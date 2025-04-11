https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/112ye-yapilan-asilsiz-cagrilara-15-bin-lira-ceza-geliyor-1095326758.html

112'ye yapılan asılsız çağrılara 15 bin lira ceza geliyor

112'ye yapılan asılsız çağrılara 15 bin lira ceza geliyor

Sputnik Türkiye

112 Acil Yardım Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunanlara 15 bin lira para cezası kesiyor 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T15:56+0300

2025-04-11T15:56+0300

2025-04-11T15:56+0300

türki̇ye

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Her gün binlerce asılsız ihbarın geldiği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yönelik bu ihbarların önüne geçmek için yeni bir düzenleme gündeme geldi. Teklife göre asılsız çağrılara bin 500 lira para cezası kesilecek, eğer ekipler sahaya yönlendirilirse bu ceza 15 bin liraya kadar yükselecek. 2024 yılında 103 milyon çağrının yüzde 28'i, 2025'in ilk üç ayında 14,6 milyon çağrının yüzde 30'u asılsız olduğu gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtiliyor.Caydırıcı para cezası geliyorAK Parti, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız aramalara yönelik kesilen para cezalarını artıran düzenleme başta olmak üzere 32 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.Teklife göre, çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden, amacı dışında arayan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere bin 500 lira, asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesine neden olanlara ise 15 bin lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/112-calisanlarinin-kabusu-oldu-tek-kisi-8-bin-500-kez-aradi-1091825676.html

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