https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ankara-kisa-geri-dondu-gunlerdir-saganak-etkili-oluyordu-meteoroloji-cuma-gununu-isaret-etti-kar-1095256279.html

Ankara kışa geri döndü: Günlerdir sağanak etkili oluyordu, Meteoroloji cuma gününü işaret etti 'kar geliyor' dedi

Ankara kışa geri döndü: Günlerdir sağanak etkili oluyordu, Meteoroloji cuma gününü işaret etti 'kar geliyor' dedi

Sputnik Türkiye

ankara kar

2025-04-09T16:55+0300

2025-04-09T16:55+0300

2025-04-09T16:55+0300

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Mart ayında havaların nispeten ısınmasıyla bahara merhaba diyen Ankara'da cuma günü kar bekleniyor.Bahar etkisi kısa sürdü: Ankara'ya kar yağacakNisan ayı başından itibaren sıcaklığın düşmesi ve son bir haftadır etkili olan sağanak ile Ankara bahar havasına bir mola vermişti. Meteoroloji'nin son duyurusuna göre ise kentte cuma günü kar görülecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Yağışların, yarın, İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, cuma günü ise iç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." diye konuştu.Hava sıcaklıkları düşecekCuma günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar beklendiğini vurgulayan Macit, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde sıfırın altına düşebileceğini söyledi.Kar yağışlarının görüleceği yerlerde ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğine de dikkati çeken Macit, Bolu Dağı geçidinde cuma günü yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/canonical-meteorolojiden-tum-turkiyeye-kritik-uyari-pes-pese-kar-saganak-firtina-ve-toz-tasinimi-ucuracak-1095237202.html

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