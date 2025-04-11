https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/eski-ak-parti-izmir-milletvekili-huseyin-kocabiyik-partisinden-ihrac-edildi-1095331370.html

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık partisinden ihraç edildi

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık partisinden ihraç edildi

Sputnik Türkiye

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, partisinden ihraç edildi 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T18:00+0300

2025-04-11T18:00+0300

2025-04-11T18:00+0300

türki̇ye

hüseyin kocabıyık

ekrem i̇mamoğlu

ak parti

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AK Parti Merkez Disiplin kurulu, eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık için kararını açıkladı. Kurul, Kocabıyık'ın AK Parti'den ihraç edilmesine karar verdi. Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmişti. Karar açıklandıAK Parti'de 25 ve 26'ıncı dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kocabıyık hakkında kurul bugün kararını açıklayarak Kocabıyık'ın partisinden ihraç edilmesine karar verdiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/eski-ak-parti-milletvekili-huseyin-kocabiyik-tedbirli-kesin-ihrac-karariyla-disipline-sevk-edildi-1094758301.html

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