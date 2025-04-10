https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/yeni-ifsa-listesi-aciklandi-kiymaya-kafa-eti-zeytinyagina-boya-kattilar-1095296727.html
Yeni ifşa listesi açıklandı: Kıymaya kafa eti, zeytinyağına boya kattılar
Yeni ifşa listesi açıklandı: Kıymaya kafa eti, zeytinyağına boya kattılar
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı. 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T17:44+0300
2025-04-10T17:44+0300
2025-04-10T17:55+0300
türki̇ye
tarım ve orman bakanlığı
taklit tağşiş listesi
kıyma
zeytinyağı
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini açıkladı. Listede zeytinyağından, baharata, et ve et ürünlerinden şarküteri ürünlerini kadar insan sağlığına zararlı ürünler tek tek listelendi. Son yapılan testlerde; köftede dil ve baş eti, yoğurtta nişasta tespit edildi. Bal ve pekmezde şeker bulunurken, tereyağında bitkisel yağ tespit edildi. Baharatlarda ise gıdada kullanımına izin verilmeyen yasaklı boya kullanımı tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/market-ve-kasaplardan-toplatiliyor-dev-tavuk-firmasinin-urunlerinde-zararli-bakteri-tespit-edildi-1095286660.html
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tarım ve orman bakanlığı, taklit tağşiş listesi, kıyma, zeytinyağı
tarım ve orman bakanlığı, taklit tağşiş listesi, kıyma, zeytinyağı
Yeni ifşa listesi açıklandı: Kıymaya kafa eti, zeytinyağına boya kattılar
17:44 10.04.2025 (güncellendi: 17:55 10.04.2025)
Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini açıkladı. Listede zeytinyağından, baharata, et ve et ürünlerinden şarküteri ürünlerini kadar insan sağlığına zararlı ürünler tek tek listelendi.
Son yapılan testlerde; köftede dil ve baş eti, yoğurtta nişasta tespit edildi. Bal ve pekmezde şeker bulunurken, tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.
Baharatlarda ise gıdada kullanımına izin verilmeyen yasaklı boya kullanımı tespit edildi.