https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/otogaza-indirim-geldi-benzin-ve-mazot-fiyatlari-dusecek-mi-1095206809.html

Otogaza indirim geldi: Benzin ve mazot fiyatları düşecek mi?

Otogaza indirim geldi: Benzin ve mazot fiyatları düşecek mi?

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda brent petrolün düşüşü sonrası yarından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 82 kuruş zam indirimi yapıldı. İstanbul'da... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T20:14+0300

2025-04-07T20:14+0300

2025-04-07T20:14+0300

ekonomi̇

otogaz

benzin

benzin istasyonu

benzin fiyatları

benzin pompası

kurşunlu benzin

benzinci

tl

dolar/tl

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073969288_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_65ed124679535d5837d46d8d9af8f00c.jpg

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), otogaz (LPG) fiyatlarında 82 kuruşluk bir indirim kararı aldı. Yarından (8 Nisan 2025) itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına indirim gelirken benzin, motorin ve diğer akaryakıt ürünlerinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. İstanbul'da kurşunsuz benzin fiyatları Anadolu yakasında 46.57 TL, Avrupa yakasında 46.71 TL olarak sabit kaldı.Akaryakıt fiyatları ne kadar?Büyükşehirlerdeki otogaz fiyatları:Diğer akaryakıt ürünlerinin güncel fiyatları ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/istanbulda-bayram-sonrasi-trafik-kilitlendi-yollarda-yogunluk-yuzde-78e-ulasti-1095206686.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

otogaz, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzinci, tl, dolar/tl, brent petrolün varil fiyatı, brent petrol