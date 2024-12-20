112 çalışanlarının kabusu oldu: Tek başına 8 bin 500 kez aradı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
9 işçi can vermişti: İliç’teki faciada istenen cezalar belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
267 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
17:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Enflasyon ve 200 TL’nin geleceği: Yeni banknot tartışmaları
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem bölgesinde asbest tehdidi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yahya Uğur: Taksi şoförleri, kolay hedef haline geliyor
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
2025 yılında vizyona girecek filmlerin yapay zeka ile incelenmesi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Türkiye Rus üslerinin kalmasını istemeli’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM'IN BABACAN YÜZÜ
‘Hulusi Kentmen gibi’ deyimi ne anlama geliyor?
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
18:14
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:31
9 dk
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
18:52
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/112-calisanlarinin-kabusu-oldu-tek-kisi-8-bin-500-kez-aradi-1091825676.html
112 çalışanlarının kabusu oldu: Tek başına 8 bin 500 kez aradı
112 çalışanlarının kabusu oldu: Tek başına 8 bin 500 kez aradı
Sputnik Türkiye
Van'da 112 Acil Çağrı merkezine gelen çağrıların yüzde 80'i asılsız çıkarken, sadece bir kişi bir yıl içerisinde 112'yi 8 bin 500 kez arayarak çalışanların... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T17:52+0300
2024-12-20T17:54+0300
sağlik
112 acil servis
112 acil çağrı merkezi
112 acil yardım
112 acil komuta merkezi
asılsız ihbar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0a/1061038781_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_e754c40076adacfd16e9d155533b4c7d.jpg
Türkiye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nin en büyük sorunlarından biri de asılsız ihbarlar. Yapılan asılsız aramalar nedeniyle gerçekten yardıma ihtiyacı olanlar büyük sorun yaşıyor. Bunun en iyi örneklerinden biri de Van oldu. Van 11 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne yapılan çağrıların yüzde 80'i asılsız çıkarken, tek bir kişinin yıl boyunca yaklaşık 8 bin 500 kez hattı meşgul ettiği tespit edildi. Yine hattı en çok çocuklar ve 'telefon tamircilerinin' gereksiz yere meşgul ettiği belirtilirken bu kişilere para cezası kesildi. Gerçekten ihtiyacı olana ulaşamıyoruz 112 Acil Çağrı Merkez Müdür Vekili Banu Yeğinaltay, gereksiz çağrıların gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bir yıl boyunca 8 bin 500 defa aradı”Özellikle çocukların kendilerini çok kez meşgul ettiğini dile getiren Çağrı Karşılama Memuru Seher Tunçtan ise “Bazen telefonları bozulan vatandaşlar burayı arayıp o şekilde bizi meşgul edebiliyorlar. Onun dışında yemek siparişi verenler oluyor. Bazen bunu dalga amaçlı kullananlar oluyor. Özellikle hafta sonları çocuklar çoğu defa arıyor. Maalesef bir vatandaşımız var. Sisteme en son baktığımızda bir yıl boyunca 8 bin 500 defa burayı arayarak hattı meşgul etmiş” diye konuştu.Muskacı hocadan şikayetçi olmak için arıyorlarBir vatandaşın kendilerini hemen hemen her gün aradığını söyleyen çağrı merkezi çalışanlarından polis memuru Sedat Demir de “Aldığımız çok ilginç ihbarlar var. Bunlardan en ilginç olanı ise bir kadın var. Bu sürekli gece saatlerinde arama yapıyor. Muskacı bir hocanın olduğunu ve kendisine cinlerin musallat eden hocanın olduğunu söylüyor. Bu yüzden hem hocadan hem de cinleri şikayetçi olduğunu söylüyor. Şahsı defalarca kez uyarmamıza rağmen yine aynı ihbarları yapmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.Yaz aylarında asılsız çağrıların arttığını belirten sahil güvenlik personeli Uzman Çavuş Eray Karaderili ise göl yüzeyindeki poşet ya da çöplerin insan cesedi zannedilip ihbar edildiğini ifade etti. Karaderili, "Boğulma vakalarının çok olduğu yaz aylarında, vatandaşlarımız su yüzeyindeki çöpleri insan zannedip bizi arıyor. Her ne kadar bu durum içimizi rahatlatsa da gereksiz ihbarlar hem zaman kaybına hem de gereksiz telaşa yol açıyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/samsunda-2024te-112ye-gelen-cagrilarin-yuzde-67si-asilsiz-cikti-bir-kisi-674-kez-asilsiz-cagri-1091271900.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0a/1061038781_250:0:1749:1124_1920x0_80_0_0_589ffd4a2c6b41c8425ead6e18f822c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
112, 112 acil cağrı merkezi, 112 asılsız ihbar, 112 arama,
112, 112 acil cağrı merkezi, 112 asılsız ihbar, 112 arama,

