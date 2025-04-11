Babadan oğula 'kötü miras': Alzheimer'a yakalanma riski artıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin açıklaması siyasi yumuşamanın habercisi mi?
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciasında yangın raporuyla ilgili yeni ifade
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Uludağ: 'Rusya ve ABD arasında ısınma turları yaşanıyor diyebiliriz'
12:04
84 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
İnternet kullanımının Türkçe'ye etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
“Keşke hukuku yapay zeka yönetse” isteği
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: Çin-ABD savaşında ABD daha çok kaybeder
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Kağıttan kaplan Amerikan emperyalizmi, ejderhaya karşı'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Güven, sadakat ve teknoloji yeni normali belirliyor: 2024 Küresel Müşteri Deneyim Raporu
17:41
4 dk
SESLİ HABER
Şirketler evriliyor: Yeni strateji ne olmalı?
17:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Erkam Erdem anlattı: Mahir Polat'ın son durumu ne?
18:17
7 dk
SESLİ HABER
Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehditleri
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Sürücülerin sessiz düşmanı: Yol hipnozu nedir?
18:38
6 dk
ÖZEL HABER
'Rus-ABD görüşmesi tahılı tekrar gündeme taşıyabilir'
18:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Oyan: ABD’nin dünya ekonomisindeki payı geriliyor
19:14
10 dk
SESLİ HABER
Depo talebi zirveye ulaştı: Kapasite yetersiz kaldı
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de konut satışları ne durumda?
19:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kartalkaya otel yangınına dair bilirkişi raporu Meclis’te sunuldu: Sorumlular kim?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
102 tutuklu gence tahliye
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yatırım ve Finans Uzmanı Emre Şirin: 'Alım gücü kaybı artmaya devam edecek'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Ramazan ayında et fiyatlarına yüzde 80 zam geldi
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin festival mirası
18:10
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/babadan-ogula-kotu-miras-alzheimera-yakalanma-riski-artiyor-1095321445.html
Babadan oğula 'kötü miras': Alzheimer'a yakalanma riski artıyor
Babadan oğula 'kötü miras': Alzheimer'a yakalanma riski artıyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Alzheimer hastalığına sahip babası olan bireylerin ilerleyen yaşlarında aynı hastalığa yakalanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu öne... 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T14:44+0300
2025-04-11T14:44+0300
sağlik
yaşam
sağlıklı yaşam
alzheimer hastalığı
alzheimer
genetik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072228512_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7c1736c841b6edd21cae5ccdb697eaec.jpg
Kanadalı bilim insanlarının yeni bir araştırması, Alzheimer hastalığının genetik aktarımında babaların rolünün sanılandan daha büyük olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, babalarında Alzheimer hastalığı bulunan bireylerin, annelerinde hastalık olmayanlara kıyasla daha yüksek risk taşıdığını belirtiyor.Kadınlar daha uzun yaşadıkları ve yaşlılığın Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığını daha da artırdığı için kadınların erkeklere kıyasla Alzheimer'a yakalanma risklerinin daha yüksek olduğuna inanılıyordu.Montreal'de McGill Üniversitesi araştırmacıları, Alzheimer olan bireylerin beyinlerinde, hastalığın erken belirtileriyle ilişkilendirilen biyobelirteçlerin daha yüksek seviyelerde bulunduğu saptandı. Bu durum, hastalığın babadan çocuğa geçişinde genetik faktörlerin etkili olabileceğini gösteriyor.Araştırmanın bulgularının Alzheimer hastalığının erken teşhisinde önemli olduğunu belirten uzmanlar, sonuçların Alzheimer'lı bir babaya sahip olmanın hastalığa yakalanmaya yol açtığını kanıtlamadığını yalnızca aralarında bir bağlantı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.Alzheimer hastalığı belirtileri nelerdir?Genellikle yavaş ilerleyen Alzheimer hastalığının belirtileri zamanla kötüleşir. İşte yaygın belirtileri:Erken evre belirtileri:İlerlemiş evrelerde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/bilim-insanlari-alzheimer-hastaligina-neden-olabilecek-nadir-gorulen-bir-genetik-mutasyon-kesfetti-1092980804.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072228512_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7b9de94fcd0d127310d216132dca7b3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yaşam, sağlıklı yaşam, alzheimer hastalığı, alzheimer, genetik
yaşam, sağlıklı yaşam, alzheimer hastalığı, alzheimer, genetik

Babadan oğula 'kötü miras': Alzheimer'a yakalanma riski artıyor

14:44 11.04.2025
© AAYaşlı- Genç
Yaşlı- Genç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
© AA
Abone ol
Bilim insanları, Alzheimer hastalığına sahip babası olan bireylerin ilerleyen yaşlarında aynı hastalığa yakalanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu öne sürdü. Kanada'da yapılan araştırmada, ailesinde Alzheimer hastalığı öyküsü olan sağlıklı bireyler yedi yıllık bir süre zarfında incelendi.
Kanadalı bilim insanlarının yeni bir araştırması, Alzheimer hastalığının genetik aktarımında babaların rolünün sanılandan daha büyük olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, babalarında Alzheimer hastalığı bulunan bireylerin, annelerinde hastalık olmayanlara kıyasla daha yüksek risk taşıdığını belirtiyor.
Kadınlar daha uzun yaşadıkları ve yaşlılığın Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığını daha da artırdığı için kadınların erkeklere kıyasla Alzheimer'a yakalanma risklerinin daha yüksek olduğuna inanılıyordu.
Montreal'de McGill Üniversitesi araştırmacıları, Alzheimer olan bireylerin beyinlerinde, hastalığın erken belirtileriyle ilişkilendirilen biyobelirteçlerin daha yüksek seviyelerde bulunduğu saptandı. Bu durum, hastalığın babadan çocuğa geçişinde genetik faktörlerin etkili olabileceğini gösteriyor.
Araştırmanın bulgularının Alzheimer hastalığının erken teşhisinde önemli olduğunu belirten uzmanlar, sonuçların Alzheimer'lı bir babaya sahip olmanın hastalığa yakalanmaya yol açtığını kanıtlamadığını yalnızca aralarında bir bağlantı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Alzheimer hastalığı belirtileri nelerdir?

Genellikle yavaş ilerleyen Alzheimer hastalığının belirtileri zamanla kötüleşir. İşte yaygın belirtileri:

Erken evre belirtileri:

Unutkanlık, özellikle yakın geçmişe dair bilgileri unutma
Zaman ve mekan karışıklığı
Günlük işlerde kararsızlık yaşama
Kelimeleri bulmada güçlük çekme
Eşyaları yanlış yere koyma

İlerlemiş evrelerde:

İletişim kurmada zorlanma
Yürüme ve yutma gibi temel motor becelerinde kayıplar
Tam bağımlılık hali
Alzheimer - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
SAĞLIK
Bilim insanları Alzheimer hastalığına neden olabilecek nadir görülen bir genetik mutasyon keşfetti
23 Ocak, 15:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала