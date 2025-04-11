https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/ankarada-soguk-hava-ve-kar-yagisi-etkisini-gosteriyor-sokaklar-beyaza-burundu-1095305646.html

Ankara'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor: Sokaklar beyaza büründü

Ankara'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor: Sokaklar beyaza büründü

Sputnik Türkiye

Okulların tatil olduğu Ankara'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor, sokaklar beyaza büründü. Ankara Valisi Vasip Şahin, 10 yaş altı çocuğu olan... 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T08:48+0300

2025-04-11T08:48+0300

2025-04-11T08:48+0300

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Meteoroloji yetkilileri, sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının yer yer 15 cm'yi bulacağını ve 60 km/s'ye varan şiddetli rüzgarların beklendiğini bildirdi.Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olası ulaşım aksaklıklarına karşı yollarda tuzlama ve temizleme çalışmalarına geceden itibaren başladı. Halkın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün (Cuma günü) il genelinde eğitime bir gün ara verildi.Ankara Valiliği, meteorolojik tahminler doğrultusunda bugün etkili olann yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle il genelindeki tüm okul ve kurslarda eğitime bir gün ara verilmesi kararı aldı. 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/meteoroloji-ve-afaddan-31-ile-smsli-uyari-firtina-ve-kar-geliyor-istanbula-kar-yagacak-mi-1095267521.html

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