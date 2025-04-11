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Bolivya'da kasaplar et fiyatlarına isyan etti: Eylemciler, polise inek boynuzu ve bağırsak attı
Bolivya'da kasaplar et fiyatlarına isyan etti: Eylemciler, polise inek boynuzu ve bağırsak attı
Sputnik Türkiye
Bolivya'nın başkenti La Paz'da yüzlerce kasap, et fiyatlarındaki aşırı artışı protesto etmek için alışılmadık bir yönteme başvurdu. Göstericiler, hayvan... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
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Bolivya'da yüzlerce kasap, et fiyatlarındaki artışı protesto etmek için hayvan organlarıyla bir eylem gerçekleştirdi.Bolivya Et İşçileri Ulusal Birliği (Contracabol) tarafından organize edilen eylemde yüzlerce kasabın, artan et fiyatlarını protesto etmek için hayvan kulakları, inek boynuzları ve bağırsaklarıyla sokaklara çıktığı ifade edildi. Polisle çatışmaların yaşandığı gösteride, kasaplar hükümet binalarına hayvan parçaları fırlatarak enflasyonun yarattığı ekonomik krize dikkat çekti. Bolivya Et İşçileri Birliği, sığır eti fiyatlarındaki yüzde 50'yi aşan artışın ardından ihracat yasağı ve bakanların istifasını talep etti.Artan et fiyatlarının temel nedenlerinden biri olarak döviz rezervlerindeki azalma ve ithalat sıkıntıları gösterilirken çiftçilerin yükselen üretim maliyetleri de fiyatların tırmanmasına neden olduğu belirtildi. Et üretiminin bir kısmının ihracata yönelmesi ise iç pazardaki arzı düşürerek durumu daha da kötüleştirdiği açıklandı.
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bolivya, bolivya: i̇stikrarsızlık ve belirsizlik , darbe, askeri darbe, darbe girişimi, darbe teşebbüsü, sivil darbe, kasap, et, et ithalatı, kırmızı et, beyaz et, eylem, eylem planı, eylem ve gösteri yasağı
bolivya, bolivya: i̇stikrarsızlık ve belirsizlik , darbe, askeri darbe, darbe girişimi, darbe teşebbüsü, sivil darbe, kasap, et, et ithalatı, kırmızı et, beyaz et, eylem, eylem planı, eylem ve gösteri yasağı

Bolivya'da kasaplar et fiyatlarına isyan etti: Eylemciler, polise inek boynuzu ve bağırsak attı

22:11 11.04.2025 (güncellendi: 22:26 11.04.2025)
© AP PhotoBolivya Kasap Eylemi
Bolivya Kasap Eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
© AP Photo
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Bolivya'nın başkenti La Paz'da yüzlerce kasap, et fiyatlarındaki aşırı artışı protesto etmek için alışılmadık bir yönteme başvurdu. Göstericiler, hayvan kulakları ve parçalanmış organlarla düzenledikleri mitingde, polis memurlarına inek boynuzu ve bağırsak attı.
Bolivya'da yüzlerce kasap, et fiyatlarındaki artışı protesto etmek için hayvan organlarıyla bir eylem gerçekleştirdi.
Bolivya Et İşçileri Ulusal Birliği (Contracabol) tarafından organize edilen eylemde yüzlerce kasabın, artan et fiyatlarını protesto etmek için hayvan kulakları, inek boynuzları ve bağırsaklarıyla sokaklara çıktığı ifade edildi. Polisle çatışmaların yaşandığı gösteride, kasaplar hükümet binalarına hayvan parçaları fırlatarak enflasyonun yarattığı ekonomik krize dikkat çekti. Bolivya Et İşçileri Birliği, sığır eti fiyatlarındaki yüzde 50'yi aşan artışın ardından ihracat yasağı ve bakanların istifasını talep etti.
Artan et fiyatlarının temel nedenlerinden biri olarak döviz rezervlerindeki azalma ve ithalat sıkıntıları gösterilirken çiftçilerin yükselen üretim maliyetleri de fiyatların tırmanmasına neden olduğu belirtildi. Et üretiminin bir kısmının ihracata yönelmesi ise iç pazardaki arzı düşürerek durumu daha da kötüleştirdiği açıklandı.
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