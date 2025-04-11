https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/eski-ak-parti-izmir-milletvekili-huseyin-kocabiyik-partisinden-ihrac-edildi-1095331370.html
Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık partisinden ihraç edildi
Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık partisinden ihraç edildi
Sputnik Türkiye
Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, partisinden ihraç edildi 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T18:00+0300
2025-04-11T18:00+0300
2025-04-11T18:00+0300
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ekrem i̇mamoğlu
ak parti
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AK Parti Merkez Disiplin kurulu, eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık için kararını açıkladı. Kurul, Kocabıyık'ın AK Parti'den ihraç edilmesine karar verdi. Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti. Karar açıklandıAK Parti'de 25 ve 26'ıncı dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kocabıyık hakkında kurul bugün kararını açıklayarak Kocabıyık'ın partisinden ihraç edilmesine karar verdiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/eski-ak-parti-milletvekili-huseyin-kocabiyik-tedbirli-kesin-ihrac-karariyla-disipline-sevk-edildi-1094758301.html
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hüseyin kocabıyık, ekrem i̇mamoğlu, ak parti
hüseyin kocabıyık, ekrem i̇mamoğlu, ak parti
Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık partisinden ihraç edildi
Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, partisinden ihraç edildi
AK Parti Merkez Disiplin kurulu, eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık için kararını açıkladı. Kurul, Kocabıyık'ın AK Parti'den ihraç edilmesine karar verdi. Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti.
AK Parti'de 25 ve 26'ıncı dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kocabıyık hakkında kurul bugün kararını açıklayarak Kocabıyık'ın partisinden ihraç edilmesine karar verdiğini duyurdu.