https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/turkiyede-art-arda-gelen-tavuk-krizlerinin-ardindan-uzmani-anlatti-tavuk-tuketiminde-hayat-kurtaran-1095292007.html
Türkiye'de art arda gelen tavuk krizlerinin ardından uzmanı anlattı: Tavuk tüketiminde hayat kurtaran detaylar
Türkiye'de art arda gelen tavuk krizlerinin ardından uzmanı anlattı: Tavuk tüketiminde hayat kurtaran detaylar
Sputnik Türkiye
Gıda mühendislerinden tavuk eti saklama ve pişirme konusunda hayati uyarılar! Sağlıklı tavuk eti tüketim rehberi burada.
2025-04-10T17:04+0300
2025-04-10T17:04+0300
2025-04-10T17:18+0300
sağlik
çapraz bulaşma
tavuk döner
gıda zehirlenmesi
toplu gıda zehirlenmesi
kocaeli
bursa
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Türkiye'de çeşitli şehirlerde tavuktan toplu zehirlenmelerin ülkenin gündeminde önemli bir yer oluşturuyor. Tavuk eti veya tavuk dönerinde kişiyi ölüme götürecek kadar ciddi gıda zehirlenmelerine yol açan bakteriler bulunabiliyor. Salmonella ve Campylobacter gibi bakteriler gerekli ve basit hijyenik önlemler alınmadığı takdirde, ölümcül olabiliyor.Bursa'nın Yenişehir ilçesinde geçen sene bir işletmeden tavuk döner yiyen 55 kişi, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvurmuştu. Bu olayı takiben Kocaeli'nde tek bir işletmeden tavuk döner yiyen 648 kişi tavuk dönerden zehirlenmişti. Ardından Perşembe günü yapılan açıklamada, Şenpiliç firmasının bir ürününde ölümcül L. monocytogenes bakterisi tespit edildiği anlaşıldı. Gıda Mühendisleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Esen, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede “Çiğ tavuk eti, gıda güvenliği açısından en riskli hayvansal ürünlerden biridir” diyerek dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı. Çapraz bulaşmayla gelen büyük tehlikeSalmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes ve Clostridium perfringens gibi bakterileri taşıma potansiyeli yüksek olan çiğ tavuk etinin, pişmiş ürünlerle temasını vurgulayan Dr. Esen, çapraz bulaşmaya dikkat çekti.Bakteri taşıyan tavuk etinin 75 dereceye maruz kalmayan kısımlarında bakteriler yaşamaya devam eder. Bu da tüketiciye canlı patojenlerin ulaşmasına neden olur.Gıda Mühendisi Dr Esen termal dengesizliği şöyle açıklıyor:Çiğ tavuk etinin uzun süre oda sıcaklığında bekletildiğinde bakterilerin hızla çoğalacağını belirten Dr. Esen, bakteri yükünün kısa sürede tehlikeli düzeylere ulaşabileceğini ifade ediyor.Sonuç olarak pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eti eklemek, hem hijyenik hem de teknik açıdan ciddi bir hata olup gıda güvenliği açısından kabul edilemez bir uygulamadır. Gıda üretim zincirinin her aşamasında —işleme, pişirme, saklama ve servis— “temiz, ayrı ve tam pişmiş” ilkeleri mutlaka titizlikle uygulanmalıdır.Tavuk eti nasıl saklanmalı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/market-ve-kasaplardan-toplatiliyor-dev-tavuk-firmasinin-urunlerinde-zararli-bakteri-tespit-edildi-1095286660.html
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tavuk eti zehirlenmesi neden olur, tavuk döner nasıl zehirler, tavuk eti güvenliği nasıl sağlanır, tavuk eti nasıl saklanmalı
tavuk eti zehirlenmesi neden olur, tavuk döner nasıl zehirler, tavuk eti güvenliği nasıl sağlanır, tavuk eti nasıl saklanmalı
Türkiye'de art arda gelen tavuk krizlerinin ardından uzmanı anlattı: Tavuk tüketiminde hayat kurtaran detaylar
17:04 10.04.2025 (güncellendi: 17:18 10.04.2025)
Kocaeli'nde yüzlerce kişinin tavuk dönerden zehirlenmesini takiben Şenpiliç firmasının bir ürününde ölümcül L. monocytogenes bakterisi tespit edildi. Tavuk eti bağlantılı gıda zehirlenmesi olayları gündemdeki yerini korurken dikkat edilmesi gereken hayat kurtaran detayları, Gıda Mühendisi Yusuf Esen Sputnik'e anlattı.
