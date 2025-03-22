https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/eski-ak-parti-milletvekili-huseyin-kocabiyik-tedbirli-kesin-ihrac-karariyla-disipline-sevk-edildi-1094758301.html
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık 'tedbirli kesin ihraç' kararıyla disipline sevk edildi
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık 'tedbirli kesin ihraç' kararıyla disipline sevk edildi
Sputnik Türkiye
Eski AK Partili Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç kararıyla disipline sevk edildi 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T11:12+0300
2025-03-22T11:12+0300
2025-03-22T11:12+0300
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hüseyin kocabıyık
i̇zmir
ak parti
ihraç
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AK Parti'de 25 ve 26'ıncı dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.İmamoğlu'nun gözaltı kararını eleştirmiştiKocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskani-imamoglu-kent-uzlasisi-sorusturmasi-kapsaminda-ifade-vermeye-basladi-1094757143.html
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hüseyin kocabıyık, i̇zmir, ak parti, ihraç
hüseyin kocabıyık, i̇zmir, ak parti, ihraç
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık 'tedbirli kesin ihraç' kararıyla disipline sevk edildi
Eski AK Partili Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç kararıyla disipline sevk edildi
AK Parti'de 25 ve 26'ıncı dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
İmamoğlu'nun gözaltı kararını eleştirmişti
Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok" ifadesini kullanmıştı.