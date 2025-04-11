https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/fenerbahceden-yabanci-yatirimciya-hisse-satisi-hisselerin-yuzde-48lik-kismini-satti-1095310882.html
Fenerbahçe'den yabancı yatırımcıya hisse satışı: Hisselerin yüzde 4.8'lik kısmını sattı
Fenerbahçe'den yabancı yatırımcıya hisse satışı: Hisselerin yüzde 4.8'lik kısmını sattı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Futbol A.Ş.'deki hisselerinin yüzde 4.8'i yabancı kurumsal bir yatırımcıya satıldı. 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T10:46+0300
2025-04-11T10:46+0300
2025-04-11T10:46+0300
ekonomi̇
fenerbahçe spor kulübü
fenerbahçe
kap
hisse senedi
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’deki hisselerinin yüzde 4.8'lik kısmını yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattı. Satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı yüzde 62,27’ye düştü.Özel bir emirle gerçekleştirdiKamuyu Aydınlatma Kurumu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yüzde 4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirdi. Açıklamaya göre pay satış fiyatı 46,10 TL oldu.İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı yüzde 62,27’ye düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/borsada-yatirimcisinin-yuzunu-gulduren-tek-takim-belli-oldu-1095061191.html
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fenerbahçe spor kulübü, fenerbahçe, kap, hisse senedi
fenerbahçe spor kulübü, fenerbahçe, kap, hisse senedi
Fenerbahçe'den yabancı yatırımcıya hisse satışı: Hisselerin yüzde 4.8'lik kısmını sattı
Fenerbahçe, Futbol A.Ş.'deki hisselerinin yüzde 4.8'i yabancı kurumsal bir yatırımcıya satıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’deki hisselerinin yüzde 4.8'lik kısmını yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattı. Satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı yüzde 62,27’ye düştü.
Özel bir emirle gerçekleştirdi
Kamuyu Aydınlatma Kurumu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yüzde 4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirdi. Açıklamaya göre pay satış fiyatı 46,10 TL oldu.
İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı yüzde 62,27’ye düştü.