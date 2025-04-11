https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/112ye-yapilan-asilsiz-cagrilara-15-bin-lira-ceza-geliyor-1095326758.html
112'ye yapılan asılsız çağrılara 15 bin lira ceza geliyor
112'ye yapılan asılsız çağrılara 15 bin lira ceza geliyor
Sputnik Türkiye
112 Acil Yardım Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunanlara 15 bin lira para cezası kesiyor 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T15:56+0300
2025-04-11T15:56+0300
2025-04-11T15:56+0300
türki̇ye
112 acil çağrı merkezi
112 acil servis
112 acil yardım
112 acil komuta merkezi
asılsız ihbar
para cezası
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Her gün binlerce asılsız ihbarın geldiği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yönelik bu ihbarların önüne geçmek için yeni bir düzenleme gündeme geldi. Teklife göre asılsız çağrılara bin 500 lira para cezası kesilecek, eğer ekipler sahaya yönlendirilirse bu ceza 15 bin liraya kadar yükselecek. 2024 yılında 103 milyon çağrının yüzde 28'i, 2025'in ilk üç ayında 14,6 milyon çağrının yüzde 30'u asılsız olduğu gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtiliyor.Caydırıcı para cezası geliyorAK Parti, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız aramalara yönelik kesilen para cezalarını artıran düzenleme başta olmak üzere 32 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.Teklife göre, çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden, amacı dışında arayan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere bin 500 lira, asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesine neden olanlara ise 15 bin lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/112-calisanlarinin-kabusu-oldu-tek-kisi-8-bin-500-kez-aradi-1091825676.html
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112 acil çağrı merkezi, 112 acil servis, 112 acil yardım, 112 acil komuta merkezi, asılsız ihbar, para cezası
112 acil çağrı merkezi, 112 acil servis, 112 acil yardım, 112 acil komuta merkezi, asılsız ihbar, para cezası
112'ye yapılan asılsız çağrılara 15 bin lira ceza geliyor
112 Acil Yardım Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunanlara 15 bin lira para cezası kesiyor
Her gün binlerce asılsız ihbarın geldiği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yönelik bu ihbarların önüne geçmek için yeni bir düzenleme gündeme geldi. Teklife göre asılsız çağrılara bin 500 lira para cezası kesilecek, eğer ekipler sahaya yönlendirilirse bu ceza 15 bin liraya kadar yükselecek. 2024 yılında 103 milyon çağrının yüzde 28'i, 2025'in ilk üç ayında 14,6 milyon çağrının yüzde 30'u asılsız olduğu gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtiliyor.
Caydırıcı para cezası geliyor
AK Parti, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız aramalara yönelik kesilen para cezalarını artıran düzenleme başta olmak üzere 32 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.
Teklife göre, çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden, amacı dışında arayan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere bin 500 lira, asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesine neden olanlara ise 15 bin lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor.