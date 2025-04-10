https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/market-ve-kasaplardan-toplatiliyor-dev-tavuk-firmasinin-urunlerinde-zararli-bakteri-tespit-edildi-1095286660.html
Market ve kasaplardan toplatılıyor: Dev tavuk firmasının ürünlerinde zararlı bakteri tespit edildi
Market ve kasaplardan toplatılıyor: Dev tavuk firmasının ürünlerinde zararlı bakteri tespit edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, Şenpiliç firmasının bir ürününde ölümcül L. monocytogenes bakterisi olduğunu tespit etti. Ürünler toplatılıyor. 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T14:14+0300
2025-04-10T14:14+0300
2025-04-10T14:54+0300
ekonomi̇
tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü
şenpiliç
bakteri
bakteriyel enfeksiyon
salmonella bakterisi
tarım ve orman bakanlığı
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Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde L. monocytogenes bakterisi tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı firmaya para cezası keserken, ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Sözcü'nün haberine göre, yapılan son denetimlerde Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül bakteri tespit edildi. Bakanlık personelinin söz konusu üründen aldığı numunelerin laboratuvar incelemelerinde L. monocytogenes bakterisine rastlanırken, sağlığa zararlı ürünün toplatılması için il müdürlüklerine talimat yazısı gönderildi.Marketlerden ve kasaplardan toplatılma kararı çıktıDağıtım yerlerine gönderilen bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:"Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, İlimiz Soğucak Mah. 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde "Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" (STT 10/03/2025 - Parti no: 204124) ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır. Söz konusu ürünün toplatılması ile ilgili firmaya tanınmış olan yasal süre bitmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21. Maddesinin 5. fıkrasına aykırılık tespit edildiğinden, aynı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereğince söz konusu ürünlerin en kısa sürede piyasadan toplatılması gerekmektedir. İl müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde söz konusu ürüne rastlanılması halinde gerekli işlemlerin yapılarak Müdürlüğümüzce bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim."
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şenpiliç, piliç firması, hangi piliç firmasında bakteri çıktı
şenpiliç, piliç firması, hangi piliç firmasında bakteri çıktı
Market ve kasaplardan toplatılıyor: Dev tavuk firmasının ürünlerinde zararlı bakteri tespit edildi
14:14 10.04.2025 (güncellendi: 14:54 10.04.2025)
Tarım ve Orman Bakanlığı, Şenpiliç firmasının bir ürününde ölümcül L. monocytogenes bakterisi olduğunu tespit etti. Ürünler toplatılıyor.
Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde L. monocytogenes bakterisi tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı firmaya para cezası keserken, ürünlerin toplatılmasına karar verdi.
Sözcü'nün haberine göre, yapılan son denetimlerde Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül bakteri tespit edildi.
Bakanlık personelinin söz konusu üründen aldığı numunelerin laboratuvar incelemelerinde L. monocytogenes bakterisine rastlanırken, sağlığa zararlı ürünün toplatılması için il müdürlüklerine talimat yazısı gönderildi.
Marketlerden ve kasaplardan toplatılma kararı çıktı
Dağıtım yerlerine gönderilen bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, İlimiz Soğucak Mah. 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde "Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" (STT 10/03/2025 - Parti no: 204124) ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır.
Söz konusu ürünün toplatılması ile ilgili firmaya tanınmış olan yasal süre bitmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21. Maddesinin 5. fıkrasına aykırılık tespit edildiğinden, aynı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereğince söz konusu ürünlerin en kısa sürede piyasadan toplatılması gerekmektedir.
İl müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde söz konusu ürüne rastlanılması halinde gerekli işlemlerin yapılarak Müdürlüğümüzce bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim."
L, Monocytogenes bakterisi nedir? Ne zararı var?
Enfeksiyona neden olan patojenik bakteriler arasında en ölümcüllerden biri olan L. monocytogenes, en virülan gıda kaynaklı patojenlerden biridir. Yapılan araştırmalar, L. monocytogenes bakterisinin en popüler gıda bakterilerinden salmonella ya da clostridium botulinuma kıyasla daha ölümcül olduğunu gösteriyor. ABD Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre yalnızca L. monocytogenes bakterisinden kaynaklı ölümler yılda 300'ün üzerine çıkmakta.