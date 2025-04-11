https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/fenerbahceden-yabanci-yatirimciya-hisse-satisi-hisselerin-yuzde-48lik-kismini-satti-1095310882.html

Fenerbahçe'den yabancı yatırımcıya hisse satışı: Hisselerin yüzde 4.8'lik kısmını sattı

Fenerbahçe'den yabancı yatırımcıya hisse satışı: Hisselerin yüzde 4.8'lik kısmını sattı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Futbol A.Ş.'deki hisselerinin yüzde 4.8'i yabancı kurumsal bir yatırımcıya satıldı. 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T10:46+0300

2025-04-11T10:46+0300

2025-04-11T10:46+0300

ekonomi̇

fenerbahçe spor kulübü

fenerbahçe

kap

hisse senedi

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’deki hisselerinin yüzde 4.8'lik kısmını yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattı. Satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı yüzde 62,27’ye düştü.Özel bir emirle gerçekleştirdiKamuyu Aydınlatma Kurumu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yüzde 4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirdi. Açıklamaya göre pay satış fiyatı 46,10 TL oldu.İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı yüzde 62,27’ye düştü.

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fenerbahçe spor kulübü, fenerbahçe, kap, hisse senedi