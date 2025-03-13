New York'ta Trump Tower önünde eylem düzenlendi: 98 kişi gözaltına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, en kötü enflasyona sahip 10 ülke arasında
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özgür Mikrofon: ‘Türkiye’de hiçbir ürünün tek haneli fiyatı yok’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Duygusal zekaya sahip ilk yapay zeka piyasaya sürüldü: Empati yapabilecek
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
'Doğudan batıya dönen gezegen'
16:10
6 dk
SESLİ HABER
İzmir Körfezi'nde kirlilik krizi: Bakanlıktan sert tepki
16:32
2 dk
SESLİ HABER
Bıçaklı saldırıda oğlu Ahmet Minguzzi'yi kaybeden Yasemin Minguzzi'den kampanya
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin süt deviydi: İcradan satışa çıkacak
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin siber güvenlik yol haritası belirlendi
17:19
3 dk
SESLİ HABER
İspanya’da yeni keşif: 1.4 milyon yıllık insan yüzü bulundu
17:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Patruşev uyardı: NATO’nun hedefi Rus tankerleri
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Çin ve AB’den ’30 günlük ateşkes önerisi’ yorumu
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Putin üniformayla ziyaret etti: Ukrayna, Kursk’ta tamamen başarısız oldu
19:28
3 dk
SESLİ HABER
TÜİK paylaştı: Konut satışlarında geçen yıla göre yüzde 20 artış
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Türk nüfusu yaşlanıyor: Yaşlı nüfusun oranında artış
20:22
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/new-yorkta-trump-tower-onunde-eylem-duzenlendi-98-kisi-gozaltina-alindi-1094494998.html
New York'ta Trump Tower önünde eylem düzenlendi: 98 kişi gözaltına alındı
New York'ta Trump Tower önünde eylem düzenlendi: 98 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
New York’taki Trump Tower’a 150’den fazla Filistin yanlısı aktivist saldırarak protesto düzenledi. Eylem, Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T23:31+0300
2025-03-13T23:34+0300
dünya
abd
new york
donald trump
trump hotel
trump tower
eylem
eylem ve gösteri yasağı
nypd
polis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094494810_0:7:720:413_1920x0_80_0_0_b00a6a7dcdc5466bc88052b84a89cce1.jpg
ABD'nin New York kentinde Filistinli öğrenci Mahmud Çalil için 150'den fazla aktivist eylem yaptı.Göstericiler, “Nazilerle mücadele edin, öğrencilerle değil” sloganları atarak Trump Tower’ın lobisine doğru ilerledi. New York Polis Departmanı, olay sırasında 98 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Eylemi organize eden Yahudi Barış Sesleri örgütü, Mahmud Çalil’in sınır dışı edilme tehdidine karşı seslerini yükselttiklerini belirtti.ABD’de yeşil kart sahibi olarak yaşayan Mahmud Çalil, Columbia Üniversitesi'nden mezun oldu. Filistin yanlısı gösterilerde ön saflarda yer alan Çalil, Hamas yanlısı görüşleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Louisiana’da tutulan Çalil’in sınır dışı edilme kararı, mahkeme tarafından ertelenirken, ABD yönetiminin gelecekte benzer eylemlerle muhalifleri susturma planı yürüttüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/abd-baskani-trump-kiev-ile-hangi-topraklari-elinde-tutacagini-ve-hangilerini-kaybedecegini-1094491426.html
abd
new york
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094494810_100:0:720:465_1920x0_80_0_0_85bd839cfe407ba8f348ee7e3713d797.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, new york, donald trump, trump hotel, trump tower, eylem, eylem ve gösteri yasağı, nypd, polis, polis şiddeti, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, filistin, i̇srail-filistin
abd, new york, donald trump, trump hotel, trump tower, eylem, eylem ve gösteri yasağı, nypd, polis, polis şiddeti, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, filistin, i̇srail-filistin

New York'ta Trump Tower önünde eylem düzenlendi: 98 kişi gözaltına alındı

23:31 13.03.2025 (güncellendi: 23:34 13.03.2025)
© AP PhotoTrump Tower Gösteri
Trump Tower Gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© AP Photo
Abone ol
New York’taki Trump Tower’a 150’den fazla Filistin yanlısı aktivist saldırarak protesto düzenledi. Eylem, Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı protestolara öncülük eden ve Hamas yanlısı görüşler nedeniyle tutuklanıp sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan öğrenci Mahmud Çalil için yapıldı. Polis, eylemde 98 kişiyi gözaltına aldı.
ABD'nin New York kentinde Filistinli öğrenci Mahmud Çalil için 150'den fazla aktivist eylem yaptı.
Göstericiler, “Nazilerle mücadele edin, öğrencilerle değil” sloganları atarak Trump Tower’ın lobisine doğru ilerledi. New York Polis Departmanı, olay sırasında 98 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Eylemi organize eden Yahudi Barış Sesleri örgütü, Mahmud Çalil’in sınır dışı edilme tehdidine karşı seslerini yükselttiklerini belirtti.
ABD’de yeşil kart sahibi olarak yaşayan Mahmud Çalil, Columbia Üniversitesi'nden mezun oldu. Filistin yanlısı gösterilerde ön saflarda yer alan Çalil, Hamas yanlısı görüşleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Louisiana’da tutulan Çalil’in sınır dışı edilme kararı, mahkeme tarafından ertelenirken, ABD yönetiminin gelecekte benzer eylemlerle muhalifleri susturma planı yürüttüğü ifade edildi.
Trump ve Zelenskiy kavga etti: 'Saygısızlık ediyorsun' - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
POLİTİKA
ABD Başkanı Trump: Kiev ile hangi toprakları elinde tutacağını ve hangilerini kaybedeceğini görüşüyoruz
20:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала