 2023 yılındaki yasa dışı bahise karıştıkları gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından cezalandırılmışlardı.
2020 ile 2023 yılları arasında Milan forması giyen Tonali, o dönemde çevrim içi yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadığı gerekçesiyle 10 ay sahalardan men ve kumar bağımlığına karşı rehabilitasyon cezası almıştı.
O dönemde Juventus forması giyen Fagioli'ye de 7 ay sahalardan men cezası verilmişti.
Her iki futbolcu da 2023-2024 sezonunun büyük kısmında yeşil sahalardan uzak kalmıştı.
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