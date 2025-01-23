https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/bilim-insanlari-alzheimer-hastaligina-neden-olabilecek-nadir-gorulen-bir-genetik-mutasyon-kesfetti-1092980804.html

Bilim insanları Alzheimer hastalığına neden olabilecek nadir görülen bir genetik mutasyon keşfetti

Bilim insanları Alzheimer hastalığına neden olabilecek nadir görülen bir genetik mutasyon keşfetti

Sputnik Türkiye

İtalyan bilim insanlarının yaptığı bir çalışmada, uzun yıllar boyunca incelenen bir ailede tespit edilen yeni bir genetik mutasyonun Alzheimer hastalığına... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T15:46+0300

2025-01-23T15:46+0300

2025-01-23T15:46+0300

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sağlık

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İtalyan bilim insanları, Alzheimer hastalığına neden olan yeni bir gen keşfetti. Uluslararası bilim dergisi Alzheimer's Research & Therapy'de yayınlanan çalışmada, 'nadir genetik mutasyonların yaşlılıkta da Alzheimer hastalığının bir nedeni olarak rol aldığı' belirtiliyor. Uzmanlar, yaşlılık döneminde başlayan Alzheimer hastalığına sahip bir aileyi birkaç yıl boyunca inceledi. Hastalığın, Nmda glutamat reseptörünün bir alt birimini kodlayan bir gen olan Grin2C genindeki mutasyonlardan kaynaklandığını keşfedildi.Araştırmacılar, tek bir ailede görülen bu Grin2C geninin Alzheimer hastalığının çok nadir bir nedeni olmasını umduklarını belirtiyor. Dünya genelinde 2024 verilerine göre yaklaşık 55 milyon insan Alzheimer hastalığına sahip, En yaygın demans türünden biri olan Alzheimer, beyindeki sinir hücrelerinin ölümüyle ortaya çıkar. Zaman geçtikçe kötüleşen hastalık hafıza kaybı, düşünme ve davranış sorunlarına neden oluyor.Bilimsel araştırmalar, hastalığın genetik faktörler, hipertansiyon, obezite, diyabet, depresyon ve sosyal izolasyon gibi çevresel faktörler arasında karmaşık bir etkileşimin sonucu olduğunu düşünüyor. Alzheimer dünya çapında en büyük sağlık sorunlarından biri haline geldi.

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