https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/ankarada-feci-kaza-koruma-araci-tankere-carpti-biri-polis-iki-kisi-oldu-1095310752.html

Cumhurbaşkanlığı konvoyunda feci kaza: Koruma aracı tankere çarptı biri polis iki kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı konvoyunda feci kaza: Koruma aracı tankere çarptı biri polis iki kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı kaza yaptı. Kazada biri polis iki kişi yaşamını yitirdi. 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T10:38+0300

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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in koruma araçlarından biri Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Gerede kesiminde bir tankere arkadan çarptı. Kazada koruma memuru ve araç şoförü hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Gerede kesimi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı, bir tankere arkadan hızla çarptı. Kazada koruma aracında bulunan polis memuru İbrahim Güney ve Cumhurbaşkanlığı personeli araç şoförü Ahmet Ülger hayatını kaybetti. Şenel ve heyet kaza yerine geldiKazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, bölge cumhuriyet savcısı da inceleme yapmak üzere olay yerine geldi. Kazayı haber alan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel ve beraberindeki heyet de olay yerine gelerek bilgi aldı.

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