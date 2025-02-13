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Ölüm tehdidi alan Alarko Holding Başkanı İzzet Garih savcılığa başvurdu: Babası Üzeyir Garih de öldürülmüştü
Ölüm tehdidi alan Alarko Holding Başkanı İzzet Garih savcılığa başvurdu: Babası Üzeyir Garih de öldürülmüştü
Sputnik Türkiye
İş insanı İzzet Garih kendisini ölümle tehdit eden kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Garih'in avukatı, müvekkilinin babası gibi öldürülme... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T11:26+0300
2025-02-13T11:38+0300
üzeyir garih
eyüpsultan mezarlığı
linkedin
izzet garih
tehdit
cinayet
faili meçhul cinayet
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Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih kendisini öldürmekle tehdit eden kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 2001 yılında Eyüpsultan Mezarlığı'nda bir cinayete kurban giden babası Üzeyir Garih gibi öldürülmekten korkan Garih'in avukatı ise müvekkilinin öldürülme korkusunun en üst seviyeye ulaştığını belirterek, "Müvekkilimin babası da benzer bir suikast sonucu öldürüldü. Şüpheli hakkında dava açılmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Üzeyir Garih, 25 Ağustos 2001'de Eyüpsultan Mezarlığı'nda bulunan Mareşal Fevzi Çakmak'ın mezarının yanında Garih'in bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu, öldürülmesiyle ilgili bir çok iddia ortaya atılmıştı. Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm diye tehdit ettiSözcü'nün haberine göre, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, LinkedIn platformu üzerinden kendisine "Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm" şeklinde mesajlar gönderen Ahmet Furkan B. tarafından tehdit edildi.Şirkete gelip içeri girmeye çalıştıBu tehditlerin ardından Ahmet Furkan B., Beşiktaş'ta bulunan Alarko Holding binasına aracıyla girmeye çalışırken güvenlik engeline takıldı. Olay yerine müdahale eden polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, mahkemeye çıkarılmasına rağmen serbest bırakıldı ve tehditlerine devam etti.Babası gibi öldürülmekten korkuyorYaşananlar sonrası İzzet Garih'in avukatı, "Müvekkilimin babası da benzer bir suikast sonucu öldürüldü. Şüpheli hakkında dava açılmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulunarak, öldürülme korkusunun en üst seviyeye ulaştığını belirtti.Üzeyir Garih cinayeti hala esrarını koruyor. Üzeyir Garih nasıl öldürüldü?Türkiye'nin önemli iş insanlarından biri olan Üzeyir Garih, 25 Ağustos 2001'de tek başına gittiği Eyüpsultan Mezarlığı'nda bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrasında gözaltına alınan Yener Yermez tutuklanırken, cinayette kullanılan bıçak başka bir mezara gömülmüş olarak bulundu. O dönem ortaya çok sayıda iddia atılırken Yermez, bir ihbar mektubu göndererek cinayeti kendisinin işlemediğini 1.5 milyon dolar teklif edildiğini, ölümle tehdit edildiği için suçu kabul ettiğini söyledi. Bir ifadesinde ise cinayeti hırsızlık için işlediğini söylese de Garih'in pahalı kol saati ve cüzdanı alınmamıştı. Yermez, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay bu kararı onadı. İzzet Garih kimdir?Türk iş insanı, endüstri mühendisi ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan İzzet Garih, 1961 doğumlu. 1983 yılında ABD'nin Michigan eyaletindeki Michigan Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Garih, yüksek lisansını Michigan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Yönetimi dalında 1984 yılında tamamladı. Alarko'da çeşitli birimlerde çalışan Garih, 2005 yılında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, 2015 yılında ise Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.
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Ölüm tehdidi alan Alarko Holding Başkanı İzzet Garih savcılığa başvurdu: Babası Üzeyir Garih de öldürülmüştü

11:26 13.02.2025 (güncellendi: 11:38 13.02.2025)
© Fotoğraf : Twitterİşadamı Üzeyir Garih
İşadamı Üzeyir Garih - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© Fotoğraf : Twitter
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İş insanı İzzet Garih kendisini ölümle tehdit eden kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Garih'in avukatı, müvekkilinin babası gibi öldürülme korkusunun en üst seviyeye ulaştığını belirtti.
Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih kendisini öldürmekle tehdit eden kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 2001 yılında Eyüpsultan Mezarlığı'nda bir cinayete kurban giden babası Üzeyir Garih gibi öldürülmekten korkan Garih'in avukatı ise müvekkilinin öldürülme korkusunun en üst seviyeye ulaştığını belirterek, "Müvekkilimin babası da benzer bir suikast sonucu öldürüldü. Şüpheli hakkında dava açılmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Üzeyir Garih, 25 Ağustos 2001'de Eyüpsultan Mezarlığı'nda bulunan Mareşal Fevzi Çakmak'ın mezarının yanında Garih'in bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu, öldürülmesiyle ilgili bir çok iddia ortaya atılmıştı.

Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm diye tehdit etti

Sözcü'nün haberine göre, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, LinkedIn platformu üzerinden kendisine "Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm" şeklinde mesajlar gönderen Ahmet Furkan B. tarafından tehdit edildi.

Şirkete gelip içeri girmeye çalıştı

Bu tehditlerin ardından Ahmet Furkan B., Beşiktaş'ta bulunan Alarko Holding binasına aracıyla girmeye çalışırken güvenlik engeline takıldı. Olay yerine müdahale eden polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, mahkemeye çıkarılmasına rağmen serbest bırakıldı ve tehditlerine devam etti.

Babası gibi öldürülmekten korkuyor

Yaşananlar sonrası İzzet Garih'in avukatı, "Müvekkilimin babası da benzer bir suikast sonucu öldürüldü. Şüpheli hakkında dava açılmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulunarak, öldürülme korkusunun en üst seviyeye ulaştığını belirtti.

Üzeyir Garih cinayeti hala esrarını koruyor. Üzeyir Garih nasıl öldürüldü?

Türkiye'nin önemli iş insanlarından biri olan Üzeyir Garih, 25 Ağustos 2001'de tek başına gittiği Eyüpsultan Mezarlığı'nda bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrasında gözaltına alınan Yener Yermez tutuklanırken, cinayette kullanılan bıçak başka bir mezara gömülmüş olarak bulundu.
O dönem ortaya çok sayıda iddia atılırken Yermez, bir ihbar mektubu göndererek cinayeti kendisinin işlemediğini 1.5 milyon dolar teklif edildiğini, ölümle tehdit edildiği için suçu kabul ettiğini söyledi. Bir ifadesinde ise cinayeti hırsızlık için işlediğini söylese de Garih'in pahalı kol saati ve cüzdanı alınmamıştı. Yermez, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay bu kararı onadı.

İzzet Garih kimdir?

Türk iş insanı, endüstri mühendisi ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan İzzet Garih, 1961 doğumlu. 1983 yılında ABD'nin Michigan eyaletindeki Michigan Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Garih, yüksek lisansını Michigan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Yönetimi dalında 1984 yılında tamamladı. Alarko'da çeşitli birimlerde çalışan Garih, 2005 yılında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, 2015 yılında ise Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.
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