Türkiye'de çeşitli şehirlerde tavuktan toplu zehirlenmelerin ülkenin gündeminde önemli bir yer oluşturuyor. Tavuk eti veya tavuk dönerinde kişiyi ölüme götürecek kadar ciddi gıda zehirlenmelerine yol açan bakteriler bulunabiliyor. Salmonella ve Campylobacter gibi bakteriler gerekli ve basit hijyenik önlemler alınmadığı takdirde, ölümcül olabiliyor.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde geçen sene bir işletmeden tavuk döner yiyen 55 kişi, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvurmuştu. Bu olayı takiben Kocaeli'nde tek bir işletmeden tavuk döner yiyen 648 kişi tavuk dönerden zehirlenmişti. Ardından Perşembe günü yapılan açıklamada, Şenpiliç firmasının bir ürününde ölümcül L. monocytogenes bakterisi tespit edildiği anlaşıldı.
Gıda Mühendisleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Esen, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede “Çiğ tavuk eti, gıda güvenliği açısından en riskli hayvansal ürünlerden biridir” diyerek dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı.
Çapraz bulaşmayla gelen büyük tehlike
Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes ve Clostridium perfringens gibi bakterileri taşıma potansiyeli yüksek olan çiğ tavuk etinin, pişmiş ürünlerle temasını vurgulayan Dr. Esen, çapraz bulaşmaya dikkat çekti.
Bakteri taşıyan tavuk etinin 75 dereceye maruz kalmayan kısımlarında bakteriler yaşamaya devam eder. Bu da tüketiciye canlı patojenlerin ulaşmasına neden olur.
Gıda Mühendisi Dr Esen termal dengesizliği şöyle açıklıyor:
“Yoğun saatlerde satıcılar, dönerin iç kısmının tam olarak pişmesini beklemeden ürünü servis edebilir. Eğer çiğ et sonradan ve üstten eklendiyse, bu çiğ kısımlar tam pişmeden tüketiciye ulaşabilir.”
Çiğ tavuk etinin uzun süre oda sıcaklığında bekletildiğinde bakterilerin hızla çoğalacağını belirten Dr. Esen, bakteri yükünün kısa sürede tehlikeli düzeylere ulaşabileceğini ifade ediyor.
Sonuç olarak pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eti eklemek, hem hijyenik hem de teknik açıdan ciddi bir hata olup gıda güvenliği açısından kabul edilemez bir uygulamadır. Gıda üretim zincirinin her aşamasında —işleme, pişirme, saklama ve servis— “temiz, ayrı ve tam pişmiş” ilkeleri mutlaka titizlikle uygulanmalıdır.
Tavuk eti nasıl saklanmalı?
Kanatlı et ürünleri 0°C ila 4°C arasında saklanmalı
Dondurulmuş ürünler ise -18°C'nin altında tutulmalı
Dondurulmuş ürün çözülüp tekrar dondurulmamalı
Taze kanatlı et, açık pembe renkte, parlak ve diri görünümde olmalı
Yüzeyi sümüksü, yapışkan veya çok yumuşak olmamalı
Keskin, ekşi ya da bozulmuş koku barındırmamalı
Pişirilen tavuk etinin içi kesinlikle çiğ olmamalı
Çiğ etle temastan sonra bıçaklar, kesme tahtaları ve eller iyice temizlenmeli