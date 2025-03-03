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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/fatih-altaylidan-cem-koksal-yorumu-mecbur-muyuz-dindar-olmaya-1094140914.html
Fatih Altaylı'dan 'Cem Köksal' yorumu: 'Mecbur muyuz dindar olmaya'
Fatih Altaylı'dan 'Cem Köksal' yorumu: 'Mecbur muyuz dindar olmaya'
Sputnik Türkiye
Şirket çalışanlarına Ramazan’ın kutlanmaması yönünde mail attığı iddiasıyla Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal'ın gözaltına alınması tartışmaları da beraberinde... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
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Çalışanlarına Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Köksal soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Cem Köksal'ın şirket içi mail nedeniyle gözaltına alınmasıyla ilgili Gazeteci Fatih Altaylı, değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, YouTube kanalında, "Yakında şu gelecek kural; cumaları "Cumanız mübarek olsun" tweeti ya da mesajı en az 2-3 kişiye. Atmayanlar hakkında soruşturma mı açacaksınız" ifadelerini kullandı. Altaylı'nın açıklamalarından öne çıkan bölüm şöyle:"Zorlu'nun CEO'sunun yaptığını doğru bulmuyorum. Şu açıdan doğru bulmuyorum; niye mail atıyorsun? Şirket kurallarıyla ilgili nir şey varsa ara ve söyle. Bunu yazılı yolladığın zaman kötü niyetli birilerinin eline geçip senin alehine saçma sapan bir kampanya başlatılacağını bir CEO olarak düşünmen lazım ama işin buraya varacağını doğrusu kimse düşünmez. Size ne? Adamların şirket içi meselesi. Mecbur muyuz dindar olmaya? Daha da kötüsü dindar görünmeye, dinadar pozu yapmaya... Yakında şu gelecek kural; cumaları "Cumanız mübarek olsun" tweeti ya da mesajı en az 2-3 kişiye. Atmayanlar hakkında soruşturma mı açacaksınız?"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/gozaltina-alinmisti-cem-koksal-zorlu-grubu-ceolugundan-istifa-etti-1094115934.html
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fatih altaylı, ramazan, cem köksal, cumhuriyet başsavcılığı, zorlu holding, haberler
fatih altaylı, ramazan, cem köksal, cumhuriyet başsavcılığı, zorlu holding, haberler

Fatih Altaylı'dan 'Cem Köksal' yorumu: 'Mecbur muyuz dindar olmaya'

12:14 03.03.2025
© AACem Köksal
Cem Köksal - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AA
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Şirket çalışanlarına Ramazan’ın kutlanmaması yönünde mail attığı iddiasıyla Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal'ın gözaltına alınması tartışmaları da beraberinde getirdi. Gazeteci Fatih Altaylı, Köksal'ın gözaltına alınmasına "Adamların şirket içi meselesi. Mecbur muyuz dindar olmaya" diyerek tepki gösterdi.
Çalışanlarına Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Köksal soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Cem Köksal'ın şirket içi mail nedeniyle gözaltına alınmasıyla ilgili Gazeteci Fatih Altaylı, değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, YouTube kanalında, "Yakında şu gelecek kural; cumaları "Cumanız mübarek olsun" tweeti ya da mesajı en az 2-3 kişiye. Atmayanlar hakkında soruşturma mı açacaksınız" ifadelerini kullandı.
Altaylı'nın açıklamalarından öne çıkan bölüm şöyle:
"Zorlu'nun CEO'sunun yaptığını doğru bulmuyorum. Şu açıdan doğru bulmuyorum; niye mail atıyorsun? Şirket kurallarıyla ilgili nir şey varsa ara ve söyle. Bunu yazılı yolladığın zaman kötü niyetli birilerinin eline geçip senin alehine saçma sapan bir kampanya başlatılacağını bir CEO olarak düşünmen lazım ama işin buraya varacağını doğrusu kimse düşünmez. Size ne? Adamların şirket içi meselesi. Mecbur muyuz dindar olmaya? Daha da kötüsü dindar görünmeye, dinadar pozu yapmaya... Yakında şu gelecek kural; cumaları "Cumanız mübarek olsun" tweeti ya da mesajı en az 2-3 kişiye. Atmayanlar hakkında soruşturma mı açacaksınız?"
Zorlu Holding - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
TÜRKİYE
Gözaltına alınmıştı: Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa etti
1 Mart, 23:45
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