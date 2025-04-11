https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/cumhurbaskanligi-yatirim-ve-finans-ofisi-baskanligina-ahmet-burak-daglioglu-atandi-1095309246.html

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T09:44+0300

2025-04-11T09:44+0300

2025-04-11T09:44+0300

türki̇ye

ahmet burak dağlıoğlu

cumhurbaşkanlığı

finans

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.Yatırım ve Finans Ofisi'ne Ahmet Burak DağlıoğluDağlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanlık görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın bağlantı noktası olarak güçlü ekonomisi, genç ve dinamik nüfusu, jeostratejik konumu, sürdürülebilir politikalarıyla her türlü bölgesel ve küresel krize karşı direnç göstererek küresel oyun kurucu bir güç haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanıdır. Yatırım Başkanı olarak atanmadan önce Dağlıoğlu, ofis bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.2010-2015 yılları arasında Körfez Ülkeleri, Hindistan, Japonya ve ABD'den gelen yatırım projelerinden sorumlu Proje Direktörüdür.Dağlıoğlu, 2015-2020 yılları arasında Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Yurtdışı tanıtım ve potansiyel müşteri yaratma faaliyetlerinden sorumludur. Kasım 2020'de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.Dağlıoğlu, kariyerinin önceki dönemlerinde özel sektörde danışmanlık sektöründe çeşitli görevlerde bulunmuştur.Ahmet Burak Dağlıoğlu hangi okulda mezun?Dağlıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden lisans ve Boğaziçi Üniversitesi'nden yüksek lisans derecelerine sahiptir.IE Business School'dan “Finans alanında Global Master” eğitimi almıştır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/cumhurbaskanligi-basdanismanligina-atanan-goksel-asan-kimdir-kac-yasinda-hangi-gorevlerde-bulundu-1095279596.html

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