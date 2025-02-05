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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bill-gates-elon-muskin-usaidte-yapilan-isleri-bilmedigini-soyledi-eger-gercekten-bilseydi-boyle-1093362100.html
Bill Gates, Elon Musk'ın USAID'te yapılan 'işleri' bilmediğini söyledi: 'Eğer gerçekten bilseydi, böyle söylemezdi'
Bill Gates, Elon Musk'ın USAID'te yapılan 'işleri' bilmediğini söyledi: 'Eğer gerçekten bilseydi, böyle söylemezdi'
Sputnik Türkiye
Bill Gates, USAID tartışmalarına erdiği bir röportajla katılım sağlayarak, Elon Musk'ın USAID'te çalışanların ne yaptığını bilmediğini ima etti. Gates, "Eğer... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T01:19+0300
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ABD'de Microsoft'un kurucu ortağı milyarder Bill Gates, bir televizyon kanalına verdiği röportajda USAID hakkındaki tartışmalara katıldı. Gates, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk'ın, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) çalışanlarının tam olarak ne yaptığı hakkında fikri olmadığı imasında bulundu.'Elon Musk eğer orada yapılan işleri gerçekten bilseydi...'USAID'in yaptığı çalışmalara benzer işlere milyarlarca dolar verdiğini belirterek bu çalışmaları sahada incelediğini söyleyen Gates, "Elon Musk eğer orada yapılan işleri gerçekten bilseydi, 10 bin kişiye işe gelmemelerini ve bu işi yapmamalarını söylemezdi" ifadesini kullandı.Kapatılma tartışmalarına rağmen USAID’in geleceği için ümitli olduğunu dile getiren Gates, "Biliyorsunuz, bence tüm Amerikalılar, çok az para yardımlarıyla insanları hayatta tutmanın gurur verici olduğu konusunda hemfikir" şeklinde konuştu.USAID tartışmalarıABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen tüm dış yardımların 27 Ocak'ta durdurulduğu bildirilmişti.Kararnamede, ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta, bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorundan dolayı geçen hafta çalışanların 'idari izne çıkarıldığını' duyurmuş, ajansın sosyal medya hesapları kapatılmıştı.Daha sonra Başkan Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/usaid-bir-solucan-yumagidir-abd-her-yil-eski-sovyetler-birligini-bolmek-icin-yuz-milyonlarca-dolar-1093357712.html
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abd, elon musk, bill gates, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), doge
abd, elon musk, bill gates, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), doge

Bill Gates, Elon Musk'ın USAID'te yapılan 'işleri' bilmediğini söyledi: 'Eğer gerçekten bilseydi, böyle söylemezdi'

01:19 05.02.2025
© AP Photo / Evan AgostiniBill Gates
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Evan Agostini
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Bill Gates, USAID tartışmalarına erdiği bir röportajla katılım sağlayarak, Elon Musk'ın USAID'te çalışanların ne yaptığını bilmediğini ima etti. Gates, "Eğer orada yapılan işleri gerçekten bilseydi, 10 bin kişiye işe gelmemelerini ve bu işi yapmamalarını söylemezdi" dedi.
ABD'de Microsoft'un kurucu ortağı milyarder Bill Gates, bir televizyon kanalına verdiği röportajda USAID hakkındaki tartışmalara katıldı. Gates, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk'ın, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) çalışanlarının tam olarak ne yaptığı hakkında fikri olmadığı imasında bulundu.

'Elon Musk eğer orada yapılan işleri gerçekten bilseydi...'

USAID'in yaptığı çalışmalara benzer işlere milyarlarca dolar verdiğini belirterek bu çalışmaları sahada incelediğini söyleyen Gates, "Elon Musk eğer orada yapılan işleri gerçekten bilseydi, 10 bin kişiye işe gelmemelerini ve bu işi yapmamalarını söylemezdi" ifadesini kullandı.
Kapatılma tartışmalarına rağmen USAID’in geleceği için ümitli olduğunu dile getiren Gates, "Biliyorsunuz, bence tüm Amerikalılar, çok az para yardımlarıyla insanları hayatta tutmanın gurur verici olduğu konusunda hemfikir" şeklinde konuştu.

USAID tartışmaları

ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen tüm dış yardımların 27 Ocak'ta durdurulduğu bildirilmişti.
Kararnamede, ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta, bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.
Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorundan dolayı geçen hafta çalışanların 'idari izne çıkarıldığını' duyurmuş, ajansın sosyal medya hesapları kapatılmıştı.Daha sonra Başkan Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
USAID - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
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‘USAID bir solucan yumağıdır’: ABD her yıl eski Sovyetler Birliği’ni bölmek için yüz milyonlarca dolar harcadı
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