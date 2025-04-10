https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/vali-sahin-duyurdu-ankarada-okullar-1-gun-tatil-edildi-1095300965.html

Vali Şahin duyurdu: Ankara'da okullar 1 gün tatil edildi

Vali Şahin duyurdu: Ankara'da okullar 1 gün tatil edildi

Sputnik Türkiye

Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın etkili olması beklenen kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle il genelindeki tüm okul ve kurslarda eğitime 1 gün ara... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

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Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın (Cuma günü) il genelinde eğitime bir gün ara verildi.Ankara Valiliği, meteorolojik tahminler doğrultusunda yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle il genelindeki tüm okul ve kurslarda eğitime bir gün ara verilmesi kararı aldı. 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı. Meteoroloji yetkilileri, sabah saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının yer yer 15 cm'yi bulacağını ve 60 km/s'ye varan şiddetli rüzgarların beklendiğini bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olası ulaşım aksaklıklarına karşı yollarda tuzlama ve temizleme çalışmalarına şimdiden başladı. Halkın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ankara-kisa-geri-dondu-gunlerdir-saganak-etkili-oluyordu-meteoroloji-cuma-gununu-isaret-etti-kar-1095256279.html

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