https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/kolay-kazanc-hayali-kbusa-dondu-180-yila-kadar-hapisle-yargilandi-1092215912.html

Kolay kazanç hayali kâbusa döndü: 180 yıla kadar hapisle yargılandı

Kolay kazanç hayali kâbusa döndü: 180 yıla kadar hapisle yargılandı

Sputnik Türkiye

"Kolay kazanç" vaadiyle banka hesaplarını kiralayanlar, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlarda kullanılarak 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T15:41+0300

2024-12-31T15:41+0300

2024-12-31T15:41+0300

türkiye

hesap

banka

ceza

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Banka hesaplarını “hisse senedi yatırımı” veya “kripto para ticareti” bahanesiyle kiralayan kişiler, dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Bu hesaplar, kara para aklama, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlarda kullanılabiliyor. İşlenen suçlardan hesap sahipleri de doğrudan sorumlu tutuluyor ve 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.Avukat Çağrı Ayboğa, dolandırıcıların öncelikle ihtiyaç sahibi kişilere ulaşıp güvenlerini kazandığını belirtti. “Hisse senedi halka arzı” veya “blokeli hesapların çözümü” gibi bahanelerle kandırılan kişiler, 2-3 bin TL karşılığında hesaplarını kiraya veriyor. Ancak bu hesaplar, izlerini kaybettirmek isteyen suçlular tarafından kullanılıyor.Ayboğa, hesap bilgilerini paylaşmanın tek başına suç olmadığını, ancak bu hesaplar üzerinden işlenen suçların hesabı kiralayan kişiye ağır sorumluluklar yüklediğini vurguladı. "Kiralayan kişi kimliğini gizlerken, tüm suçların cezası hesap sahibine yansıyor," dedi.Ayakkabı boyacısı 180 yıla kadar hapis cezasıyla yargıladıAyboğa, ayakkabı boyacısı bir müvekkilinin başına gelen olayı örnek gösterdi. Avukat, “Müvekkilim iki banka hesabını kiralayarak sadece 7 bin TL kazandı, ancak bu hesaplar üzerinden işlenen 18 farklı dolandırıcılık suçu nedeniyle 180 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandı. Uzun süre tutuklu kaldı ve suçsuzluğu ancak derinlemesine yapılan bir inceleme sonrası ispatlandı" dedi.Bazı kişilerin, “Başıma bir şey gelmez” diyerek birden fazla banka hesabı açıp kiraladığını ifade eden Ayboğa, bu kişilerin ceza riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Özellikle yasa dışı bahis veya nitelikli dolandırıcılık suçlarında, cezalar her bir dosya için ayrı ayrı hesaplanıyor.Avukat Ayboğa, kiralanan banka hesaplarının yasa dışı bahis için kullanılması durumunda 3 yıldan 5 yıla, nitelikli dolandırıcılık için kullanılması durumunda ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini belirtti. “IBAN’ını kiralayanlar, işlenen her suçtan sorumlu tutulur ve ağır cezalarla karşılaşabilir” dedi.

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