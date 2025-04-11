https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/bolivyada-kasaplar-et-fiyatlarina-isyan-etti-eylemciler-polise-inek-boynuzu-ve-bagirsak-atti--1095337263.html
Bolivya'da kasaplar et fiyatlarına isyan etti: Eylemciler, polise inek boynuzu ve bağırsak attı
Bolivya'da kasaplar et fiyatlarına isyan etti: Eylemciler, polise inek boynuzu ve bağırsak attı
Sputnik Türkiye
Bolivya'nın başkenti La Paz'da yüzlerce kasap, et fiyatlarındaki aşırı artışı protesto etmek için alışılmadık bir yönteme başvurdu. Göstericiler, hayvan... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T22:11+0300
2025-04-11T22:11+0300
2025-04-11T22:26+0300
dünya
bolivya
bolivya: i̇stikrarsızlık ve belirsizlik
darbe
askeri darbe
darbe girişimi
darbe teşebbüsü
sivil darbe
kasap
et
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095337051_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_218fe3ea6047138d9340ad61f7cf44d5.jpg
Bolivya'da yüzlerce kasap, et fiyatlarındaki artışı protesto etmek için hayvan organlarıyla bir eylem gerçekleştirdi.Bolivya Et İşçileri Ulusal Birliği (Contracabol) tarafından organize edilen eylemde yüzlerce kasabın, artan et fiyatlarını protesto etmek için hayvan kulakları, inek boynuzları ve bağırsaklarıyla sokaklara çıktığı ifade edildi. Polisle çatışmaların yaşandığı gösteride, kasaplar hükümet binalarına hayvan parçaları fırlatarak enflasyonun yarattığı ekonomik krize dikkat çekti. Bolivya Et İşçileri Birliği, sığır eti fiyatlarındaki yüzde 50'yi aşan artışın ardından ihracat yasağı ve bakanların istifasını talep etti.Artan et fiyatlarının temel nedenlerinden biri olarak döviz rezervlerindeki azalma ve ithalat sıkıntıları gösterilirken çiftçilerin yükselen üretim maliyetleri de fiyatların tırmanmasına neden olduğu belirtildi. Et üretiminin bir kısmının ihracata yönelmesi ise iç pazardaki arzı düşürerek durumu daha da kötüleştirdiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/new-yorkta-trump-tower-onunde-eylem-duzenlendi-98-kisi-gozaltina-alindi-1094494998.html
bolivya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095337051_93:0:813:540_1920x0_80_0_0_fc76791f849b5e182ffaa1a7f76f94df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bolivya, bolivya: i̇stikrarsızlık ve belirsizlik , darbe, askeri darbe, darbe girişimi, darbe teşebbüsü, sivil darbe, kasap, et, et ithalatı, kırmızı et, beyaz et, eylem, eylem planı, eylem ve gösteri yasağı
bolivya, bolivya: i̇stikrarsızlık ve belirsizlik , darbe, askeri darbe, darbe girişimi, darbe teşebbüsü, sivil darbe, kasap, et, et ithalatı, kırmızı et, beyaz et, eylem, eylem planı, eylem ve gösteri yasağı
Bolivya'da kasaplar et fiyatlarına isyan etti: Eylemciler, polise inek boynuzu ve bağırsak attı
22:11 11.04.2025 (güncellendi: 22:26 11.04.2025)
Bolivya'nın başkenti La Paz'da yüzlerce kasap, et fiyatlarındaki aşırı artışı protesto etmek için alışılmadık bir yönteme başvurdu. Göstericiler, hayvan kulakları ve parçalanmış organlarla düzenledikleri mitingde, polis memurlarına inek boynuzu ve bağırsak attı.
Bolivya'da yüzlerce kasap, et fiyatlarındaki artışı protesto etmek için hayvan organlarıyla bir eylem gerçekleştirdi.
Bolivya Et İşçileri Ulusal Birliği (Contracabol) tarafından organize edilen eylemde yüzlerce kasabın, artan et fiyatlarını protesto etmek için hayvan kulakları, inek boynuzları ve bağırsaklarıyla sokaklara çıktığı ifade edildi. Polisle çatışmaların yaşandığı gösteride, kasaplar hükümet binalarına hayvan parçaları fırlatarak enflasyonun yarattığı ekonomik krize dikkat çekti. Bolivya Et İşçileri Birliği, sığır eti fiyatlarındaki yüzde 50'yi aşan artışın ardından ihracat yasağı ve bakanların istifasını talep etti.
Artan et fiyatlarının temel nedenlerinden biri olarak döviz rezervlerindeki azalma ve ithalat sıkıntıları gösterilirken çiftçilerin yükselen üretim maliyetleri de fiyatların tırmanmasına neden olduğu belirtildi. Et üretiminin bir kısmının ihracata yönelmesi ise iç pazardaki arzı düşürerek durumu daha da kötüleştirdiği açıklandı.