https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/112-calisanlarinin-kabusu-oldu-tek-kisi-8-bin-500-kez-aradi-1091825676.html

112 çalışanlarının kabusu oldu: Tek başına 8 bin 500 kez aradı

112 çalışanlarının kabusu oldu: Tek başına 8 bin 500 kez aradı

Sputnik Türkiye

Van'da 112 Acil Çağrı merkezine gelen çağrıların yüzde 80'i asılsız çıkarken, sadece bir kişi bir yıl içerisinde 112'yi 8 bin 500 kez arayarak çalışanların... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T17:52+0300

2024-12-20T17:52+0300

2024-12-20T17:54+0300

sağlik

112 acil servis

112 acil çağrı merkezi

112 acil yardım

112 acil komuta merkezi

asılsız ihbar

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Türkiye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nin en büyük sorunlarından biri de asılsız ihbarlar. Yapılan asılsız aramalar nedeniyle gerçekten yardıma ihtiyacı olanlar büyük sorun yaşıyor. Bunun en iyi örneklerinden biri de Van oldu. Van 11 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne yapılan çağrıların yüzde 80'i asılsız çıkarken, tek bir kişinin yıl boyunca yaklaşık 8 bin 500 kez hattı meşgul ettiği tespit edildi. Yine hattı en çok çocuklar ve 'telefon tamircilerinin' gereksiz yere meşgul ettiği belirtilirken bu kişilere para cezası kesildi. Gerçekten ihtiyacı olana ulaşamıyoruz 112 Acil Çağrı Merkez Müdür Vekili Banu Yeğinaltay, gereksiz çağrıların gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bir yıl boyunca 8 bin 500 defa aradı”Özellikle çocukların kendilerini çok kez meşgul ettiğini dile getiren Çağrı Karşılama Memuru Seher Tunçtan ise “Bazen telefonları bozulan vatandaşlar burayı arayıp o şekilde bizi meşgul edebiliyorlar. Onun dışında yemek siparişi verenler oluyor. Bazen bunu dalga amaçlı kullananlar oluyor. Özellikle hafta sonları çocuklar çoğu defa arıyor. Maalesef bir vatandaşımız var. Sisteme en son baktığımızda bir yıl boyunca 8 bin 500 defa burayı arayarak hattı meşgul etmiş” diye konuştu.Muskacı hocadan şikayetçi olmak için arıyorlarBir vatandaşın kendilerini hemen hemen her gün aradığını söyleyen çağrı merkezi çalışanlarından polis memuru Sedat Demir de “Aldığımız çok ilginç ihbarlar var. Bunlardan en ilginç olanı ise bir kadın var. Bu sürekli gece saatlerinde arama yapıyor. Muskacı bir hocanın olduğunu ve kendisine cinlerin musallat eden hocanın olduğunu söylüyor. Bu yüzden hem hocadan hem de cinleri şikayetçi olduğunu söylüyor. Şahsı defalarca kez uyarmamıza rağmen yine aynı ihbarları yapmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.Yaz aylarında asılsız çağrıların arttığını belirten sahil güvenlik personeli Uzman Çavuş Eray Karaderili ise göl yüzeyindeki poşet ya da çöplerin insan cesedi zannedilip ihbar edildiğini ifade etti. Karaderili, "Boğulma vakalarının çok olduğu yaz aylarında, vatandaşlarımız su yüzeyindeki çöpleri insan zannedip bizi arıyor. Her ne kadar bu durum içimizi rahatlatsa da gereksiz ihbarlar hem zaman kaybına hem de gereksiz telaşa yol açıyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/samsunda-2024te-112ye-gelen-cagrilarin-yuzde-67si-asilsiz-cikti-bir-kisi-674-kez-asilsiz-cagri-1091271900.html

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