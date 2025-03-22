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Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık 'tedbirli kesin ihraç' kararıyla disipline sevk edildi
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık 'tedbirli kesin ihraç' kararıyla disipline sevk edildi
Sputnik Türkiye
Eski AK Partili Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç kararıyla disipline sevk edildi 22.03.2025, Sputnik Türkiye
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i̇zmir
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AK Parti'de 25 ve 26'ıncı dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.İmamoğlu'nun gözaltı kararını eleştirmiştiKocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskani-imamoglu-kent-uzlasisi-sorusturmasi-kapsaminda-ifade-vermeye-basladi-1094757143.html
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hüseyin kocabıyık, i̇zmir, ak parti, ihraç
hüseyin kocabıyık, i̇zmir, ak parti, ihraç

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık 'tedbirli kesin ihraç' kararıyla disipline sevk edildi

11:12 22.03.2025
© Fotoğraf : TwitterAK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık
AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Eski AK Partili Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç kararıyla disipline sevk edildi
AK Parti'de 25 ve 26'ıncı dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İmamoğlu'nun gözaltı kararını eleştirmişti

Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok" ifadesini kullanmıştı.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
TÜRKİYE
İBB Başkanı İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında ifade vermeye başladı
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