https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/cinayete-kurban-giden-is-insani-uzeyir-garihin-kizi-dalia-garihin-15-milyon-tllik-dovizi-calindi-1095328224.html

Cinayete kurban giden iş insanı Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'in 15 milyon TL'lik dövizi çalındı

Cinayete kurban giden iş insanı Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'in 15 milyon TL'lik dövizi çalındı

Sputnik Türkiye

Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi Dalia Garih'in evde kasasında bulunan 15 milyon TL değerindeki dövizinin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T16:14+0300

2025-04-11T16:14+0300

2025-04-11T16:14+0300

yaşam

üzeyir garih

i̇zzet garih

dalia garih

alarko holding

hırsızlık

nitelikli hırsızlık

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Beşiktaş'taki evinden yeni evine taşınan Alarko Holding Yönetim kurulu üyesi iş insanı Dalia Garih hırsızlık şoku yaşadı. Evindeki kasasında bulunan 15 milyon lira değerindeki dövizinin yerinde olmadığını gören Garih polise şikayetçi oldu. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı. Garih'in kardeşi İzzet Garih de bir süre önce ölümle tehdit edildiğini belirterek şikayetçi olmuştu. İstanbul Eyüpsultan'da cinayete kurban giden iş insanı Üzeyir Garih'in kızı olan Dalia Garih, bir süre önce evini taşıdı. Eşyaları yerleştirirken kasasını da kontrol eden Garih, kasada bulunan 15 milyon lira değerindeki dövizinin çalındığını fark etti. Güvenlik kameraları saniye saniye inceleniyorHemen polise giden Garih, şikayetçi olurken hırsızlığın ne zaman ve kimin tarafından gerçekleştiğinin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı. Habertürk'ün haberine göre polis, evin taşındığı güne ait güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Polis, olayın ne zaman ve kim tarafından yapıldığını tespit etmek için geniş çaplı çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/olum-tehdidi-alan-alarko-holding-baskani-izzet-garih-savciliga-basvurdu-babasi-uzeyir-garih-de-1093629202.html

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Sputnik Türkiye

üzeyir garih, i̇zzet garih , dalia garih, alarko holding, hırsızlık, nitelikli hırsızlık