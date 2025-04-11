https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/cinayete-kurban-giden-is-insani-uzeyir-garihin-kizi-dalia-garihin-15-milyon-tllik-dovizi-calindi-1095328224.html
Cinayete kurban giden iş insanı Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'in 15 milyon TL'lik dövizi çalındı
Cinayete kurban giden iş insanı Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'in 15 milyon TL'lik dövizi çalındı
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Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi Dalia Garih'in evde kasasında bulunan 15 milyon TL değerindeki dövizinin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T16:14+0300
2025-04-11T16:14+0300
2025-04-11T16:14+0300
yaşam
üzeyir garih
i̇zzet garih
dalia garih
alarko holding
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
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Beşiktaş'taki evinden yeni evine taşınan Alarko Holding Yönetim kurulu üyesi iş insanı Dalia Garih hırsızlık şoku yaşadı. Evindeki kasasında bulunan 15 milyon lira değerindeki dövizinin yerinde olmadığını gören Garih polise şikayetçi oldu. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı. Garih'in kardeşi İzzet Garih de bir süre önce ölümle tehdit edildiğini belirterek şikayetçi olmuştu. İstanbul Eyüpsultan'da cinayete kurban giden iş insanı Üzeyir Garih'in kızı olan Dalia Garih, bir süre önce evini taşıdı. Eşyaları yerleştirirken kasasını da kontrol eden Garih, kasada bulunan 15 milyon lira değerindeki dövizinin çalındığını fark etti. Güvenlik kameraları saniye saniye inceleniyorHemen polise giden Garih, şikayetçi olurken hırsızlığın ne zaman ve kimin tarafından gerçekleştiğinin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı. Habertürk'ün haberine göre polis, evin taşındığı güne ait güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Polis, olayın ne zaman ve kim tarafından yapıldığını tespit etmek için geniş çaplı çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/olum-tehdidi-alan-alarko-holding-baskani-izzet-garih-savciliga-basvurdu-babasi-uzeyir-garih-de-1093629202.html
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üzeyir garih, i̇zzet garih , dalia garih, alarko holding, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
üzeyir garih, i̇zzet garih , dalia garih, alarko holding, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
Cinayete kurban giden iş insanı Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'in 15 milyon TL'lik dövizi çalındı
Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi Dalia Garih'in evde kasasında bulunan 15 milyon TL değerindeki dövizinin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındığı ortaya çıktı.
Beşiktaş'taki evinden yeni evine taşınan Alarko Holding Yönetim kurulu üyesi iş insanı Dalia Garih hırsızlık şoku yaşadı. Evindeki kasasında bulunan 15 milyon lira değerindeki dövizinin yerinde olmadığını gören Garih polise şikayetçi oldu. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı. Garih'in kardeşi İzzet Garih de bir süre önce ölümle tehdit edildiğini belirterek şikayetçi olmuştu.
İstanbul Eyüpsultan'da cinayete kurban giden iş insanı Üzeyir Garih'in kızı olan Dalia Garih, bir süre önce evini taşıdı. Eşyaları yerleştirirken kasasını da kontrol eden Garih, kasada bulunan 15 milyon lira değerindeki dövizinin çalındığını fark etti.
Güvenlik kameraları saniye saniye inceleniyor
Hemen polise giden Garih, şikayetçi olurken hırsızlığın ne zaman ve kimin tarafından gerçekleştiğinin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı. Habertürk'ün haberine göre polis, evin taşındığı güne ait güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Polis, olayın ne zaman ve kim tarafından yapıldığını tespit etmek için geniş çaplı çalışma başlattı.