https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/cumhurbaskanligi-basdanismanligina-atanan-goksel-asan-kimdir-kac-yasinda-hangi-gorevlerde-bulundu-1095279596.html
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Sputnik Türkiye
Göksel Aşan kimdir
2025-04-10T11:30+0300
2025-04-10T11:30+0300
2025-04-10T11:30+0300
türki̇ye
göksel aşan
türkiye
cumhurbaşkanı başdanışmanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1e/1052265394_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dda760b7923ee4ffaea4083c90c96ac3.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Görevlere yeni atanan isimler arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan da var.Göksel Aşan kimdir?Göksel Aşan, 24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu. Göksel Aşan hangi okulda mezun?Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. Bunun ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimi 1991 yılında tamamladı. Doktora eğitimini 1991-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi alanında tamamladı.Göksel Aşan hangi görevlerde yer aldı?1988-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılnda "Doçent" olan Göksel Aşan, 2017 ise yılında Prof. Dr. unvanını almıştır.Uzun yıllardır İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çeşitli görevler alan Göksel Aşan, Temmuz 2018’den beri İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/cumhurbaskanligi-kurullarina-140-atama-gencebay-kultur-ve-sanat-ercumen-sosyal-ve-genclik-1095273767.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1e/1052265394_123:0:771:486_1920x0_80_0_0_3b1d992207de73343d23a9f183adf234.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
göksel aşan kimdir, göksel aşan, göksel aşan hayatı, göksel aşan hangi göreve geldi, cumhurbaşkanı başdanışmanı, cumhurbaşkanı başdanışmanları kimler, göksel aşan cumhurbaşkanı başdanışmanı, göksel aşan ne mezunu, göksel aşan kim
göksel aşan kimdir, göksel aşan, göksel aşan hayatı, göksel aşan hangi göreve geldi, cumhurbaşkanı başdanışmanı, cumhurbaşkanı başdanışmanları kimler, göksel aşan cumhurbaşkanı başdanışmanı, göksel aşan ne mezunu, göksel aşan kim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. Peki Göksel Aşan hangi okuldan mezun, hangi görevlerde yer aldı ve hangi göreve atandı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Görevlere yeni atanan isimler arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan da var.
Göksel Aşan, 24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu.
Göksel Aşan hangi okulda mezun?
Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. Bunun ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimi 1991 yılında tamamladı. Doktora eğitimini 1991-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi alanında tamamladı.
Göksel Aşan hangi görevlerde yer aldı?
1988-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılnda "Doçent" olan Göksel Aşan, 2017 ise yılında Prof. Dr. unvanını almıştır.
Uzun yıllardır İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çeşitli görevler alan Göksel Aşan, Temmuz 2018’den beri İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.
16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atanmıştı.