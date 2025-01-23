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Bilim insanları Alzheimer hastalığına neden olabilecek nadir görülen bir genetik mutasyon keşfetti
Bilim insanları Alzheimer hastalığına neden olabilecek nadir görülen bir genetik mutasyon keşfetti
Sputnik Türkiye
İtalyan bilim insanlarının yaptığı bir çalışmada, uzun yıllar boyunca incelenen bir ailede tespit edilen yeni bir genetik mutasyonun Alzheimer hastalığına... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T15:46+0300
2025-01-23T15:46+0300
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İtalyan bilim insanları, Alzheimer hastalığına neden olan yeni bir gen keşfetti. Uluslararası bilim dergisi Alzheimer's Research &amp; Therapy'de yayınlanan çalışmada, 'nadir genetik mutasyonların yaşlılıkta da Alzheimer hastalığının bir nedeni olarak rol aldığı' belirtiliyor. Uzmanlar, yaşlılık döneminde başlayan Alzheimer hastalığına sahip bir aileyi birkaç yıl boyunca inceledi. Hastalığın, Nmda glutamat reseptörünün bir alt birimini kodlayan bir gen olan Grin2C genindeki mutasyonlardan kaynaklandığını keşfedildi.Araştırmacılar, tek bir ailede görülen bu Grin2C geninin Alzheimer hastalığının çok nadir bir nedeni olmasını umduklarını belirtiyor. Dünya genelinde 2024 verilerine göre yaklaşık 55 milyon insan Alzheimer hastalığına sahip, En yaygın demans türünden biri olan Alzheimer, beyindeki sinir hücrelerinin ölümüyle ortaya çıkar. Zaman geçtikçe kötüleşen hastalık hafıza kaybı, düşünme ve davranış sorunlarına neden oluyor.Bilimsel araştırmalar, hastalığın genetik faktörler, hipertansiyon, obezite, diyabet, depresyon ve sosyal izolasyon gibi çevresel faktörler arasında karmaşık bir etkileşimin sonucu olduğunu düşünüyor. Alzheimer dünya çapında en büyük sağlık sorunlarından biri haline geldi.
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sağlık, sağlıklı yaşam, alzheimer, alzheimer hastalığı, genetik, mutasyon
sağlık, sağlıklı yaşam, alzheimer, alzheimer hastalığı, genetik, mutasyon

Bilim insanları Alzheimer hastalığına neden olabilecek nadir görülen bir genetik mutasyon keşfetti

15:46 23.01.2025
© AAAlzheimer
Alzheimer - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA
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İtalyan bilim insanlarının yaptığı bir çalışmada, uzun yıllar boyunca incelenen bir ailede tespit edilen yeni bir genetik mutasyonun Alzheimer hastalığına neden olduğu öne sürüldü. Grin2C genindeki mutasyonlara dayandırılan Alzheimer hastalığının oldukça nadir bir tür olduğu düşünülüyor.
İtalyan bilim insanları, Alzheimer hastalığına neden olan yeni bir gen keşfetti. Uluslararası bilim dergisi Alzheimer's Research & Therapy'de yayınlanan çalışmada, 'nadir genetik mutasyonların yaşlılıkta da Alzheimer hastalığının bir nedeni olarak rol aldığı' belirtiliyor.
Uzmanlar, yaşlılık döneminde başlayan Alzheimer hastalığına sahip bir aileyi birkaç yıl boyunca inceledi. Hastalığın, Nmda glutamat reseptörünün bir alt birimini kodlayan bir gen olan Grin2C genindeki mutasyonlardan kaynaklandığını keşfedildi.
Araştırmacılar, tek bir ailede görülen bu Grin2C geninin Alzheimer hastalığının çok nadir bir nedeni olmasını umduklarını belirtiyor.
Dünya genelinde 2024 verilerine göre yaklaşık 55 milyon insan Alzheimer hastalığına sahip, En yaygın demans türünden biri olan Alzheimer, beyindeki sinir hücrelerinin ölümüyle ortaya çıkar. Zaman geçtikçe kötüleşen hastalık hafıza kaybı, düşünme ve davranış sorunlarına neden oluyor.
Bilimsel araştırmalar, hastalığın genetik faktörler, hipertansiyon, obezite, diyabet, depresyon ve sosyal izolasyon gibi çevresel faktörler arasında karmaşık bir etkileşimin sonucu olduğunu düşünüyor. Alzheimer dünya çapında en büyük sağlık sorunlarından biri haline geldi.
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