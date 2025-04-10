https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/zorlu-holding-eski-ceosu-cem-koksala-hapis-cezasi-istendi-1095292301.html

Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal'a hapis cezası istendi

Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal'a hapis cezası istendi

Sputnik Türkiye

Zorlu Holding eski CEO’su Cem Köksal hakkında şirket çalışanlarına gönderilen Ramazan kutlama mesajına tepki göstermesi nedeniyle soruşturma başlatılmıştı... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T16:54+0300

2025-04-10T16:54+0300

2025-04-10T17:00+0300

türki̇ye

cem köksal

zorlu holding

hapis cezası

hapis istemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/02/1094124736_0:7:841:481_1920x0_80_0_0_3e12bb51779de659a0cabbf9ee3ef360.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma başlatmıştı. Köksal, Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınıp daha sonra tutuksuz yargılanmasına devam edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal'ın "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi" suçundan cezalandırılmasını talep ederek 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/fatih-altaylidan-cem-koksal-yorumu-mecbur-muyuz-dindar-olmaya-1094140914.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cem köksal, zorlu holding, hapis cezası, hapis istemi