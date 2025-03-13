https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/new-yorkta-trump-tower-onunde-eylem-duzenlendi-98-kisi-gozaltina-alindi-1094494998.html
New York'ta Trump Tower önünde eylem düzenlendi: 98 kişi gözaltına alındı
New York'ta Trump Tower önünde eylem düzenlendi: 98 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
New York’taki Trump Tower’a 150’den fazla Filistin yanlısı aktivist saldırarak protesto düzenledi. Eylem, Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T23:31+0300
2025-03-13T23:31+0300
2025-03-13T23:34+0300
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ABD'nin New York kentinde Filistinli öğrenci Mahmud Çalil için 150'den fazla aktivist eylem yaptı.Göstericiler, “Nazilerle mücadele edin, öğrencilerle değil” sloganları atarak Trump Tower’ın lobisine doğru ilerledi. New York Polis Departmanı, olay sırasında 98 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Eylemi organize eden Yahudi Barış Sesleri örgütü, Mahmud Çalil’in sınır dışı edilme tehdidine karşı seslerini yükselttiklerini belirtti.ABD’de yeşil kart sahibi olarak yaşayan Mahmud Çalil, Columbia Üniversitesi'nden mezun oldu. Filistin yanlısı gösterilerde ön saflarda yer alan Çalil, Hamas yanlısı görüşleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Louisiana’da tutulan Çalil’in sınır dışı edilme kararı, mahkeme tarafından ertelenirken, ABD yönetiminin gelecekte benzer eylemlerle muhalifleri susturma planı yürüttüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/abd-baskani-trump-kiev-ile-hangi-topraklari-elinde-tutacagini-ve-hangilerini-kaybedecegini-1094491426.html
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abd, new york, donald trump, trump hotel, trump tower, eylem, eylem ve gösteri yasağı, nypd, polis, polis şiddeti, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, filistin, i̇srail-filistin
abd, new york, donald trump, trump hotel, trump tower, eylem, eylem ve gösteri yasağı, nypd, polis, polis şiddeti, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, filistin, i̇srail-filistin
New York'ta Trump Tower önünde eylem düzenlendi: 98 kişi gözaltına alındı
23:31 13.03.2025 (güncellendi: 23:34 13.03.2025)
New York’taki Trump Tower’a 150’den fazla Filistin yanlısı aktivist saldırarak protesto düzenledi. Eylem, Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı protestolara öncülük eden ve Hamas yanlısı görüşler nedeniyle tutuklanıp sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan öğrenci Mahmud Çalil için yapıldı. Polis, eylemde 98 kişiyi gözaltına aldı.
ABD'nin New York kentinde Filistinli öğrenci Mahmud Çalil için 150'den fazla aktivist eylem yaptı.
Göstericiler, “Nazilerle mücadele edin, öğrencilerle değil” sloganları atarak Trump Tower’ın lobisine doğru ilerledi. New York Polis Departmanı, olay sırasında 98 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Eylemi organize eden Yahudi Barış Sesleri örgütü, Mahmud Çalil’in sınır dışı edilme tehdidine karşı seslerini yükselttiklerini belirtti.
ABD’de yeşil kart sahibi olarak yaşayan Mahmud Çalil, Columbia Üniversitesi'nden mezun oldu. Filistin yanlısı gösterilerde ön saflarda yer alan Çalil, Hamas yanlısı görüşleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Louisiana’da tutulan Çalil’in sınır dışı edilme kararı, mahkeme tarafından ertelenirken, ABD yönetiminin gelecekte benzer eylemlerle muhalifleri susturma planı yürüttüğü ifade edildi.