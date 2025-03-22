https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/eski-ak-parti-milletvekili-huseyin-kocabiyik-tedbirli-kesin-ihrac-karariyla-disipline-sevk-edildi-1094758301.html

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık 'tedbirli kesin ihraç' kararıyla disipline sevk edildi

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık 'tedbirli kesin ihraç' kararıyla disipline sevk edildi

Sputnik Türkiye

Eski AK Partili Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç kararıyla disipline sevk edildi 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T11:12+0300

2025-03-22T11:12+0300

2025-03-22T11:12+0300

türki̇ye

hüseyin kocabıyık

i̇zmir

ak parti

ihraç

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AK Parti'de 25 ve 26'ıncı dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.İmamoğlu'nun gözaltı kararını eleştirmiştiKocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok" ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskani-imamoglu-kent-uzlasisi-sorusturmasi-kapsaminda-ifade-vermeye-basladi-1094757143.html

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