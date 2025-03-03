https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/fatih-altaylidan-cem-koksal-yorumu-mecbur-muyuz-dindar-olmaya-1094140914.html

Fatih Altaylı'dan 'Cem Köksal' yorumu: 'Mecbur muyuz dindar olmaya'

Fatih Altaylı'dan 'Cem Köksal' yorumu: 'Mecbur muyuz dindar olmaya'

Sputnik Türkiye

Şirket çalışanlarına Ramazan’ın kutlanmaması yönünde mail attığı iddiasıyla Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal'ın gözaltına alınması tartışmaları da beraberinde... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T12:14+0300

2025-03-03T12:14+0300

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türki̇ye

fatih altaylı

ramazan

cem köksal

cumhuriyet başsavcılığı

zorlu holding

haberler

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Çalışanlarına Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Köksal soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Cem Köksal'ın şirket içi mail nedeniyle gözaltına alınmasıyla ilgili Gazeteci Fatih Altaylı, değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, YouTube kanalında, "Yakında şu gelecek kural; cumaları "Cumanız mübarek olsun" tweeti ya da mesajı en az 2-3 kişiye. Atmayanlar hakkında soruşturma mı açacaksınız" ifadelerini kullandı. Altaylı'nın açıklamalarından öne çıkan bölüm şöyle:"Zorlu'nun CEO'sunun yaptığını doğru bulmuyorum. Şu açıdan doğru bulmuyorum; niye mail atıyorsun? Şirket kurallarıyla ilgili nir şey varsa ara ve söyle. Bunu yazılı yolladığın zaman kötü niyetli birilerinin eline geçip senin alehine saçma sapan bir kampanya başlatılacağını bir CEO olarak düşünmen lazım ama işin buraya varacağını doğrusu kimse düşünmez. Size ne? Adamların şirket içi meselesi. Mecbur muyuz dindar olmaya? Daha da kötüsü dindar görünmeye, dinadar pozu yapmaya... Yakında şu gelecek kural; cumaları "Cumanız mübarek olsun" tweeti ya da mesajı en az 2-3 kişiye. Atmayanlar hakkında soruşturma mı açacaksınız?"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/gozaltina-alinmisti-cem-koksal-zorlu-grubu-ceolugundan-istifa-etti-1094115934.html

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fatih altaylı, ramazan, cem köksal, cumhuriyet başsavcılığı, zorlu holding, haberler