https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/otogaza-indirim-geldi-benzin-ve-mazot-fiyatlari-dusecek-mi-1095206809.html
Otogaza indirim geldi: Benzin ve mazot fiyatları düşecek mi?
Otogaza indirim geldi: Benzin ve mazot fiyatları düşecek mi?
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalarda brent petrolün düşüşü sonrası yarından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 82 kuruş zam indirimi yapıldı. İstanbul'da... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T20:14+0300
2025-04-07T20:14+0300
2025-04-07T20:14+0300
ekonomi̇
otogaz
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
benzin pompası
kurşunlu benzin
benzinci
tl
dolar/tl
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), otogaz (LPG) fiyatlarında 82 kuruşluk bir indirim kararı aldı. Yarından (8 Nisan 2025) itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına indirim gelirken benzin, motorin ve diğer akaryakıt ürünlerinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. İstanbul'da kurşunsuz benzin fiyatları Anadolu yakasında 46.57 TL, Avrupa yakasında 46.71 TL olarak sabit kaldı.Akaryakıt fiyatları ne kadar?Büyükşehirlerdeki otogaz fiyatları:Diğer akaryakıt ürünlerinin güncel fiyatları ise şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/istanbulda-bayram-sonrasi-trafik-kilitlendi-yollarda-yogunluk-yuzde-78e-ulasti-1095206686.html
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otogaz, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzinci, tl, dolar/tl, brent petrolün varil fiyatı, brent petrol
otogaz, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, benzin pompası, kurşunlu benzin, benzinci, tl, dolar/tl, brent petrolün varil fiyatı, brent petrol
Otogaza indirim geldi: Benzin ve mazot fiyatları düşecek mi?
Küresel piyasalarda brent petrolün düşüşü sonrası yarından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 82 kuruş zam indirimi yapıldı. İstanbul'da otogazın litresi 28.19 TL, Ankara'da 28.09 TL, İzmir'de ise 28.04 TL'den satışa sunulacak. İndirimli fiyatların bu geceden itibaren istasyonların tabelalarında yerini alacağı belirtildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), otogaz (LPG) fiyatlarında 82 kuruşluk bir indirim kararı aldı.
Yarından (8 Nisan 2025) itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına indirim gelirken benzin, motorin ve diğer akaryakıt ürünlerinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. İstanbul'da kurşunsuz benzin fiyatları Anadolu yakasında 46.57 TL, Avrupa yakasında 46.71 TL olarak sabit kaldı.
Akaryakıt fiyatları ne kadar?
Büyükşehirlerdeki otogaz fiyatları:
Diğer akaryakıt ürünlerinin güncel fiyatları ise şöyle:
Ankara'da:
Kurşunsuz benzin: 47.27 TL/Lt
Motorin: 47.54 TL/Lt
Gaz yağı: 36.59 TL/Lt
İzmir'de:
Kurşunsuz benzin: 47.68 TL/Lt
Motorin: 47.94 TL/Lt
Gaz yağı: 36.67 TL/Lt
Adana'da:
Kurşunsuz benzin: 48.12 TL/Lt
Motorin: 48.39 TL/Lt
Gaz yağı: 36.64 TL/Lt