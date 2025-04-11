https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/benzine-132-tllik-indirim-tabelaya-yansidi-akaryakit-iki-gunde-toplam-356-tl-dustu-1095302874.html
Benzine 1.32 TL'lik indirim tabelaya yansıdı: Akaryakıt iki günde toplam 3.56 TL düştü
Benzine 1.32 TL'lik indirim tabelaya yansıdı: Akaryakıt iki günde toplam 3.56 TL düştü
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatlarına bu gece 1,32 TL'lik yeni bir indirim daha geldi ve litre fiyatı iki günde toplam 3.56 TL düşerek 43,27 TL'ye geriledi. Brent petrol... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T00:52+0300
2025-04-11T00:52+0300
2025-04-11T00:54+0300
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Benzin fiyatlarına bu gece itibarıyla 1.32 TL’lik yeni bir indirim daha geldi. Son iki günde toplam 3.56 TL'lik düşüşle, İstanbul genelinde benzin litre fiyatı 44.64 TL seviyesinden 43.27 TL’ye geriledi. Motorin fiyatı 44.26 TL, LPG ise 27.33 seviyesinde kaldı. Uzmanlar, döviz kuru ve petrol fiyatlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaların sürebileceğini belirtti.Akaryakıt fiyatlarında güncel tablo (10.04.2025) Benzin: 43.27 TL/LMotorin: 44.26 TL/L LPG: 27.33 TL/L
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/otogaza-indirim-geldi-benzin-ve-mazot-fiyatlari-dusecek-mi-1095206809.html
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Benzine 1.32 TL'lik indirim tabelaya yansıdı: Akaryakıt iki günde toplam 3.56 TL düştü
00:52 11.04.2025 (güncellendi: 00:54 11.04.2025)
Benzin fiyatlarına bu gece 1,32 TL'lik yeni bir indirim daha geldi ve litre fiyatı iki günde toplam 3.56 TL düşerek 43,27 TL'ye geriledi. Brent petrol fiyatlarındaki küresel düşüşün akaryakıta yansımasıyla, indirim kararının istasyonlarda uygulanmaya başlandığı açıklandı.
Benzin fiyatlarına bu gece itibarıyla 1.32 TL’lik yeni bir indirim daha geldi.
Son iki günde toplam 3.56 TL'lik düşüşle, İstanbul genelinde benzin litre fiyatı 44.64 TL seviyesinden 43.27 TL’ye geriledi. Motorin fiyatı 44.26 TL, LPG ise 27.33 seviyesinde kaldı. Uzmanlar, döviz kuru ve petrol fiyatlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaların sürebileceğini belirtti.
Akaryakıt fiyatlarında güncel tablo (10.04.2025)