112 çalışanlarının kabusu oldu: Tek başına 8 bin 500 kez aradı

17:52 20.12.2024 (güncellendi: 17:54 20.12.2024)
© DHADiyarbakır - acil servis - ambulans
Diyarbakır - acil servis - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© DHA
Abone ol
Van'da 112 Acil Çağrı merkezine gelen çağrıların yüzde 80'i asılsız çıkarken, sadece bir kişi bir yıl içerisinde 112'yi 8 bin 500 kez arayarak çalışanların 'kabusu' oldu.
Türkiye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nin en büyük sorunlarından biri de asılsız ihbarlar. Yapılan asılsız aramalar nedeniyle gerçekten yardıma ihtiyacı olanlar büyük sorun yaşıyor. Bunun en iyi örneklerinden biri de Van oldu. Van 11 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne yapılan çağrıların yüzde 80'i asılsız çıkarken, tek bir kişinin yıl boyunca yaklaşık 8 bin 500 kez hattı meşgul ettiği tespit edildi. Yine hattı en çok çocuklar ve 'telefon tamircilerinin' gereksiz yere meşgul ettiği belirtilirken bu kişilere para cezası kesildi.

Gerçekten ihtiyacı olana ulaşamıyoruz

112 Acil Çağrı Merkez Müdür Vekili Banu Yeğinaltay, gereksiz çağrıların gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:
"2020 yılından 2024 yılına kadar toplam 6 milyon 772 bin çağrımız meydana geldi. Bunların 5 milyon 672 bini asılsız, 1 milyon 100 bini asıllı çağrıdan oluşuyor. 2020 yılında yüzde 83'lük bir asılsız çağrımız mevcuttu. Fakat gerek çocuklara, gerek yetişkinlere yaptığımız tanıtım ve faaliyetlerimizle bunu yüzde 80'lere indirdik. 2024 yılında da toplam çağrı sayımız 1 milyon 370 bin, bunun 1 milyon 100 bini asılsız çağrı, 270 bini ise asıllı çağrı olarak değerlendirilmektedir. Burada anne babalarımıza sesleniyoruz; çocukların 112'yi gereksiz yere aramamaları gerektiğini, 112'nin sadece acil çağrılarda aranması gerektiğini bilgilendirmelerini yapmalarını rica ediyoruz. Çünkü o sırada kalp krizi geçiren bir vatandaşın akrabamız olmadığını bilemeyiz ve çocuk orada dalga geçerken arkada gerçekten hayat sınavını veren bir insanın çağrısını bekletmiş bulunmaktayız."

“Bir yıl boyunca 8 bin 500 defa aradı”

Özellikle çocukların kendilerini çok kez meşgul ettiğini dile getiren Çağrı Karşılama Memuru Seher Tunçtan ise “Bazen telefonları bozulan vatandaşlar burayı arayıp o şekilde bizi meşgul edebiliyorlar. Onun dışında yemek siparişi verenler oluyor. Bazen bunu dalga amaçlı kullananlar oluyor. Özellikle hafta sonları çocuklar çoğu defa arıyor. Maalesef bir vatandaşımız var. Sisteme en son baktığımızda bir yıl boyunca 8 bin 500 defa burayı arayarak hattı meşgul etmiş diye konuştu.

Muskacı hocadan şikayetçi olmak için arıyorlar

Bir vatandaşın kendilerini hemen hemen her gün aradığını söyleyen çağrı merkezi çalışanlarından polis memuru Sedat Demir de “Aldığımız çok ilginç ihbarlar var. Bunlardan en ilginç olanı ise bir kadın var. Bu sürekli gece saatlerinde arama yapıyor. Muskacı bir hocanın olduğunu ve kendisine cinlerin musallat eden hocanın olduğunu söylüyor. Bu yüzden hem hocadan hem de cinleri şikayetçi olduğunu söylüyor. Şahsı defalarca kez uyarmamıza rağmen yine aynı ihbarları yapmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Yaz aylarında asılsız çağrıların arttığını belirten sahil güvenlik personeli Uzman Çavuş Eray Karaderili ise göl yüzeyindeki poşet ya da çöplerin insan cesedi zannedilip ihbar edildiğini ifade etti. Karaderili, "Boğulma vakalarının çok olduğu yaz aylarında, vatandaşlarımız su yüzeyindeki çöpleri insan zannedip bizi arıyor. Her ne kadar bu durum içimizi rahatlatsa da gereksiz ihbarlar hem zaman kaybına hem de gereksiz telaşa yol açıyor” dedi.
112 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
TÜRKİYE
Samsun'da 2024'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 67'si asılsız çıktı: Bir kişi, 674 kez asılsız çağrı yaptı
7 Aralık, 12:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала