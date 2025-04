https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/fareyi-tak-klavyeni-kusan-2025in-en-iyi-video-oyunlari-1095321159.html

Fareyi tak, klavyeni kuşan: 2025’in en iyi video oyunları

2025’in en iyi video ve PC oyunlarını keşfet! GTA VI’dan Diablo IV’e, Monster Hunter Wilds’tan Baldur’s Gate 3’e kadar en güncel çıkış tarihi, karakterler ve oynanış tanıtımları tek rehberde.

Oyun dünyası yapay zekayla birlikte benzersiz bir oyun deneyimi sunmaya başladı. Ancak 2025 video oyunları bir başka! Yeni karakterler, derin hikayeler ve gelişmiş mekaniklerle dolu pc oyunları, hem göz kamaştırıyor hem de zaman kavramını unutturuyor. İster Diablo IV’ün karanlık dünyasında ruhlarla savaş, ister GTA VI’da Vice City’nin kaosuna karış.Bu rehberde, yılın en popüler oyunlarını, türlerini, oynanış ipuçlarını ve yeni özelliklerini derledik. Hazırsan, klavyeni kuşan, oyun başlasın!Grand Theft Auto VIAçık dünya aksiyon-macera oyunu GTA VI, neon ışıklarıyla süslenmiş Vice City'de geçiyor ve ilk kez kadın bir ana karakter sunuyor. Oyun geliştirici, serinin son oyununda çok daha büyük ve heyecan verici bir deneyim sunacaklarını ifade ediyor. PC için çıkış tarihi henüz kesinleşmedi ancak GTA VI'nın 2025 sonbaharında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülmesi bekleniyor.Monster Hunter WildsSevilen aksiyon, rol yapma serisinin en yeni oyunu Monster Hunter Wilds, 28 Şubat 2025'te PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformlarında oyuncularla buluştu. Daha derin bir hikâye anlatımı ve yenilikçi oynanış mekanikleri sunduğu belirtilen oyun, "Yasak Topraklar" olarak bilinen zorlu ve keşfedilmemiş bir bölgede geçiyor. Kaybolan bir ekibi arayacak olan oyuncular aynı zamanda "Beyaz Hayalet" olarak adlandırılan gizemli bir canavarın sırrını da çözecekler. Yenilikler arasında 14 farklı silah türü, av sırasında iki farklı silah taşıma ve odak modu ile canavar avı bulunuyor. İlk büyük güncellemeyle birlikte "Grand Hub" adlı sosyal bir merkez eklendi ve oyuncular burada bir araya gelebiliyor, birlikte küçük yan görevlerde ava çıkabiliyor. Assassin's Creed ShadowsSevilen serinin son oyununda bu kez 16. yüzyıl feodal Japonya'sına gidiliyor. Samuray Yasuke ve Shinobi Naoe adlı karakterlerle oynayacak oyuncular, bu en yeni aksiyon-macera türündeki oyunda Kyoto, Osaka ve Iga gibi bölgeleri kapsayan açık dünyada oynayacak. Yeni eklenen özellikler arasında, dikey kabiliyeti artıran kanca kullanımı, düşmanlardan gizlenme sağlayan ‘gölge manipülasyonu’ ve bilgi toplamak için ‘casus ağı kurma’ bulunuyor. Son güncellemelerle birlikte atların otomatik yol takip özelliği ve envanter yönetiminde kolaylık sağlayan iyileştirmeler eklendi. Japon estetiğinin yansıtıldığı oyun, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows PC, macOS ve iPadOS platformlarında oynanabilir. PC versiyonu, Steam, Epic Games Store ve Ubisoft Connect üzerinden erişilebilir.Civilization VII90’ların strateji oyunu Civilization 7, serinin yeni oyunu ve oyunculara farklı liderler ve medeniyetlerle dünya hakimiyeti kurma şansı tanıyor. Oyun, 11 Şubat 2025'te piyasaya sürüldü. Strateji türündeki oyunda derinlemesine stratejik seçenekler sunuluyor. Oyunda lider ve medeniyet seçimi ayrıldı. Örneğin Hatshepsut lideriyle Mısır medeniyetini oynayarak nehir kenarındaki şehirlerde üretim bonusları elde ediliyor. Diplomasi, Askeri, Bilim, Kültür, Ekonomik gibi alanlarda ilerlemeyle puanlar elde edebilirsiniz, ödülleri aktifleştirerek bir sonraki oyuna daha hazır hale gelebilirsiniz. Oyun görsel açıdan tam bir şölen sunuyor, seçilen medeniyete göre renkler ve kent ve şehir tarzları oyunu daha keyifli hale getiriyor. Oyuna en düşük zorluk seviyesi olan “Scribe” ile başlanması tavsiye ediliyor. Oyunda verilecek ip uçlarına dikkat etme, zaman zaman oyunun ansiklopedisinde bir özelliği okuma oyunun ilerleyişinde büyük fayda sağlar.Örneğin, Explorer (Kaşif) ile kıtada gezebilir, bazı doğal harikalarda kazı yapabilir, elde ettiğin parçaları müzede sergileyerek daha fazla kültür ve bilim puanı kazanabilirsin. Borderlands 4Birinci şahıs nişancı ve aksiyon rol yapma oyunu olan Borderlands 4, 23 Eylül 2025 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam ve Epic Games Store) ve Nintendo Switch 2 platformlarında piyasaya sürülecek. Serinin beşinci oyunu, önceki oyunlarından farklı olarak yeni bir gezegen olan Kairos'ta geçiyor. Timekeeper adlı acımasız bir diktatörün kontrolünde olan gezegende yyuncular, dört yeni Vault Hunter'dan birini seçerek Timekeeper ve onun sentetik ordusu "Order" ile mücadele edecek.Çift zıplama, süzülme, sabit noktalara kanca ile tutunma gibi yeni hareket yetenekleri, Yeni araçlarla haritada hızlı ilerleme, yeni slahlar ve yetenekler oyunda zenginleştirilmiş. Tek kişilik oyunun yanı sıra 4’lü oyun imkanı da bulunuyor.Ram’in yetsin, ekran kartın ağlamasınEN az 16 RAM isteyen ve iyi bir ekran kartı gerekliği olan oyunlar arasında ise her daim klasikler yer alıyor. 1990'larda Türkiye'ye giren bu oyunlar arasında Diablo serisi ve Baldur's Gate serisinin X kuşağında ayrı bir yeri var. Diablo 4Diablo IV, 2025 yılında da oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Düzenli sezon güncellemeleri, yeni içerikler ve sistemsel yeniliklerle Diablo 4 ister tekli ister birden fazla oyunlarla takım kurarak oynanan aksiyon PRG oyunu. Ayrıca, 2026'da çıkması planlanan ikinci genişleme paketiyle birlikte liderlik tabloları ve dereceli sistem gibi oyuncuların uzun süredir talep ettiği özelliklerin de oyuna eklenmesi bekleniyor. ​2025 yılı için Diablo IV'ün sezon planlamasında 3 ayrı sezon oyuncuları bekliyor; Belial’s Return, Sins of Horadrim ve Infernal Chaos.Hali hazırda Vessel of Hatred sezonuyla oynanan oyunda bu sezonda haritada güncellenerek oyun evreni genişletildi. Düşmanlara karşı yoğun yakın dövüş/alan etkili saldırılar odaklı oynanışta seçtiğiniz farklı yeteneklerdeki kararklerle kasvetli bir dünyada oynuyorsunuz.Hepsinin farklı dövüş tarzı ve yetenekleri olan seçtiğiniz karakterler arasında Barbar, Büyücü, Haydut, Druid, Ölüm Büyücüsü ve Ruhdoğumlu yer alıyor. Barbarian ve Druid sınıfları yakın dövüşte güçlü ve dayanıklıdır, Sorcerer yüksek hasar potansiyeline sahip ancak yakın dövüş savunması düşüktür, Rogue çevikliğiyle öne çıkar ve hem yakın hem menzilli dövüşler deneyimletir, Necromancer ise ölüleri kontrol ederek stratejik alan avantajı sağlar. Spiritborn ise ruhani güçlerle desteklenen hem büyücü hem de druid gibi bir deneyim sunar.Baldur’s Gate 3Çıktğında ödüllere doyamayan Baldur’s Gate 3, 2025 yılında hâlâ çok konuşulan, ödüllerle taçlandırılmış bir RPG oyunu olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Oyunun son büyük güncellemesi olan Patch 8 ile birlikte yeni içerikler ve özellikler eklendi.Steam kullanıcıları arasında uzun süre “en çok oynanan” ve “en çok önerilen RPG”lerden biri oldu. Mod desteği olan oyun içinde kullanıcılar tarafından geliştirilen birçok özellik bulunuyor. Örneğin yeni kıyafetler, ufak tefek hileler, güçlü silahlar gibi görsel zevki ağır basan modları yükleyerek oyun deneyimini zenginleştirebilirsiniz.Seçtiğiniz karakterin kendi hikayesinin yanı sıra 4 kişiyle sınırlandıran yan karakterlerin de hikayeleri ve oyunun ana hikayesiyle birlikte senkronize yürüyor. Oyuna başladığınızda bir dedektif gibi hikayede ilerliyor, sorun çözüyor bazen savaşıyor bazen bulmaca çözüyorsunuz.Büyüler, kılıçlar, zeka oyunları ve oyundaki karakterlere iletişime girdiğinizde verdiğiniz cevaplara göre alternatif hikaye ilerlemesi. Yan karakter olarak seçilen her oyuncunun kendine has özellikleri var, kimi hızlı bir hırsız, kimi keskin bir büyücü kimi de güçlü bir kılıç ustası.

