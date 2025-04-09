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Ankara kışa geri döndü: Günlerdir sağanak etkili oluyordu, Meteoroloji cuma gününü işaret etti 'kar geliyor' dedi
Ankara kışa geri döndü: Günlerdir sağanak etkili oluyordu, Meteoroloji cuma gününü işaret etti 'kar geliyor' dedi
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Mart ayında havaların nispeten ısınmasıyla bahara merhaba diyen Ankara'da cuma günü kar bekleniyor.Bahar etkisi kısa sürdü: Ankara'ya kar yağacakNisan ayı başından itibaren sıcaklığın düşmesi ve son bir haftadır etkili olan sağanak ile Ankara bahar havasına bir mola vermişti. Meteoroloji'nin son duyurusuna göre ise kentte cuma günü kar görülecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Yağışların, yarın, İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, cuma günü ise iç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." diye konuştu.Hava sıcaklıkları düşecekCuma günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar beklendiğini vurgulayan Macit, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde sıfırın altına düşebileceğini söyledi.Kar yağışlarının görüleceği yerlerde ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğine de dikkati çeken Macit, Bolu Dağı geçidinde cuma günü yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.
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9 nisan hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, ankarada kar var mı, ankarada kar yağacak mı, ankara kar ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı,
9 nisan hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, ankarada kar var mı, ankarada kar yağacak mı, ankara kar ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı,

Ankara kışa geri döndü: Günlerdir sağanak etkili oluyordu, Meteoroloji cuma gününü işaret etti 'kar geliyor' dedi

16:55 09.04.2025
© AA / Cem GencoAnkara'da kar
Ankara'da kar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© AA / Cem Genco
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Mart ayında kısa bir süre baharı yaşayan Ankara'da cuma günü hem hava soğuyacak hem de kar etkili olacak.
Mart ayında havaların nispeten ısınmasıyla bahara merhaba diyen Ankara'da cuma günü kar bekleniyor.

Bahar etkisi kısa sürdü: Ankara'ya kar yağacak

Nisan ayı başından itibaren sıcaklığın düşmesi ve son bir haftadır etkili olan sağanak ile Ankara bahar havasına bir mola vermişti. Meteoroloji'nin son duyurusuna göre ise kentte cuma günü kar görülecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Yağışların, yarın, İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, cuma günü ise iç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Hava sıcaklıkları düşecek

Cuma günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar beklendiğini vurgulayan Macit, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde sıfırın altına düşebileceğini söyledi.
Kar yağışlarının görüleceği yerlerde ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğine de dikkati çeken Macit, Bolu Dağı geçidinde cuma günü yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 5 gündür etkili olan kar yağışına ilişkin verileri paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
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