https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/babadan-ogula-kotu-miras-alzheimera-yakalanma-riski-artiyor-1095321445.html
Babadan oğula 'kötü miras': Alzheimer'a yakalanma riski artıyor
Babadan oğula 'kötü miras': Alzheimer'a yakalanma riski artıyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Alzheimer hastalığına sahip babası olan bireylerin ilerleyen yaşlarında aynı hastalığa yakalanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu öne... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T14:44+0300
2025-04-11T14:44+0300
2025-04-11T14:44+0300
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Kanadalı bilim insanlarının yeni bir araştırması, Alzheimer hastalığının genetik aktarımında babaların rolünün sanılandan daha büyük olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, babalarında Alzheimer hastalığı bulunan bireylerin, annelerinde hastalık olmayanlara kıyasla daha yüksek risk taşıdığını belirtiyor.Kadınlar daha uzun yaşadıkları ve yaşlılığın Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığını daha da artırdığı için kadınların erkeklere kıyasla Alzheimer'a yakalanma risklerinin daha yüksek olduğuna inanılıyordu.Montreal'de McGill Üniversitesi araştırmacıları, Alzheimer olan bireylerin beyinlerinde, hastalığın erken belirtileriyle ilişkilendirilen biyobelirteçlerin daha yüksek seviyelerde bulunduğu saptandı. Bu durum, hastalığın babadan çocuğa geçişinde genetik faktörlerin etkili olabileceğini gösteriyor.Araştırmanın bulgularının Alzheimer hastalığının erken teşhisinde önemli olduğunu belirten uzmanlar, sonuçların Alzheimer'lı bir babaya sahip olmanın hastalığa yakalanmaya yol açtığını kanıtlamadığını yalnızca aralarında bir bağlantı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.Alzheimer hastalığı belirtileri nelerdir?Genellikle yavaş ilerleyen Alzheimer hastalığının belirtileri zamanla kötüleşir. İşte yaygın belirtileri:Erken evre belirtileri:İlerlemiş evrelerde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/bilim-insanlari-alzheimer-hastaligina-neden-olabilecek-nadir-gorulen-bir-genetik-mutasyon-kesfetti-1092980804.html
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yaşam, sağlıklı yaşam, alzheimer hastalığı, alzheimer, genetik
Babadan oğula 'kötü miras': Alzheimer'a yakalanma riski artıyor
Bilim insanları, Alzheimer hastalığına sahip babası olan bireylerin ilerleyen yaşlarında aynı hastalığa yakalanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu öne sürdü. Kanada'da yapılan araştırmada, ailesinde Alzheimer hastalığı öyküsü olan sağlıklı bireyler yedi yıllık bir süre zarfında incelendi.
Kanadalı bilim insanlarının yeni bir araştırması, Alzheimer hastalığının genetik aktarımında babaların rolünün sanılandan daha büyük olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, babalarında Alzheimer hastalığı bulunan bireylerin, annelerinde hastalık olmayanlara kıyasla daha yüksek risk taşıdığını belirtiyor.
Kadınlar daha uzun yaşadıkları ve yaşlılığın Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığını daha da artırdığı için kadınların erkeklere kıyasla Alzheimer'a yakalanma risklerinin daha yüksek olduğuna inanılıyordu.
Montreal'de McGill Üniversitesi araştırmacıları, Alzheimer olan bireylerin beyinlerinde, hastalığın erken belirtileriyle ilişkilendirilen biyobelirteçlerin daha yüksek seviyelerde bulunduğu saptandı. Bu durum, hastalığın babadan çocuğa geçişinde genetik faktörlerin etkili olabileceğini gösteriyor.
Araştırmanın bulgularının Alzheimer hastalığının erken teşhisinde önemli olduğunu belirten uzmanlar, sonuçların Alzheimer'lı bir babaya sahip olmanın hastalığa yakalanmaya yol açtığını kanıtlamadığını yalnızca aralarında bir bağlantı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.
Alzheimer hastalığı belirtileri nelerdir?
Genellikle yavaş ilerleyen Alzheimer hastalığının belirtileri zamanla kötüleşir. İşte yaygın belirtileri:
Unutkanlık, özellikle yakın geçmişe dair bilgileri unutma
Zaman ve mekan karışıklığı
Günlük işlerde kararsızlık yaşama
Kelimeleri bulmada güçlük çekme
Eşyaları yanlış yere koyma
İletişim kurmada zorlanma
Yürüme ve yutma gibi temel motor becelerinde kayıplar