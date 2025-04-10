https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/yeni-ifsa-listesi-aciklandi-kiymaya-kafa-eti-zeytinyagina-boya-kattilar-1095296727.html

Yeni ifşa listesi açıklandı: Kıymaya kafa eti, zeytinyağına boya kattılar

Yeni ifşa listesi açıklandı: Kıymaya kafa eti, zeytinyağına boya kattılar

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı. 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T17:44+0300

2025-04-10T17:44+0300

2025-04-10T17:55+0300

türki̇ye

tarım ve orman bakanlığı

taklit tağşiş listesi

kıyma

zeytinyağı

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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini açıkladı. Listede zeytinyağından, baharata, et ve et ürünlerinden şarküteri ürünlerini kadar insan sağlığına zararlı ürünler tek tek listelendi. Son yapılan testlerde; köftede dil ve baş eti, yoğurtta nişasta tespit edildi. Bal ve pekmezde şeker bulunurken, tereyağında bitkisel yağ tespit edildi. Baharatlarda ise gıdada kullanımına izin verilmeyen yasaklı boya kullanımı tespit edildi.

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Sputnik Türkiye

tarım ve orman bakanlığı, taklit tağşiş listesi, kıyma, zeytinyağı