https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/bakan-mehmet-simsekten-ozgur-ozele-yanit-yalan-soylemek-ve-iftira-atmak-yakismiyor-1095320963.html
Bakan Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'e yanıt: 'Yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor'
Bakan Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'e yanıt: 'Yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MASAK raporu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. “İddialar mesnetsizdir, doğrudan bir... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T14:11+0300
2025-04-11T14:11+0300
2025-04-11T14:15+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
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masak
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hazine
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in MASAK raporuyla ilgili suçlamalarına sosyal medya üzerinden sert bir açıklamayla yanıt verdi. Şimşek, “Ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik söylemleri doğrudan bir itibar suikastıdır, siyaset kisvesi altında sunulamaz” ifadelerini kullandı.MASAK raporları bağımsız hazırlanıyorŞimşek, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun soruşturmanın gizliliğine ilişkin hükmüne dikkat çekerek, şu açıklamada bulundu:"Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK, hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan savcılığa iletir."Ayrıca, raporun sadece veri içeren teknik bir doküman olduğunu ve herhangi bir yorum barındırmadığını belirtti.'Yalan söylemek ve i̇ftira atmak yakışmıyor'Bakan Şimşek, MASAK raporlarının uzman ya da uzman yardımcısı fark etmeksizin aynı hukuki etki ve geçerliliğe sahip olduğunun da altını çizdi. Açıklamasının sonunda Özel’e seslenen Şimşek:"Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor." dedi.Özgür Özel ne demişti?CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de yaptığı açıklamada Mehmet Şimşek’e yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:"Kendi talimatıyla uzman yardımcısı görevlendiriliyor. Yalan yanlış bir MASAK raporu imzalanıp yollanıyor. Şimşek, kendine bağlı MASAK'ın siyasi operasyonda kullanılmasına sessiz kalmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/ozgur-ozel-en-yuksek-oyu-kim-alacaksa-ekrem-bey-icerideyse-o-aday-olur-1095310119.html
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mehmet şimşek, özgür özel, masak, chp, hazine
mehmet şimşek, özgür özel, masak, chp, hazine
Bakan Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'e yanıt: 'Yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor'
14:11 11.04.2025 (güncellendi: 14:15 11.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MASAK raporu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. “İddialar mesnetsizdir, doğrudan bir itibar suikastıdır” diyen Şimşek, MASAK’ın savcılığa bağımsız şekilde rapor sunduğunu vurguladı. Özgür Özel’e ise “Yalan söylemek yakışmıyor” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in MASAK raporuyla ilgili suçlamalarına sosyal medya üzerinden sert bir açıklamayla yanıt verdi. Şimşek, “Ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik söylemleri doğrudan bir itibar suikastıdır, siyaset kisvesi altında sunulamaz” ifadelerini kullandı.
MASAK raporları bağımsız hazırlanıyor
Şimşek, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun soruşturmanın gizliliğine ilişkin hükmüne dikkat çekerek, şu açıklamada bulundu:
"Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK, hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan savcılığa iletir."
Ayrıca, raporun sadece veri içeren teknik bir doküman olduğunu ve herhangi bir yorum barındırmadığını belirtti.
'Yalan söylemek ve i̇ftira atmak yakışmıyor'
Bakan Şimşek, MASAK raporlarının uzman ya da uzman yardımcısı fark etmeksizin aynı hukuki etki ve geçerliliğe sahip olduğunun da altını çizdi. Açıklamasının sonunda Özel’e seslenen Şimşek:
"Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de yaptığı açıklamada Mehmet Şimşek’e yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kendi talimatıyla uzman yardımcısı görevlendiriliyor. Yalan yanlış bir MASAK raporu imzalanıp yollanıyor. Şimşek, kendine bağlı MASAK'ın siyasi operasyonda kullanılmasına sessiz kalmıştır."