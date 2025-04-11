https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/cin-abd-mallarina-uygulanan-gumruk-vergilerini-yuzde-125e-cikardi-1095313043.html
Çin, ABD mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 125'e çıkardı
Çin, ABD mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 125'e çıkardı
Sputnik Türkiye
Çin, ABD'nin gümrük vergisi oranlarını yüzde 145'e çıkarmasının ardından ABD'ye yönelik uyguladığı gümrük vergisi oranını yüzde 125'e yükselttiğini duyurdu. 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T11:33+0300
2025-04-11T11:33+0300
2025-04-11T11:54+0300
ekonomi̇
donald trump
çin
gümrük vergisi
gümrük vergisi
abd-çin ticaret savaşı
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ABD Başkanı Donald Trump dün Çin'e yönelik gümrük vergisini sürekli yükseltirken karşı adım bugün Çin'den geldi. Çin yarından (12 Nisan) itibaren geçerli olmak üzere ABD'ye yönelik gümrük vergisini yüzde 125'e çıkardıklarını açıkladı. Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin ve AB'nin de olduğu ticaret ortaklarına 'karşılıklı tarifeler' kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in ABD'nin gümrük vergisi uygulamasına karşılık veren ilk ülke olması üzerine iki ülke arasında çekişme başlamıştı.Trump, dün gece Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 145'e çıkardığını açıklamasının ardından Çin, yarından itibaren geçerli olmak üzere ABD'den ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergisini yüzde 125'e çıkardığını açıkladı.Çin'den AB'ye çağrıÇin, ABD ile yaşanan gümrük vergisi artışlarının sürekli artmasının üzerine Avrupa Birliği'ne (AB) ABD'nin tek taraflı adımlarına karşı birlikte direnme çağrısında bulundu. Çin'i ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı görüşmede konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 'ülkesinin ve AB'nin, tek taraflı zorbalığa karşı birlikte direnmesi' gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/abd-cine-gumruk-tarifesini-yuzde-145-seviyesine-yukseltti-1095297879.html
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donald trump, çin, gümrük vergisi, gümrük vergisi, abd-çin ticaret savaşı
donald trump, çin, gümrük vergisi, gümrük vergisi, abd-çin ticaret savaşı
Çin, ABD mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 125'e çıkardı
11:33 11.04.2025 (güncellendi: 11:54 11.04.2025)
Çin, ABD'nin gümrük vergisi oranlarını yüzde 145'e çıkarmasının ardından ABD'ye yönelik uyguladığı gümrük vergisi oranını yüzde 125'e yükselttiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump dün Çin'e yönelik gümrük vergisini sürekli yükseltirken karşı adım bugün Çin'den geldi. Çin yarından (12 Nisan) itibaren geçerli olmak üzere ABD'ye yönelik gümrük vergisini yüzde 125'e çıkardıklarını açıkladı.
Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin ve AB'nin de olduğu ticaret ortaklarına 'karşılıklı tarifeler' kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in ABD'nin gümrük vergisi uygulamasına karşılık veren ilk ülke olması üzerine iki ülke arasında çekişme başlamıştı.
Trump, dün gece Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 145'e çıkardığını açıklamasının ardından Çin, yarından itibaren geçerli olmak üzere ABD'den ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergisini yüzde 125'e çıkardığını açıkladı.
Çin, ABD ile yaşanan gümrük vergisi artışlarının sürekli artmasının üzerine Avrupa Birliği'ne (AB) ABD'nin tek taraflı adımlarına karşı birlikte direnme çağrısında bulundu.
Çin'i ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı görüşmede konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 'ülkesinin ve AB'nin, tek taraflı zorbalığa karşı birlikte direnmesi' gerektiğini vurguladı.