https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/benzine-132-tllik-indirim-tabelaya-yansidi-akaryakit-iki-gunde-toplam-356-tl-dustu-1095302874.html

Benzine 1.32 TL'lik indirim tabelaya yansıdı: Akaryakıt iki günde toplam 3.56 TL düştü

Benzine 1.32 TL'lik indirim tabelaya yansıdı: Akaryakıt iki günde toplam 3.56 TL düştü

Sputnik Türkiye

Benzin fiyatlarına bu gece 1,32 TL'lik yeni bir indirim daha geldi ve litre fiyatı iki günde toplam 3.56 TL düşerek 43,27 TL'ye geriledi. Brent petrol... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T00:52+0300

2025-04-11T00:52+0300

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Benzin fiyatlarına bu gece itibarıyla 1.32 TL’lik yeni bir indirim daha geldi. Son iki günde toplam 3.56 TL'lik düşüşle, İstanbul genelinde benzin litre fiyatı 44.64 TL seviyesinden 43.27 TL’ye geriledi. Motorin fiyatı 44.26 TL, LPG ise 27.33 seviyesinde kaldı. Uzmanlar, döviz kuru ve petrol fiyatlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaların sürebileceğini belirtti.Akaryakıt fiyatlarında güncel tablo (10.04.2025) Benzin: 43.27 TL/LMotorin: 44.26 TL/L LPG: 27.33 TL/L

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/otogaza-indirim-geldi-benzin-ve-mazot-fiyatlari-dusecek-mi-1095206809.html

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