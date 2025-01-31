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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden kritik Kıbrıs kararı: 1 yıl uzatıldı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden kritik Kıbrıs kararı: 1 yıl uzatıldı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'ta görev yapan BM Barış Gücü’nün (BMBG) görev süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı. İngiltere ve... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T19:17+0300
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı.BMGK kararında, Kıbrıs’taki soruna çözüm bulma sorumluluğunun öncelikle Kıbrıslılara ait olduğu vurgulanırken, BM’nin Ada’nın bölünmüşlüğünü ele alarak kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşmadaki birincil rolü teyit edildi. Ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu konudaki çabalarına tam destek verildiği belirtilerek, taraflara resmi müzakerelere dönme hedefi doğrultusunda ortak zemin bulmaları ve siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşmaları çağrısı yapıldı.İngiltere ve İrlanda tarafından sunulan tasarı, BMGK’de yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi. Böylece, 1964 yılından bu yana Ada’da bulunan BM Barış Gücü’nün görev süresi 2026’ya kadar uzatılmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/kandilli-rasathanesi-ve-deprem-arastirma-enstitusu-muduru-ozel-kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatari-1091691856.html
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kıbrıs, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, kıbrıs sorunu, kıbrıs barış harekatı, kıbrıs sorunu, kıbrıs rum kesimi, kıbrıs cumhuriyeti, kıbrıs rum yönetimi, bm, bm barış gücü, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi
kıbrıs, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, kıbrıs sorunu, kıbrıs barış harekatı, kıbrıs sorunu, kıbrıs rum kesimi, kıbrıs cumhuriyeti, kıbrıs rum yönetimi, bm, bm barış gücü, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden kritik Kıbrıs kararı: 1 yıl uzatıldı

19:17 31.01.2025
© AA / Selçuk AcarBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
© AA / Selçuk Acar
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'ta görev yapan BM Barış Gücü’nün (BMBG) görev süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı. İngiltere ve İrlanda tarafından sunulan tasarı, BMGK’de yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi. Böylece, 1964 yılından bu yana Ada’da bulunan BM Barış Gücü’nün görev süresi 2026’ya kadar uzatılmış oldu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı.
BMGK kararında, Kıbrıs’taki soruna çözüm bulma sorumluluğunun öncelikle Kıbrıslılara ait olduğu vurgulanırken, BM’nin Ada’nın bölünmüşlüğünü ele alarak kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşmadaki birincil rolü teyit edildi. Ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu konudaki çabalarına tam destek verildiği belirtilerek, taraflara resmi müzakerelere dönme hedefi doğrultusunda ortak zemin bulmaları ve siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşmaları çağrısı yapıldı.
İngiltere ve İrlanda tarafından sunulan tasarı, BMGK’de yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi. Böylece, 1964 yılından bu yana Ada’da bulunan BM Barış Gücü’nün görev süresi 2026’ya kadar uzatılmış oldu.
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