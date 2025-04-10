https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/zorlu-holding-eski-ceosu-cem-koksala-hapis-cezasi-istendi-1095292301.html
Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal'a hapis cezası istendi
Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal'a hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
Zorlu Holding eski CEO’su Cem Köksal hakkında şirket çalışanlarına gönderilen Ramazan kutlama mesajına tepki göstermesi nedeniyle soruşturma başlatılmıştı... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T16:54+0300
2025-04-10T16:54+0300
2025-04-10T17:00+0300
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cem köksal
zorlu holding
hapis cezası
hapis istemi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma başlatmıştı. Köksal, Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınıp daha sonra tutuksuz yargılanmasına devam edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal'ın "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi" suçundan cezalandırılmasını talep ederek 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/fatih-altaylidan-cem-koksal-yorumu-mecbur-muyuz-dindar-olmaya-1094140914.html
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cem köksal, zorlu holding, hapis cezası, hapis istemi
cem köksal, zorlu holding, hapis cezası, hapis istemi
Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal'a hapis cezası istendi
16:54 10.04.2025 (güncellendi: 17:00 10.04.2025)
Zorlu Holding eski CEO’su Cem Köksal hakkında şirket çalışanlarına gönderilen Ramazan kutlama mesajına tepki göstermesi nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma başlatmıştı. Köksal, Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınıp daha sonra tutuksuz yargılanmasına devam edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal'ın "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi" suçundan cezalandırılmasını talep ederek 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istedi.